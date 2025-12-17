Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Ο Σουάρες ανανέωσε με την Ίντερ Μαϊάμι και συνεχίζει δίπλα στον Μέσι
Ο Ουρουγουανός επιθετικός ανανέωσε με την πρωταθλήτρια MLS, συνεχίζοντας δίπλα στον Μέσι μετά τη «χρυσή» σεζόν με 17 γκολ και 17 ασίστ, την ώρα που Ρεγκιλόν και Ντε Πολ ενισχύουν το ρόστερ
Ο Λουίς Σουάρες συνεχίζει στην Ίντερ Μαϊάμι έως τον Δεκέμβριο του 2026, καθώς ο σύλλογος ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Ουρουγουανού φορ, σε μία εβδομάδα έντονης μεταγραφικής δραστηριότητας ενόψει της νέας σεζόν στη MLS. Είχε προηγηθεί η απόκτηση του Σέρχιο Ρεγκιλόν και η οριστική συμφωνία για την αγορά του Ροντρίγκο Ντε Πολ, με στόχο την υπεράσπιση του τίτλου.
Η παραμονή του Σουάρες επηρεάζει άμεσα και τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Το όνομα του Τίμο Βέρνερ είχε συνδεθεί έντονα με την Ίντερ Μαϊάμι το τελευταίο διάστημα, όμως η ανανέωση του Ουρουγουανού φαίνεται πως κλείνει αυτή την πόρτα. Πληροφορίες από τη Γερμανία αναφέρουν ότι οι Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς έχουν πλέον τον πρώτο λόγο για να φέρουν τον Γερμανό επιθετικό στη MLS.
