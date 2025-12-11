Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Φουρνιέ για την κόντρα ΠΑΟΚ - Αρης: «Είναι μεγαλύτερο ντέρμπι από το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός;»
Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού ρώτησε τους ακολούθους του στο X ποια είναι η μεγαλύτερη κόντρα στον ελληνικό αθλητισμό
Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Βαρκελώνη απέναντι στην Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague, με την αποστολή των Πειραιωτών να αναχωρεί για την πρωτεύουσα της Καταλονίας.
Ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε και συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή, ζήτησε τη γνώμη των ακολούθων του στο X για τη μεγαλύτερη κόντρα στον ελληνικό αθλητισμό, βάζοντας στην εξίσωση την αντιπαλότητα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, καθώς και εκείνη του Άρη με τον ΠΑΟΚ.
«Μου είπαν σήμερα ότι η κόντρα μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη είναι πιο έντονη από τη δική μας με τον Παναθηναϊκό. Ισχύει;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού.
I was told today that the rivalry btw Paok and Aris is more intense than ours vs PAO. True?— Evan Fournier (@EvanFourmizz) December 11, 2025
