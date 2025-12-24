Συνελήφθη ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ: Είναι μπλεγμένος σε υπόθεση ναρκωτικών, ανιχνεύθηκε κοκαΐνη σε δείγματα από τις τρίχες των μαλλιών του