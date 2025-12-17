Ο Σουάρες ανανέωσε με την Ίντερ Μαϊάμι και συνεχίζει δίπλα στον Μέσι
Ο Σουάρες ανανέωσε με την Ίντερ Μαϊάμι και συνεχίζει δίπλα στον Μέσι

Ο Ουρουγουανός επιθετικός ανανέωσε με την πρωταθλήτρια MLS, συνεχίζοντας δίπλα στον Μέσι μετά τη «χρυσή» σεζόν με 17 γκολ και 17 ασίστ, την ώρα που Ρεγκιλόν και Ντε Πολ ενισχύουν το ρόστερ

Ο Λουίς Σουάρες συνεχίζει στην Ίντερ Μαϊάμι έως τον Δεκέμβριο του 2026, καθώς ο σύλλογος ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Ουρουγουανού φορ, σε μία εβδομάδα έντονης μεταγραφικής δραστηριότητας ενόψει της νέας σεζόν στη MLS. Είχε προηγηθεί η απόκτηση του Σέρχιο Ρεγκιλόν και η οριστική συμφωνία για την αγορά του Ροντρίγκο Ντε Πολ, με στόχο την υπεράσπιση του τίτλου.

Μετά τις αποχωρήσεις–συνταξιοδοτήσεις των Ζόρδι Άλμπα και Σέρχιο Μπουσκέτς, το μέλλον του Σουάρες φαινόταν αβέβαιο. Το συμβόλαιό του εξέπνεε στο τέλος του μήνα και δεν έλειψαν τα σενάρια επιστροφής του στην Ουρουγουάη. Ωστόσο, ο 38χρονος (κοντά στα 39) επιθετικός θα συνεχίσει να ηγείται της επίθεσης της Ίντερ Μαϊάμι, δίπλα στον στενό του φίλο και «συγκάτοικο» στην επιτυχία, Λιονέλ Μέσι.

Παρότι στο φινάλε της σεζόν είδε τον ρόλο του να περιορίζεται –μπαίνοντας ως αλλαγή στα νοκ άουτ με Σινσινάτι και Νιου Γιορκ Σίτι, μετά την τιμωρία στη ρεβάνς με Νάσβιλ, και μένοντας χωρίς συμμετοχή στον τελικό με Βανκούβερ– η συμβολή του στη διαδρομή προς τον τίτλο ήταν καθοριστική. Ο Σουάρες ήταν βασικός στα 47 από τα 50 παιχνίδια που έδωσε η ομάδα και ολοκλήρωσε τη χρονιά με 17 γκολ και 17 ασίστ, νούμερα που υπογραμμίζουν την κλάση και τη διαχρονικότητά του. Μόνο ο Μέσι είχε μεγαλύτερη επιρροή στο επιθετικό σκέλος, με 43 γκολ και 26 ασίστ.

Η παραμονή του Σουάρες επηρεάζει άμεσα και τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Το όνομα του Τίμο Βέρνερ είχε συνδεθεί έντονα με την Ίντερ Μαϊάμι το τελευταίο διάστημα, όμως η ανανέωση του Ουρουγουανού φαίνεται πως κλείνει αυτή την πόρτα. Πληροφορίες από τη Γερμανία αναφέρουν ότι οι Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς έχουν πλέον τον πρώτο λόγο για να φέρουν τον Γερμανό επιθετικό στη MLS.
