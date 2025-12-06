Καταιγιστική η Μπαρτσελόνα πέρασε με 5-3 από την έδρα της Μπέτις, νέα γκέλα για τη Λίβερπουλ, 3-3 στο Λιντς - Δείτε γκολ από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Καταιγιστική η Μπαρτσελόνα πέρασε με 5-3 από την έδρα της Μπέτις, νέα γκέλα για τη Λίβερπουλ, 3-3 στο Λιντς - Δείτε γκολ από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Η Άστον Βίλα έβαλε φωτιά στην Premier League νικώντας με 2-1 την Άρσεναλ - Στο -2 από την κορυφή η Σίτι, στο -3 οι «χωριάτες» ενώ η Λίβερπουλ άφησε δύο βαθμούς στην έδρα της Λιντς - Η Μπαρτσελόνα πέρασε σαν σίφουνας από την έδρα της Μπέτις - Περίπατος της Μπάγερν στη Στουτγάρδη - Θρίαμβος της Ίντερ επί της Κόμο
Χρειάστηκε μια εβδομάδα (ισοπαλία στην έδρα της Τσέλσι, ήττα σήμερα στην έδρα της Βίλα) για να δει η Άρσεναλ το μεγάλο της προβάδισμα στη μάχη της Premier League να εξανεμίζεται.
Η Άστον Βίλα που είχε ξεχάσει τι θα πει νίκη στην αρχή της σεζόν, πλέον είναι στο -3 από την κορυφή μετά το buzzer beater του Μπουεντία στο 90'+5', ενώ η Σίτι προσγείωσε την Σάντερλαντ και είναι πλέον στο -2 από την κορυφή. Την ίδια ώρα η αδιόρθωτη Λίβερπουλ προηγήθηκε 0-2 στο 50', 2-3 στο 80', αλλά δέχθηκε την ισοφάριση στο 90'+6' από τη Λιντς και παρέμεινε στο -10...
Η Μπέτις έκανε το λάθος να προηγηθεί στο 6' με τον Άντονι και από το 11' έως το 40' δ'εχθηκε τέσσερα γκολ από τη διαστημική Μπαρτσελόνα (χατ τρικ ο Φεράν Τόρες) για να γίνει το 1-5 από τον Γιαμάλ στ0 60' με τους βερδιμπλάνκος να μειώνουν στο φινάλε. Συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία η Βιγιαρεάλ, νίκησε 2-0 τη Χετάφε, που είναι στο -5 από την κορυφή έχοντας ματς λιγότερο.
Η Μπάγερν πέρασε σαν οδοστρωτήρας από την έδρα της Στουτγάρδης επικρατώντας με 5-0 (χατ τρικ ο Κέιν), η Λειψία σκόρπισε με 6-0 την Άιντραχτ, ενώ η Αόυγκσμπουργκ νίκησε 2-0 τη Λεβερκούζεν με γκολ και ασίστ του Γιαννούλη, η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη νίκησε 3-1 την Ουνιόν Βερολίνου και η Ζανκτ Πάουλι του Σάλιακα πήρε πολύτιμο 1-1 στην έδρα της Κολωνίας.
Η Ίντερ προσγείωσε ανώμαλα την Κόμο (στο 32' ο Δουβίκας πήρε τη θέση του Μοράτα) επικρατώντας με 4-0, ενώ η Σασουόλο βύθισε ακόμη περισσότερο τη Φιορεντίνα επικρατώντας με 3-1.
Premier League (15η)
Άστον Βίλα-Άρσεναλ 2-1 (36' Κας, 90'+5' Μπουεντία-52' Τροσάρ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπόρνμουθ-Τσέλσι 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές
Έβερτον-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0 (2' αυτ. Μιλένκοβιτς, 45'+ Μπάρι, 80' Ντιούσμπερι-Χολ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ 3-0 (31' Ντίας, 35' Γκβάρντιολ, 65' Φόντεν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νιούκαστλ-Μπέρνλι 2-1 (31' Γκιμαράες, 45'+ πεν. Γκόρντον-90'+ πεν. Φλέμινγκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τότεναμ-Μπρέντφορντ 2-0 (25' Ριτσάρλισον, 43' Σίμονς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λιντς-Λίβερπουλ 3-3 (73' πέν. Κάλβερτ-Λιούιν, 75' Σταχ, 90'+6 Τανάκα - 48',50' Εκιτικέ, 80' Σομποσλάι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπράιτον-Γουέστ Χαμ 7/12
Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 7/12
Γουλβς-Μάντσεστερ Γ. 8/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)
Άρσεναλ 33
Μάντσεστερ Σίτι 31
Άστον Βίλα 30
Τσέλσι 24
Κρίσταλ Πάλας 23 -14αγ.
Σάντερλαντ 23
Λίβερπουλ 23
Μπράιτον 22 -14αγ.
Μάντσεστερ Γ. 22 -14αγ.
Έβερτον 24
Τότεναμ 22
Νιούκαστλ 22
Μπόρνμουθ 20
Μπρέντφορντ 19
Φούλαμ 17 -14αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 15
Λιντς 15
Γουέστ Χαμ 12 -14αγ.
Μπέρνλι 10
Γουλβς 2 -14αγ.
La Liga (15η αγωνιστική)
Οβιέδο-Μαγιόρκα 0-0
Βιγιαρεάλ-Χετάφε 2-0 (45'+ Μπιουκάναν, 64' Μικαουτάτζε)
Αλαβές-Σοσιεδάδ 1-0 (45'+ πεν. Μπογιέ)
Η Άστον Βίλα που είχε ξεχάσει τι θα πει νίκη στην αρχή της σεζόν, πλέον είναι στο -3 από την κορυφή μετά το buzzer beater του Μπουεντία στο 90'+5', ενώ η Σίτι προσγείωσε την Σάντερλαντ και είναι πλέον στο -2 από την κορυφή. Την ίδια ώρα η αδιόρθωτη Λίβερπουλ προηγήθηκε 0-2 στο 50', 2-3 στο 80', αλλά δέχθηκε την ισοφάριση στο 90'+6' από τη Λιντς και παρέμεινε στο -10...
Η Μπέτις έκανε το λάθος να προηγηθεί στο 6' με τον Άντονι και από το 11' έως το 40' δ'εχθηκε τέσσερα γκολ από τη διαστημική Μπαρτσελόνα (χατ τρικ ο Φεράν Τόρες) για να γίνει το 1-5 από τον Γιαμάλ στ0 60' με τους βερδιμπλάνκος να μειώνουν στο φινάλε. Συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία η Βιγιαρεάλ, νίκησε 2-0 τη Χετάφε, που είναι στο -5 από την κορυφή έχοντας ματς λιγότερο.
Η Μπάγερν πέρασε σαν οδοστρωτήρας από την έδρα της Στουτγάρδης επικρατώντας με 5-0 (χατ τρικ ο Κέιν), η Λειψία σκόρπισε με 6-0 την Άιντραχτ, ενώ η Αόυγκσμπουργκ νίκησε 2-0 τη Λεβερκούζεν με γκολ και ασίστ του Γιαννούλη, η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη νίκησε 3-1 την Ουνιόν Βερολίνου και η Ζανκτ Πάουλι του Σάλιακα πήρε πολύτιμο 1-1 στην έδρα της Κολωνίας.
Η Ίντερ προσγείωσε ανώμαλα την Κόμο (στο 32' ο Δουβίκας πήρε τη θέση του Μοράτα) επικρατώντας με 4-0, ενώ η Σασουόλο βύθισε ακόμη περισσότερο τη Φιορεντίνα επικρατώντας με 3-1.
Premier League (15η)
Άστον Βίλα-Άρσεναλ 2-1 (36' Κας, 90'+5' Μπουεντία-52' Τροσάρ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπόρνμουθ-Τσέλσι 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές
Έβερτον-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0 (2' αυτ. Μιλένκοβιτς, 45'+ Μπάρι, 80' Ντιούσμπερι-Χολ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ 3-0 (31' Ντίας, 35' Γκβάρντιολ, 65' Φόντεν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νιούκαστλ-Μπέρνλι 2-1 (31' Γκιμαράες, 45'+ πεν. Γκόρντον-90'+ πεν. Φλέμινγκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τότεναμ-Μπρέντφορντ 2-0 (25' Ριτσάρλισον, 43' Σίμονς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λιντς-Λίβερπουλ 3-3 (73' πέν. Κάλβερτ-Λιούιν, 75' Σταχ, 90'+6 Τανάκα - 48',50' Εκιτικέ, 80' Σομποσλάι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπράιτον-Γουέστ Χαμ 7/12
Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 7/12
Γουλβς-Μάντσεστερ Γ. 8/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)
Άρσεναλ 33
Μάντσεστερ Σίτι 31
Άστον Βίλα 30
Τσέλσι 24
Κρίσταλ Πάλας 23 -14αγ.
Σάντερλαντ 23
Λίβερπουλ 23
Μπράιτον 22 -14αγ.
Μάντσεστερ Γ. 22 -14αγ.
Έβερτον 24
Τότεναμ 22
Νιούκαστλ 22
Μπόρνμουθ 20
Μπρέντφορντ 19
Φούλαμ 17 -14αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 15
Λιντς 15
Γουέστ Χαμ 12 -14αγ.
Μπέρνλι 10
Γουλβς 2 -14αγ.
La Liga (15η αγωνιστική)
Οβιέδο-Μαγιόρκα 0-0
Βιγιαρεάλ-Χετάφε 2-0 (45'+ Μπιουκάναν, 64' Μικαουτάτζε)
Αλαβές-Σοσιεδάδ 1-0 (45'+ πεν. Μπογιέ)
Μπέτις-Μπαρτσελόνα 3-5 (6' Άντονι, 85' Γιορέντε, 90'πέν. Ερνάντες - 11',13',40' Τόρες, 31' Μπάρτζι, 59' πέν. Γιαμάλ)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ατλέτικο Μαδρίτης 22:00
Ελτσε-Τζιρόνα 7/12
Βαλένθια-Σεβίλη 7/12
Εσπανιόλ-Ράγιο Βαγεκάνο 7/12
Ρεάλ Μαδρίτης-Θέλτα 7/12
Οσασούνα-Λεβάντε 8/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 40 -16αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 36 -15αγ.
Βιγιαρεάλ 35 -15αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 31 -15αγ.
Μπέτις 24 -15αγ.
Εσπανιόλ 24
Χετάφε 20 -15αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 20 -15αγ.
Αλαβές 18 -15αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 17
Ρεάλ Σοσιεδάδ 16 -15αγ.
Έλτσε 16
Θέλτα 16
Σεβίλη 16
Μαγιόρκα 14 -15αγ.
Βαλένθια 14
Οσασούνα 12
Τζιρόνα 12
Οβιέδο 10 -15αγ.
Λεβάντε 9
Bundesliga (13η)
Μάιντς-Γκλάντμπαχ 0-1 (58' αυτ. Ντα Κόστα)
Στουτγάρδη-Μπάγερν Μονάχου 0-5 (11' Λάιμερ, 66', 82', 88' Κέιν, 78' Στάνισιτς)
Βόλφσμπουργκ-Ουνιόν Βερολίνου 3-1 (10' Βίμερ, 30' Αμούρα, 59' Μαγέρ-68' αυτ. Κουλιεράκης) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άουγκσμπουργκ-Λεβερκούζεν 2-0 (6' Γιαννούλης, 17' Καντέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χαϊντενχάιμ-Φράιμπουργκ 2-1 (59' Μάινκα, 90'+ Ζίμερ-40' Μανζάμπι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κολωνία-Ζανκτ Πάουλι 1-1 (51' Ελ Μάλα-90'+ Τζόουνς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λειψία-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 6-0 (9' Χάρντερ, 32' Μπάουμγκαρντερ, 47', 56', 65' Ντιομαντέ, 62' πεν. Ράουμ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Αμβούργο-Βέρντερ Βρέμης 07/12
Ντόρτμουντ-Χοφενχάιμ 07/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 37
Λειψία 29
Ντόρτμουντ 25 -12αγ.
Λεβερκούζεν 23
Χοφενχάιμ 23 -12αγ.
Στουτγκάρδη 22
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 21
Φράιμπουργκ 16
Κολωνία 16
Γκλάντμπαχ 16
Βέρντερ Βρέμης 16 -12αγ.
Ουνιόν Βερολίνου 15
Άουγκσμπουργκ 13
Αμβούργο 12 -12αγ.
Βόλφσμπουργκ 12
Χαϊντενχάιμ 11
Ζανκτ Πάουλι 8
Μάιντς 6
Serie A (14η αγωνιστική)
Σασουόλο-Φιορεντίνα 3-1 (13' Βολπάτο, 45'+ Μουχαρέμοβιτς, 65' Κονέ-9' πεν. Μαντράγκορα)
Ίντερ-Κόμο 4-0 (11' Μαρτίνες, 59' Τουράμ, 81' Τσαλχάνογλου, 88' Αλμπέρτο)
Βερόνα-Αταλάντα 6/12
Κρεμονέζε-Λέτσε 7/12
Κάλιαρι-Ρόμα 7/12
Λάτσιο-Μπολόνια 7/12
Νάπολι-Γιουβέντους 7/12
Πίζα-Πάρμα 8/12
Ουντινέζε-Τζένοα 8/12
Τορίνο-Μίλαν 8/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)
Ίντερ 30 -14αγ.
Μίλαν 28
Νάπολι 28
Ρόμα 27
Κόμο 24 -14αγ.
Μπολόνια 24
Γιουβέντους 23
Σασουόλο 20 -14αγ.
Λάτσιο 18
Ουντινέζε 18
Κρεμονέζε 17
Αταλάντα 16
Τορίνο 14
Λέτσε 13
Κάλιαρι 11
Τζένοα 11
Πάρμα 11
Πίζα 10
Φιορεντίνα 6 -14αγ.
Βερόνα 6
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα