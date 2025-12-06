Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Ολυμπιακός - ΟΦΗ, το Βόλος - Κηφισιά και τα ματς της Premier League
Στο μπάσκετ, ανοίγει η αυλαία για την 9η αγωνιστική της GBL με τέσσερα παιχνίδια
Πλούσιο το σημερινό «μενού» των αθλητικών μεταδόσεων τόσο σε ποδόσφαιρο όσο και σε μπάσκετ. Η 13η αγωνιστική της Super League ξεκινά σήμερα (6/12) με δύο αναμετρήσεις. Στις 17:00, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης» (Cosmote Sport 1) και στις 20:30 ο Βόλος φιλοξενεί την Κηφισιά σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 2.
Στο μπάσκετ, ανοίγει η αυλαία για την 9η αγωνιστική της GBL με τέσσερα παιχνίδια. Στις 16:00 ο ΠΑΟΚ τίθεται αντιμέτωπος εντός έδρας με τον Κολοσσό (ΕΡΤ2), ενώ την ίδια ώρα ο Προμηθέας υποδέχεται τη Μύκονο (EPT Sports 1). Στις 18:15 η Καρδίτσα φιλοξενεί τον Ηρακλή (ΕΡΤ 2) και στις 18:15, ακολουθεί το Περιστέρι - Μαρούσι (ΕΡΤ Sports 1).
Στην υπόλοιπη Ευρώπη, ξεκινά η 15η αγωνιστική της Premier League με το Άστον Βίλα - Άρσεναλ (14:30, Nova Sports Premier League), το Μάντσεστερ Σίτι - Σάντερλαντ (17:00, Nova Sports Premier League) και το Λιντς - Λίβερπουλ (19:30, Νοva Sports Premier League) να ξεχωρίζουν. Τέλος, στην Ισπανία, η Μπαρτσελόνα φιλοξενείται από την Μπέτις στις 19:30 σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports Prime.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (6/12/2025):
11:45 ΕΡΤ Sports 1 Παναθηναϊκός – Ιωνία Α1 μπάσκετ Γυναικών
12:30 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αμπου Ντάμπι, Practice 3
13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΟΦΗ Α’ κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών
14:00 Action 24 Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β Super League 2
14:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Άρσεναλ Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD Ντέρμπι – Λέστερ Sky Bet EFL Championship
15:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Χετάφε La Liga
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Φιορεντίνα Serie A
