ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Το παρασκήνιο της μεταγραφής Τσάβες στον Παναθηναϊκό: Πώς και γιατί ο πρώην γκολκίπερ του Παναιτωλικού κατέληξε στο «τριφύλλι»
SPORTS

Το παρασκήνιο της μεταγραφής Τσάβες στον Παναθηναϊκό: Πώς και γιατί ο πρώην γκολκίπερ του Παναιτωλικού κατέληξε στο «τριφύλλι»

Οι πληροφορίες ανέφεραν στο ρεπορτάζ ότι ο Παναθηναϊκός «πατά γκάζι» στα μεταγραφικά

Το παρασκήνιο της μεταγραφής Τσάβες στον Παναθηναϊκό: Πώς και γιατί ο πρώην γκολκίπερ του Παναιτωλικού κατέληξε στο «τριφύλλι»
Και οι «πράσινοι» όπως ακριβώς περιμέναμε έκαναν ποδαρικό… με το δεξί, με τη συμφωνία για την απόκτηση του Λούκας Τσάβες, μέχρι πρότινος τερματοφύλακα του Παναιτωλικού.

Γιατί όμως ο Παναθηναϊκός κατέληξε στην συγκεκριμένη επιλογή, την οποία διαχειρίστηκε κυρίως ο Στέφανος Κοτσόλης που έχει το «know how» στο τέρμα και κατά συνέπεια και καλύτερη αξιολόγηση των ικανοτήτων ενός γκολκίπερ;

Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης