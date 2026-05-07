Νεκρός 49χρονος μοτοσικλετιστής στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Μοτοσικλέτα Θεσσαλονίκη

Νεκρός 49χρονος μοτοσικλετιστής στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης

Ο άτυχος άνδρας έχασε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και προσέκρουσε σε πινακίδα και στηθαίο ασφαλείας 

Νεκρός 49χρονος μοτοσικλετιστής στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης
Στράτος Λούβαρης
4 ΣΧΟΛΙΑ
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, με έναν 49χρονο οδηγό μοτοσικλέτας να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00, στο ρεύμα προς ανατολικά, πριν την έξοδο για Κωνσταντινοπολίτικα.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 49χρονος οδηγός εξετράπη της πορείας του και η μοτοσικλέτα προσέκρουσε σε πινακίδα και στηθαίο και στη συνέχεια ανετράπη εκτός του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα ο άνδρας να τραυματιστεί θανάσιμα.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Τροχαία Θεσσαλονίκης.
Στράτος Λούβαρης
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Στην INTRACOM DEFENSE – IDE, όπου η τεχνολογία συναντά την εξέλιξη και η καριέρα αποκτά ουσιαστικό προσανατολισμό, ανοίγει ο δρόμος για νέες συνεργασίες και καλείσαι να γίνεις μέρος μιας δυναμικής πορείας που χτίζει το αύριο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης