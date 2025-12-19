Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Φέργκιουσον «βλέπει» 10ετία χωρίς τίτλο, ο Αμορίμ απαντά «δεν θα πάρει τόσο»
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Φέργκιουσον «βλέπει» 10ετία χωρίς τίτλο, ο Αμορίμ απαντά «δεν θα πάρει τόσο»
Ο θρύλος της Γιουνάιτεντ προβλέπει μακρά περίοδο ανομβρίας, ενώ ο Πορτογάλος τεχνικός διαφωνεί
Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον προχώρησε σε μια δυσοίωνη πρόβλεψη για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, υποστηρίζοντας ότι ο σύλλογος μπορεί να χρειαστεί «10 ή 11 χρόνια» για να κατακτήσει ξανά την Premier League, κάνοντας παραλληλισμό με τη Λίβερπουλ που έμεινε τρεις δεκαετίες χωρίς πρωτάθλημα μετά το 1990. Ο Σκωτσέζος, που κατέκτησε 13 πρωταθλήματα και το τελευταίο της Γιουνάιτεντ το 2013, περιέγραψε τη σημερινή κατάσταση ως αντίστοιχη εκείνης των «κόκκινων» στα 90s, τονίζοντας ότι η ομάδα βρίσκεται σε φάση μακρόχρονης ανομβρίας.
«Θυμάμαι, κοιτάζοντας πίσω στη δική μου περίοδο εκεί, ότι στην αρχή η Λίβερπουλ ήταν στα καλύτερά της. Ήταν μια φανταστική ομάδα που κατέκτησε τέσσερις φορές το Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης, αλλά χρειάστηκε 30 χρόνια για να κατακτήσει ξανά το πρωτάθλημα.
Τώρα βρισκόμαστε εμείς στην ίδια κατάσταση. Μπορεί να χρειαστούν δέκα χρόνια, μπορεί έντεκα, εξαιτίας αυτού του κύκλου. Πρέπει να το σκεφτούμε πολύ προσεκτικά και να διασφαλίσουμε ότι η στελέχωση και οι μεταγραφές θα είναι καλύτερες από ό,τι στο παρελθόν» τόνισε χαρακτηριστικά ο Φέργκιουσον.
Ο Ρούμπεν Αμορίμ, ωστόσο, επέλεξε να διαφωνήσει – έστω και με διπλωματικό τρόπο – με τον πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία του συλλόγου. Αναγνώρισε ότι ο Φέργκιουσον «καταλαβαίνει πολύ καλύτερα το αγγλικό ποδόσφαιρο», αλλά ξεκαθάρισε πως δεν πιστεύει ότι η επιστροφή στον τίτλο θα αργήσει μια δεκαετία, χωρίς πάντως να δεσμευτεί ότι ο ίδιος θα βρίσκεται τότε στον πάγκο. «Δεν θα αργήσουμε τόσο πολύ να κερδίσουμε ένα πρωτάθλημα [αν και] δεν ξέρω ποιος προπονητής [θα είναι εδώ τότε]».
Για τον Πορτογάλο, το ζητούμενο είναι το άμεσο μέλλον: ο επόμενος αντίπαλος και η σταδιακή βελτίωση της ομάδας.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αμορίμ άσκησε σκληρή κριτική στο κλίμα «δικαιώματος» που –όπως είπε– έχει αναπτυχθεί μέσα στον σύλλογο. Αφορμή στάθηκαν οι αναρτήσεις των νεαρών Χάρι Αμας και Τσίντο Ομπι στα κοινωνικά δίκτυα, με τις οποίες φάνηκε να απαντούν δημόσια στα σχόλια του προπονητή για τον χρόνο συμμετοχής τους, προτού διαγράψουν τις σχετικές φωτογραφίες. Ο Αμορίμ μίλησε για παίκτες που «ξεχνάνε τι σημαίνει να παίζεις στη Γιουνάιτεντ», τόνισε ότι η πόρτα του γραφείου του είναι πάντα ανοιχτή και κάλεσε τους ποδοσφαιριστές να λύνουν εσωτερικά τα ζητήματα και όχι μέσω… Instagram.
Μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα, έφτασε και η υπόθεση με το μπλουζάκι «Free Kobbie Mainoo», που φόρεσε ο ετεροθαλής αδερφός του νεαρού μέσου, την ώρα που ο Πολ Σκόουλς πρότεινε δημόσια ότι ο παίκτης θα έπρεπε να πάει στην Τσέλσι. Ο Αμορίμ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να τιμωρήσει τον Μέινου για ενέργεια συγγενικού προσώπου, επιμένοντας ότι ο 20χρονος θα παίζει μόνο αν το αξίζει αγωνιστικά. Παράλληλα, προσπάθησε να «σβήσει φωτιές» και γύρω από τον Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος αποκάλυψε πως αισθάνθηκε ότι η διοίκηση θα προτιμούσε να αποχωρήσει σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους, σημειώνοντας ότι ο αρχηγός μίλησε με το κλαμπ και το θέμα θεωρείται λήξαν.
Αγωνιστικά, τα προβλήματα δεν λείπουν, καθώς ο Κασεμίρο είναι τιμωρημένος για το ματς με την Άστον Βίλα και ο Αμορίμ εξακολουθεί να βλέπει τον Μέινου ως πιθανό «διάδοχο» του Βραζιλιάνου στον ρόλο του κόφτη, περισσότερο όμως σε προοπτική παρά στο άμεσο παρόν. Ο ίδιος παραδέχεται ότι πολλά ζητήματα – από την πειθαρχία μέχρι τη διαχείριση των αποδυτηρίων – καταλήγουν στο γραφείο του, αλλά επιμένει πως θέλει μια ισχυρή ομάδα ηγετών στα αποδυτήρια για να μοιραστεί το βάρος. Σε κάθε περίπτωση, η δημόσια αντιπαράθεση απόψεων με τον Φέργκιουσον αναδεικνύει πόσο βαθιά είναι η αγωνία στη Γιουνάιτεντ για το πότε –και υπό ποιες συνθήκες– θα επιστρέψει στην κορυφή της Αγγλίας.
«Θυμάμαι, κοιτάζοντας πίσω στη δική μου περίοδο εκεί, ότι στην αρχή η Λίβερπουλ ήταν στα καλύτερά της. Ήταν μια φανταστική ομάδα που κατέκτησε τέσσερις φορές το Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης, αλλά χρειάστηκε 30 χρόνια για να κατακτήσει ξανά το πρωτάθλημα.
Τώρα βρισκόμαστε εμείς στην ίδια κατάσταση. Μπορεί να χρειαστούν δέκα χρόνια, μπορεί έντεκα, εξαιτίας αυτού του κύκλου. Πρέπει να το σκεφτούμε πολύ προσεκτικά και να διασφαλίσουμε ότι η στελέχωση και οι μεταγραφές θα είναι καλύτερες από ό,τι στο παρελθόν» τόνισε χαρακτηριστικά ο Φέργκιουσον.
Ο Ρούμπεν Αμορίμ, ωστόσο, επέλεξε να διαφωνήσει – έστω και με διπλωματικό τρόπο – με τον πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία του συλλόγου. Αναγνώρισε ότι ο Φέργκιουσον «καταλαβαίνει πολύ καλύτερα το αγγλικό ποδόσφαιρο», αλλά ξεκαθάρισε πως δεν πιστεύει ότι η επιστροφή στον τίτλο θα αργήσει μια δεκαετία, χωρίς πάντως να δεσμευτεί ότι ο ίδιος θα βρίσκεται τότε στον πάγκο. «Δεν θα αργήσουμε τόσο πολύ να κερδίσουμε ένα πρωτάθλημα [αν και] δεν ξέρω ποιος προπονητής [θα είναι εδώ τότε]».
Για τον Πορτογάλο, το ζητούμενο είναι το άμεσο μέλλον: ο επόμενος αντίπαλος και η σταδιακή βελτίωση της ομάδας.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αμορίμ άσκησε σκληρή κριτική στο κλίμα «δικαιώματος» που –όπως είπε– έχει αναπτυχθεί μέσα στον σύλλογο. Αφορμή στάθηκαν οι αναρτήσεις των νεαρών Χάρι Αμας και Τσίντο Ομπι στα κοινωνικά δίκτυα, με τις οποίες φάνηκε να απαντούν δημόσια στα σχόλια του προπονητή για τον χρόνο συμμετοχής τους, προτού διαγράψουν τις σχετικές φωτογραφίες. Ο Αμορίμ μίλησε για παίκτες που «ξεχνάνε τι σημαίνει να παίζεις στη Γιουνάιτεντ», τόνισε ότι η πόρτα του γραφείου του είναι πάντα ανοιχτή και κάλεσε τους ποδοσφαιριστές να λύνουν εσωτερικά τα ζητήματα και όχι μέσω… Instagram.
Μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα, έφτασε και η υπόθεση με το μπλουζάκι «Free Kobbie Mainoo», που φόρεσε ο ετεροθαλής αδερφός του νεαρού μέσου, την ώρα που ο Πολ Σκόουλς πρότεινε δημόσια ότι ο παίκτης θα έπρεπε να πάει στην Τσέλσι. Ο Αμορίμ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να τιμωρήσει τον Μέινου για ενέργεια συγγενικού προσώπου, επιμένοντας ότι ο 20χρονος θα παίζει μόνο αν το αξίζει αγωνιστικά. Παράλληλα, προσπάθησε να «σβήσει φωτιές» και γύρω από τον Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος αποκάλυψε πως αισθάνθηκε ότι η διοίκηση θα προτιμούσε να αποχωρήσει σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους, σημειώνοντας ότι ο αρχηγός μίλησε με το κλαμπ και το θέμα θεωρείται λήξαν.
Αγωνιστικά, τα προβλήματα δεν λείπουν, καθώς ο Κασεμίρο είναι τιμωρημένος για το ματς με την Άστον Βίλα και ο Αμορίμ εξακολουθεί να βλέπει τον Μέινου ως πιθανό «διάδοχο» του Βραζιλιάνου στον ρόλο του κόφτη, περισσότερο όμως σε προοπτική παρά στο άμεσο παρόν. Ο ίδιος παραδέχεται ότι πολλά ζητήματα – από την πειθαρχία μέχρι τη διαχείριση των αποδυτηρίων – καταλήγουν στο γραφείο του, αλλά επιμένει πως θέλει μια ισχυρή ομάδα ηγετών στα αποδυτήρια για να μοιραστεί το βάρος. Σε κάθε περίπτωση, η δημόσια αντιπαράθεση απόψεων με τον Φέργκιουσον αναδεικνύει πόσο βαθιά είναι η αγωνία στη Γιουνάιτεντ για το πότε –και υπό ποιες συνθήκες– θα επιστρέψει στην κορυφή της Αγγλίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα