Συνελήφθη ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ: Είναι μπλεγμένος σε υπόθεση ναρκωτικών, ανιχνεύθηκε κοκαΐνη σε δείγματα από τις τρίχες των μαλλιών του
SPORTS
Φενερμπαχτσέ Ναρκωτικά Σύλληψη Τουρκία Σαντετίν Σαράν

Συνελήφθη ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ: Είναι μπλεγμένος σε υπόθεση ναρκωτικών, ανιχνεύθηκε κοκαΐνη σε δείγματα από τις τρίχες των μαλλιών του

Ο Σαντετίν Σαράν κατηγορείται για παροχή ναρκωτικών ουσιών και για διευκόλυνση στη χρήση τους, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης

Συνελήφθη ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ: Είναι μπλεγμένος σε υπόθεση ναρκωτικών, ανιχνεύθηκε κοκαΐνη σε δείγματα από τις τρίχες των μαλλιών του
47 ΣΧΟΛΙΑ
Τα σκάνδαλα στην Τουρκία δεν έχουν τελειωμό.

Λίγο διάστημα μετά την αποκάλυψη της μεγάλης υπόθεσης του παράνομου στοιχηματισμού στο ποδόσφαιρο της χώρας, στο οποίο είναι μπλεγμένοι παίκτες, διαιτητές, αλλά και παράγοντες, έγινε γνωστό ότι ο πρόεδρος της Φενέρμπατχσε, Σαντετίν Σαράν, συνελήφθη την Τετάρτη (24/12).

Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση δεν σχετίζεται με το ποδόσφαιρο, αλλά με υπόθεση ναρκωτικών, καθώς ο Σαράν κατηγορείται για παροχή ναρκωτικών ουσιών και για διευκόλυνση στη χρήση τους.

Την είδηση της σύλληψης του Σαράν, ο οποίος εξελέγη πρόεδρός της τον περασμένο Σεπτέμβριο, γνωστοποίησε η τουρκική ομάδα μέσω δημόσιας ανακοίνωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Θυμίζουμε ότι πριν από μερικές ημέρες είχε κληθεί να καταθέσει στην υπόθεση για την οποία κατηγορείται. Στο πλαίσιο αυτό, εστάλη σε ιατροδικαστικό κέντρο, για να δώσει δείγματα μαλλιών και αίματος.

Σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TRT, ο Σαράν τέθηκε υπό κράτηση, λίγες ώρες μετά την ανίχνευση ιχνών ναρκωτικών (κοκαΐνης) σε δείγματα μαλλιών του.

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε

«Ο πρόεδρός μας, Σαντετίν Σαράν, συνελήφθη σήμερα το βράδυ από την Επαρχιακή Διοίκηση Χωροφυλακής από το Προεδρικό Γραφείο της Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Η εν λόγω έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και η διαδικασία διεξάγεται στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, υπό την εξουσία και την ευθύνη των αρμόδιων αρχών.

Κλείσιμο
Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ο πρόεδρός μας θα ξεπεράσει αυτή τη διαδικασία με κοινή λογική και σθένος, όπως ακριβώς έχει κάνει μέχρι στιγμής.

Το έργο που επιτελείται σύμφωνα με τα συμφέροντα του συλλόγου μας θα συνεχιστεί αδιάκοπα. Ο πρόεδρός μας θα αφήσει πίσω του αυτές τις δύσκολες στιγμές και θα συνεχίσει να εργάζεται με αποφασιστικότητα για τον σύλλογό μας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Σεκίπ Μοστούρογλου, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι δικηγόροι του συλλόγου μας και οι δικηγόροι του προέδρου μας, Σαντετίν Σαράν, συνοδεύουν τον πρόεδρό μας σε όλη αυτή τη διαδικασία.

Με την παρούσα ενημερώνουμε το κοινό», αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας.

47 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης