Η Μπέριλ ΜακΚίσικ προσπάθησε να μάθει τη λέξη «πεταλούδα» από τον 4χρονο γιο της: Δεν θα την ξεχάσω ποτέ αυτή τη λέξη

Δείτε το βίντεο που ανήρτησε στο Instagram

Τη λέξη πεταλούδα προσπάθησε να μάθει η Μπέριλ ΜακΚίσικ με «δάσκαλο» τον 4χρονο γιο της.

Παρά, ωστόσο, τις φιλότιμες προσπάθειες του παιδιού της, η σύζυγος του γκαρντ του Ολυμπιακού δυσκολεύτηκε αρκετά με τη λέξη αυτή.

Το βίντεο που ανήρτησε η ίδια στο instagram ξεκινά με τον 4χρονο να της δίνει μια ζωγραφιά με μια πεταλούδα.

Αν και το μικρό αγόρι συλλάβισε πολλές φορές τη λέξη «πεταλούδα», η μητέρα του δεν τα κατάφερε ποτέ γράφοντας στη λεζάντα του βίντεο «δεν θα ξεχάσω ποτέ πια πώς να λέω πεταλούδα στα Ελληνικά»

