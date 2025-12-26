Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Δείτε βίντεo με τον Σακίλ Ο'Νιλ να διαλύει το video wall στο στούντιο εκπομπής
Το αποτέλεσμα ήταν να πέσει προσωρινά το ρεύμα στο στούντιο, προκαλώντας στιγμιαίο χάος
Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του αγώνα Νικς-Καβαλίερς, οι τηλεθεατές του NBA Tip-Off Halftime Report είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν μια από τις πιο αστείες και αναπάντεχες στιγμές στην ιστορία της εκπομπής.
Ο Σακίλ Ο’Νιλ, γνωστός για το μέγεθός του και το χιούμορ του, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός διαγωνισμού με τον Κένι Σμιθ. Η πρόκληση ήταν απλή: ποιος θα φτάσει πρώτος στο video wall και θα κάνει την ανάλυση του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα.
Η ένταση και η ενέργειά του ήταν τέτοια που σκοντάφτει και… περνάει κυριολεκτικά μέσα από την οθόνη.
Οι συμπαρουσιαστές του ξεκαρδίζονται στα γέλια, ενώ ο ίδιος ο Σακ σηκώνεται γελώντας και λέει με χιούμορ:
«Ω, συγγνώμη παιδιά!»
Η σκηνή ήταν τόσο απρόσμενη και αστεία που έγινε άμεσα viral στα social media, με το κοινό να αποθεώνει τη μοναδική προσωπικότητα του Σακ.
Η εκπομπή Inside the NBA, η οποία μεταφέρθηκε στο ESPN το 2025 μετά από πολυετή παρουσία στο TNT, παραμένει μία από τις πιο δημοφιλείς και αναγνωρίσιμες αθλητικές παραγωγές, με το εορταστικό επεισόδιο των Χριστουγέννων να χαρίζει ακόμη μία viral στιγμή στο τηλεοπτικό κοινό.
