Το εντυπωσιακό ταξιδιωτικό tour του Τσιτσιπά στο 2025: Πέρασε σχεδόν 7 ημέρες μέσα σε αεροπλάνο, επισκέφθηκε 20 διαφορετικές χώρες
Ο Στέφανος Τσίτσιπας γύρισε όλο τον κόσμο μέσα στο 2025 είτε για διακοπές είτε για αγωνιστικούς λόγους και το μοιράστηκε με τους ακολούθους του
Η καριέρα ενός τενίστα είναι δίκοπο μαχαίρι. Ναι μεν έχεις τις ανέσεις ενός επαγγελματία αθλητή στο υψηλότερο επίπεδο, όμως έχεις συνέχεια ταξίδια αγωνιστικούς λόγους με αποτέλεσμα συχνά να είσαι μακριά από αγαπημένα σου πρόσωπα.
Για τον Στέφανο Τσιτσιπά το 2025 ήταν αρκετά δύσκολο.
Πέρασε έναν σοβαρό τραυματισμό, άλλαξε δύο φορές προπονητή και έφτασε, όπως δήλωσε ο ίδιος, κοντά στην απόσυρσή του από το τένις λόγω του προβλήματος στη μέση.
Μέσα στο 2025 είτε για αγωνιστικούς λόγους είτε για λόγους αναψυχής επισκέφθηκε 20 διαφορετικές χώρες και αποφάσισε να το μοιραστεί στο Instagram δημοσιεύοντας το προσωπικό του ταξιδιωτικό... διαβατήριο, όπου γράφει αναλυτικά να χιλιόμετρα που διένυσε μέσα σε αεροπλάνο και την ταξιδιωτική γραμμή του.
Ο Στέφανος πήρε 37 φορές αεροπλάνο και διένυσε 118.570 χιλιόμετρα, ενώ συνολικά ήταν μέσα σε αεροσκάφος για 6 μέρες και 20 ώρες.
Ο «Τσίτσι» επισκέφθηκε 20 διαφορετικές χώρες, γυρίζοντας όλο τον κόσμο, από την Αυστραλία ως της Η.Π.Α και από την Κίνα ως την Ελλάδα.
Ο Έλληνας πρωταθλητής θέλει να επιστρέψει στα ψηλά στάνταρ της ξεκινώντας την προετοιμασία του για το Australian Open (12-26 Ιανουαρίου), από το τουρνουά της Αδελαίδας, που ξεκινάει στις 7 Ιανουαρίου.
