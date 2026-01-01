Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Οι διαιτητές που θα σφυρίξουν το ντέρμπι της EuroLeague ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό
Γνωστοί έγιναν οι τρεις διαιτητές που θα σφυρίξουν στο Telekom Center Athens για το πρώτο ευρωπαϊκό ντέρμπι της σεζόν
Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός τίθενται αντιμέτωποι στη 19η αγωνιστική της EuroLeague (2/1 - 21:15), στο Telekom Center Athens, με τη διαιτητική τριάδα να γίνεται γνωστή.
Συγκεκριμένα, το πρώτο ευρωπαϊκό ντέρμπι της χρονιάς, θα διευθύνουν οι Κάρλος Περούγκα, Όλεκ Λάτισεβς και Μίλαν Νέντοβιτς.
Σε ένα σπουδαίο ματς από κάθε άποψη, αφού πέραν από το πόσο ξεχωριστά είναι τα ντέρμπι των αιωνίων και οι δύο έχουν τεράστιο κίνητρο για τη νίκη.
Με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται στο 12-6, μία νίκη πίσω (με παιχνίδι λιγότερο) από την 1η θέση, στην οποία συγκατοικούν Βαλένθια και Χάποελ, ενώ ο Ολυμπιακός στο 10-7 (εκκρεμεί το ματς με τη Φενέρ), θέλει να διορθώσει το χαμένο έδαφος στην κατάταξη.
Πηγή: gazzetta.gr
Πηγή: gazzetta.gr
