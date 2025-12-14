Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγροτική παραγωγή, συνδυάζοντας την αποδοτικότητα, με τη βιωσιμότητα και την παραγωγή με την αειφορία. Διότι η γεωργία του 21ου αιώνα οφείλει να είναι έξυπνη.
Βγήκε από το νοσοκομείο ο θρύλος της Λίβερπουλ Ίαν Ρας
Στην εντατική νοσηλεύθηκε για ένα ολόκληρο 48ωρο ο θρύλος της Λίβερπουλ, Ίαν Ρας, με συμπτώματα βαριάς γρίπης και αναπνευστικά προβλήματα
Θύμα της γρίπης που έχει γονατίσει τις τελευταίες εβδομάδες το σύστημα υγείας της Βρετανίας έπεσε ο Ίαν Ρας.
Σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο, ο θρύλος της Λίβερπουλ, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο και πέρασε 48 ώρες στην εντατική με προβλήματα στο αναπνευστικό.
Ο 64χρονος παρουσίασε έντονα συμπτώματα γρίπης που επιδεινώθηκαν με το πέρασμα των ημερών, με αποτέλεσμα να εισαχθεί στην εντατική του νοσοκομείου «Chester» με αναπνευστικές δυσκολίες.
Ευτυχώς η κατάσταση του Ρας φαίνεται να έχει βελτιωθεί δραστικά, με τον Ουαλό να ακολουθεί την θεραπεία του εν αναμονή του εξιτηρίου που θα του επιστρέψει να γυρίσει σπίτι του για τα Χριστούγεννα.
«Ευχαριστούμε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου για την παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδας στον θρύλο και πρεσβευτή του συλλόγου μας.
Όλοι στη Λίβερπουλ του εύχονται ταχεία ανάρρωση» ήταν το σχόλιο στελέχους των Reds στην «Daily Mail» για την κατάσταση του 64χρονου θρύλου.
Θυμίζουμε πως ο Ρας πρόκειται για τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ με 356 γκολ ως απολογισμό, ενώ υπήρξε και ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Ουαλίας με 28 γκολ, προτού ο Γκάρεθ Μπέιλ του «αρπάξει» τον τίτλο πίσω στο 2018.
Liverpool's all-time leading goalscorer Ian Rush is recovering in hospital after spending two days in intensive care with flu. pic.twitter.com/qwThMbGlLv— BBC Sport (@BBCSport) December 13, 2025
