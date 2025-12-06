Καταιγιστική η Μπαρτσελόνα πέρασε με 5-3 από την έδρα της Μπέτις, νέα γκέλα για τη Λίβερπουλ, 3-3 στο Λιντς - Δείτε γκολ από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Η Άστον Βίλα έβαλε φωτιά στην Premier League νικώντας με 2-1 την Άρσεναλ - Στο -2 από την κορυφή η Σίτι, στο -3 οι «χωριάτες» ενώ η Λίβερπουλ άφησε δύο βαθμούς στην έδρα της Λιντς - Η Μπαρτσελόνα πέρασε σαν σίφουνας από την έδρα της Μπέτις - Περίπατος της Μπάγερν στη Στουτγάρδη - Θρίαμβος της Ίντερ επί της Κόμο