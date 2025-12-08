Κρίση στη Ρεάλ Μαδρίτης, τελευταία ευκαιρία για τον Αλόνσο το ματς με τη Μάντσεστερ Σίτι, λέει η El Mundo
Πολύωρη σύσκεψη στη Ρεάλ μετά την ήττα από τη Θέλτα - Οι Μαδριλένοι εξετάζουν την αγορά, σύμφωνα με την εφημερίδα, με τα ονόματα των Ζιντάν και Κλοπ να έχουν ήδη κυκλοφορήσει
Η Ρεάλ Μαδρίτης μετρά μόλις μία νίκη στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές της ισπανικής Λίγκας και μέσα σε λίγο περισσότερο από έναν μήνα έχει βρεθεί από το +5 στην κορυφή στο -4 από την Μπαρτσελόνα. Η κατάσταση αυτή οδήγησε τη διοίκηση σε πολύωρη συνάντηση στα γραφεία της, η οποία ολοκληρώθηκε μετά τη μία τα ξημερώματα της Δευτέρας. Σύμφωνα με την El Mundo, από τη σύσκεψη προέκυψε ότι ο αγώνας της Τετάρτης απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τον Αλόνσο, καθώς η σχέση του με τα αποδυτήρια θεωρείται διαταραγμένη και δύσκολα αναστρέψιμη. Παράλληλα, η διοίκηση έχει αρχίσει να εξετάζει την αγορά προπονητών, με δύο ονόματα να κυριαρχούν: του Ζινεντίν Ζιντάν και του Γιούργκεν Κλοπ.
Η απομάκρυνση του Βάσκου τεχνικού τέθηκε στο τραπέζι με τον πιο άμεσο και ξεκάθαρο τρόπο έως τώρα. Πριν από μία εβδομάδα, ενόψει του αγώνα με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, γινόταν λόγος για μια επταήμερη τελική αξιολόγηση σε τρεις αγώνες: στη Χώρα των Βάσκων, απέναντι στη Θέλτα και κόντρα στη Σίτι. Μέχρι στιγμής, ο απολογισμός είναι μία νίκη και μία ήττα, με την εμφάνιση απέναντι στη Θέλτα να θεωρείται καταστροφική και να εντείνει τις πιέσεις για άμεση αλλαγή προπονητή από το ίδιο βράδυ της Κυριακής.
Παρά τις διαφωνίες στην κορυφή της διοίκησης, επικράτησε η άποψη να παραμείνει ο Αλόνσο μέχρι τον αγώνα της Τετάρτης, με την αναζήτηση νέου προπονητή να έχει ήδη ξεκινήσει. Την ίδια στιγμή, σημαντικό μέρος των ποδοσφαιριστών είναι δυσαρεστημένο με τον προπονητή, κάτι που θεωρείται μη βιώσιμο για ένα σύνολο όπως αυτό της Ρεάλ.
Η συνέντευξη Τύπου του Αλόνσο μετά τη Θέλτα δεν βοήθησε να εκτονωθεί το κλίμα στη διοίκηση. «Ένα κακό παιχνίδι εντός έδρας μπορεί να συμβεί», δήλωσε, αποδίδοντας μέρος της κακής εμφάνισης στην ψυχολογική επίδραση του τραυματισμού του Μιλιτάο: «Μας κόστισε να ανακάμψουμε ψυχικά από αυτό». Οι τοποθετήσεις αυτές δεν έγιναν δεκτές θετικά στα υψηλά κλιμάκια του συλλόγου.
Σε ερώτηση για το αν αισθάνεται ότι έχει τις δυνάμεις να συνεχίσει, απάντησε: «Φυσικά». Και όταν ρωτήθηκε αν την Τετάρτη απέναντι στη Σίτι «παίζεται η θέση του», είπε: «Παίζουμε για τρεις βαθμούς», δείχνοντας ότι αντιλαμβάνεται τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται.
