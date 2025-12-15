Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Με Όσμαν κόντρα στη Φενέρμπαχτσε ο Παναθηναϊκός, ξανά εκτός ο Χολμς
Ο Τσέντι Όσμαν τέθηκε στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε (16/12, 19:45), ενώ εκτός δράσης παραμένει ο Ρισόν Χολμς
Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην Ulker Sports Arena απέναντι στη Φενέρμπαχτσε (16/12, 19:45), στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της regular season, διεκδικώντας την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από δύο συνεχόμενες ήττες.
Ο Εργκίν Αταμάν μπορεί να υπολογίζει στον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος ακολούθησε την αποστολή των «πράσινων» στην Κωνσταντινούπολη, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση του Τούρκου προπονητή, σε αντίθεση με τον Ρισόν Χολμς, ο οποίος παραμένει εκτός δράσης.
Ο Όσμαν αγωνίστηκε για τελευταία φορά στη EuroLeague στις 20 Νοεμβρίου απέναντι στην Dubai Basketball, όπου υπέστη διάστρεμμα.
Πηγή: Gazzetta.gr
