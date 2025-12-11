Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
Η Μπέριλ ΜακΚίσικ προσπάθησε να μάθει τη λέξη «πεταλούδα» από τον 4χρονο γιο της: Δεν θα την ξεχάσω ποτέ αυτή τη λέξη
Δείτε το βίντεο που ανήρτησε στο Instagram
Τη λέξη πεταλούδα προσπάθησε να μάθει η Μπέριλ ΜακΚίσικ με «δάσκαλο» τον 4χρονο γιο της.
Παρά, ωστόσο, τις φιλότιμες προσπάθειες του παιδιού της, η σύζυγος του γκαρντ του Ολυμπιακού δυσκολεύτηκε αρκετά με τη λέξη αυτή.
Το βίντεο που ανήρτησε η ίδια στο instagram ξεκινά με τον 4χρονο να της δίνει μια ζωγραφιά με μια πεταλούδα.
Αν και το μικρό αγόρι συλλάβισε πολλές φορές τη λέξη «πεταλούδα», η μητέρα του δεν τα κατάφερε ποτέ γράφοντας στη λεζάντα του βίντεο «δεν θα ξεχάσω ποτέ πια πώς να λέω πεταλούδα στα Ελληνικά»
