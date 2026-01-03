Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Το παρασκήνιο της μεταγραφής Τσάβες στον Παναθηναϊκό: Πώς και γιατί ο πρώην γκολκίπερ του Παναιτωλικού κατέληξε στο «τριφύλλι»
Το παρασκήνιο της μεταγραφής Τσάβες στον Παναθηναϊκό: Πώς και γιατί ο πρώην γκολκίπερ του Παναιτωλικού κατέληξε στο «τριφύλλι»
Οι πληροφορίες ανέφεραν στο ρεπορτάζ ότι ο Παναθηναϊκός «πατά γκάζι» στα μεταγραφικά
Και οι «πράσινοι» όπως ακριβώς περιμέναμε έκαναν ποδαρικό… με το δεξί, με τη συμφωνία για την απόκτηση του Λούκας Τσάβες, μέχρι πρότινος τερματοφύλακα του Παναιτωλικού.
Γιατί όμως ο Παναθηναϊκός κατέληξε στην συγκεκριμένη επιλογή, την οποία διαχειρίστηκε κυρίως ο Στέφανος Κοτσόλης που έχει το «know how» στο τέρμα και κατά συνέπεια και καλύτερη αξιολόγηση των ικανοτήτων ενός γκολκίπερ;
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Γιατί όμως ο Παναθηναϊκός κατέληξε στην συγκεκριμένη επιλογή, την οποία διαχειρίστηκε κυρίως ο Στέφανος Κοτσόλης που έχει το «know how» στο τέρμα και κατά συνέπεια και καλύτερη αξιολόγηση των ικανοτήτων ενός γκολκίπερ;
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα