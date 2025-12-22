Προπονητής της χρονιάς στην Ελλάδα ο Χάρης Παυλίδης: Δεν το πιστεύω ότι παίρνω το βραβείο από τον Παναγιώτη Γιαννάκη, βίντεο

Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Ο Χάρης Παυλίδης άφησε πίσω του τον Θοδωρή Βλάχο και τον Βασίλη Σπανούλη
Ο Χάρης Παυλίδης ψηφίστηκε από τον ΠΣΑΤ ως ο κορυφαίος προπονητής του 2025 στην Ελλάδα.
Ο επιτυχημένος προπονητής οδήγησε το καλοκαίρι στη Σιγκαπούρη την Εθνική ομάδα πόλο γυναικών στην κορυφή στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Ο Χάρης Παυλίδης όταν ανέβηκε στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για να παραλάβει το βραβείο του δεν έκρυψε την συγκίνηση του που θα το έπαιρνε από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. «Δεν το είχα φανταστεί ποτέ αυτό, να πάρω βραβείο από τον Παναγιώτη Γιαννάκη» είπε ο κόουτς Παυλίδης ο οποίος ποτέ δεν έκρυψε την αγάπη του για τον Άρη.
«Είμαι φαν του πόλο, μπράβο στα κορίτσια και στον Χάρη» είπε ο «Δράκος».
Την βράβευσε έκανε και ο προπονητής κολύμβησης Νίκος Γέμελος ο οποίος είναι εντεταλμένος σύμβουλος αθλητισμού στον Δήμο Πειραιά.
Ο Χάρης Παυλίδης άφησε πίσω του στην ψηφοφορία τον Βασίλη Σπανούλη και τον Θόδωρο Βλάχο.
