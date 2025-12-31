Ολυμπιακός: Απίθανο να προλάβει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Γουόρντ
SPORTS
Τάισον Γουόρντ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Euroleague

Ολυμπιακός: Απίθανο να προλάβει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Γουόρντ

Ο Αμερικανός συνεχίζει να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα λόγω τραυματισμού και δύσκολα θα είναι στα πλάνα του Γιώργου Μπαρτζώκα για το παιχνίδι της Παρασκευής

Οι πιθανότητες συμμετοχής του Τάισον Γουόρντ στο ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό, στο Telekom Center Athens, την Παρασκευή (2/1, 21:15), για τη 19η αγωνιστική είναι ελάχιστες.

Αν και ο Αμερικανός φόργουορντ θέλει να ενισχύσει την ομάδα του Πειραιά στη «μητέρα των μαχών», πρώτη «μάχη» των δύο «αιωνίων» στην Ευρώπη την τρέχουσα σεζόν και χθες (30/12) ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, στον Ολυμπιακό προσανατολίζονται να μη ρισκάρουν υποτροπή μετά το οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου που είχε υποστεί.

O Τάισον  Γουόρντ αποτελεί κομβικό παίκτη τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα για τον Ολυμπιακό και η απουσία του στη Euroleague επηρέασε σαφώς το παιχνίδι και τ' αποτελέσματα των «ερυθρόλευκων».

Η τελευταία φορά που αγωνίστηκε στη Euroleague ήταν στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, στο Βελιγράδι, στις 26 Νοεμβρίου.

Όπως όλα δείχνουν η αγωνιστική επιστροφή του Τάισον Γουόρντ θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Φενερμπαχτσέ (6/1, 19:45).


