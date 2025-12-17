Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Μουντιάλ 2026: Ποσό ρεκόρ 727 εκατ. δολαρίων σε μπόνους από τη FIFA
Το Συμβούλιο της FIFA ενέκρινε οικονομική ενίσχυση 727 εκατ. δολαρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, παρουσίασε νέα φεστιβάλ U-15 για αγόρια και κορίτσια, ταμείο στήριξης περιοχών σε σύγκρουση και καθόρισε τις θέσεις για τα ολυμπιακά τουρνουά ποδοσφαίρου Λος Άντζελες 2028
Ρεκόρ οικονομικής ενίσχυσης ενέκρινε η FIFA για το Μουντιάλ 2026, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της που πραγματοποιήθηκε στην Ντόχα του Κατάρ, πριν από τον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου. Συνολικά 727 εκατομμύρια δολάρια θα διανεμηθούν γύρω από τη διοργάνωση, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά τα χρηματικά έπαθλα των 48 εθνικών ομάδων.
Από αυτό το ποσό, τα 655 εκατομμύρια δολάρια θα μοιραστούν ως πριμ ανάλογα με την πορεία των ομάδων, σημειώνοντας αύξηση περίπου 50% σε σχέση με το προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι πρωταθλητές θα εισπράξουν 50 εκατομμύρια δολάρια, η φιναλίστ 33, η τρίτη ομάδα 29 και η τέταρτη 27. Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 5–8 θα λάβουν 19 εκατομμύρια, εκείνες στις θέσεις 9–16 από 15 εκατομμύρια, οι ομάδες της ζώνης 17–32 από 11 εκατομμύρια, ενώ ακόμη και οι τελευταίες (33–48) θα εξασφαλίσουν από 9 εκατομμύρια δολάρια.
Επιπλέον, κάθε ομάδα που προκρίθηκε θα λάβει 1,5 εκατομμύριο δολάρια για την κάλυψη του κόστους προετοιμασίας. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι συμμετέχουσες ομοσπονδίες-μέλη έχουν εγγυημένα τουλάχιστον 10,5 εκατομμύρια δολάρια η καθεμία για τη συμμετοχή τους στο τουρνουά του επόμενου έτους.
«Το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 θα είναι επίσης πρωτοποριακό όσον αφορά την οικονομική του συνεισφορά στην παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο.
Ενίσχυση του παιδικού ποδοσφαίρου
Η FIFA επιβεβαίωσε την εισαγωγή νέων τουρνουά U-15 σε στιλ φεστιβάλ FIFA για αγόρια και κορίτσια, τα οποία θα είναι ανοιχτά σε όλες τις 211 Ομοσπονδίες Μέλη της FIFA. Η πρώτη διοργάνωση θα διεξαχθεί από ομάδες αγοριών το 2026. Η δεύτερη διοργάνωση, το 2027, θα περιλαμβάνει ομάδες κορασίδων.
Από το 2028 και μετά, όλες οι Ομοσπονδίες Μέλη θα κληθούν να συμμετάσχουν τόσο με τις ομάδες αγοριών όσο και με τις ομάδες κορασίδων U-15 σε δύο ξεχωριστές διοργανώσεις.
«Τα τελευταία χρόνια, η FIFA έχει εντείνει τις προσπάθειές της για την ενίσχυση του παιδικού ποδοσφαίρου, τα αποτελέσματα των οποίων είναι ορατά σε όλους. Έχουμε δραστηριοποιηθεί πολύ στην προώθηση των παιδικών αγώνων και της ανάπτυξης, και αυτό είναι ένα φυσικό επόμενο βήμα, και ένα πολύ χαρούμενο. Η διοργάνωση φεστιβάλ FIFA U-15 για αγόρια και κορίτσια θα είναι θεμελιώδης στην προσπάθεια της FIFA να δώσει σε κάθε ταλέντο μια ευκαιρία σε όλο τον κόσμο και ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η FIFA επανεπενδύει στο παιχνίδι», τόνισε ο Τζιάνι Ινφαντίνο.
Εγκρίθηκε το ταμείο ανάκαμψης
Το συμβούλιο της FIFA ενέκρινε τη δημιουργία ενός ταμείου ανάκαμψης για περιοχές που έχουν βιώσει συγκρούσεις. Αυτό έρχεται μετά την ανακοίνωση που έκανε ο Πρόεδρος Ινφαντίνο στη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη στο Σαρμ Ελ-Σέιχ στις 13 Οκτωβρίου 2025 ότι η FIFA σκόπευε να δημιουργήσει έναν μηχανισμό υποστήριξης για περιοχές που έχουν βιώσει συγκρούσεις.
Ολυμπιακά τουρνουά
Επίσης, το συμβούλιο της FIFA επιβεβαίωσε την κατανομή των θέσεων για τα Ολυμπιακά τουρνουά του Λος Άντζελες 2028:
Ολυμπιακό τουρνουά ποδοσφαίρου γυναικών: AFC (Ασία): 2,5· CAF (Αφρική): 2· CONCACAF (Βόρεια –Κεντρική Αμερική και Καραϊβική): 3· CONMEBOL (Νότια Αμερική): 2,5· OFC (Ωκεανία): 1· UEFA (Ευρώπη): 4· χώρα υποδοχής (Ηνωμένες Πολιτείες): 1
Ολυμπιακό τουρνουά ποδοσφαίρου ανδρών: AFC: 2· CAF: 2· CONCACAF: 1· CONMEBOL: 2· OFC: 1· UEFA: 3· χώρα υποδοχής (Ηνωμένες Πολιτείες): 1
Επιπλέον, αποφασίστηκε ότι η διοργάνωση του πρώτου Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών Συλλόγων θα διεξαχθεί από τις 5 έως τις 30 Ιανουαρίου 2028.
