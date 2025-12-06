Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Ολυμπιακός - ΟΦΗ, το Βόλος - Κηφισιά και τα ματς της Premier League
SPORTS
Στο μπάσκετ, ανοίγει η αυλαία για την 9η αγωνιστική της GBL με τέσσερα παιχνίδια

Πλούσιο το σημερινό «μενού» των αθλητικών μεταδόσεων τόσο σε ποδόσφαιρο όσο και σε μπάσκετ. Η 13η αγωνιστική της Super League ξεκινά σήμερα (6/12) με δύο αναμετρήσεις. Στις 17:00, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης» (Cosmote Sport 1) και στις 20:30 ο Βόλος φιλοξενεί την Κηφισιά σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 2.

Στο μπάσκετ, ανοίγει η αυλαία για την 9η αγωνιστική της GBL με τέσσερα παιχνίδια. Στις 16:00 ο ΠΑΟΚ τίθεται αντιμέτωπος εντός έδρας με τον Κολοσσό (ΕΡΤ2), ενώ την ίδια ώρα ο Προμηθέας υποδέχεται τη Μύκονο (EPT Sports 1). Στις 18:15 η Καρδίτσα φιλοξενεί τον Ηρακλή (ΕΡΤ 2) και στις 18:15, ακολουθεί το Περιστέρι - Μαρούσι (ΕΡΤ Sports 1).

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, ξεκινά η 15η αγωνιστική της Premier League με το Άστον Βίλα - Άρσεναλ (14:30, Nova Sports Premier League), το Μάντσεστερ Σίτι - Σάντερλαντ (17:00, Nova Sports Premier League) και το Λιντς - Λίβερπουλ (19:30, Νοva Sports Premier League) να ξεχωρίζουν. Τέλος, στην Ισπανία, η Μπαρτσελόνα φιλοξενείται από την Μπέτις στις 19:30 σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports Prime.


Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (6/12/2025):

11:45 ΕΡΤ Sports 1 Παναθηναϊκός – Ιωνία Α1 μπάσκετ Γυναικών

12:30 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αμπου Ντάμπι, Practice 3

13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΟΦΗ Α’ κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών

14:00 Action 24 Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β Super League 2

14:30 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Άρσεναλ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD Ντέρμπι – Λέστερ Sky Bet EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Χετάφε La Liga

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Φιορεντίνα Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προμηθέας – Μύκονος Betsson GBL

16:00 ΕΡΤ Sports 1 ΠΑΟΚ – Κολοσσός GBL

16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αμπου Ντάμπι, Qualifying

16:30 Novasports Extra 4 Χάιντενχαϊμ – Φράιμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 2 Κολωνία – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Βόλφσμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Άουγκσμπουργκ – Λεβερκούζεν Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ Premier League

17:00 Novasports Start Τότεναμ – Μπρέντφορντ Premier League

17:00 Novasports 5HD Νιούκαστλ – Μπέρνλι Premier League

17:00 Novasports 4HD Έβερτον – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

17:00 Novasports 2HD Μπόρνμουθ – Τσέλσι Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπρίστολ Σίτι – Μίλγουολ Sky Bet EFL Championship

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – ΟΦΗ Super League

17:15 Novasports 1HD Αλαβές – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

17:30 Novasports Extra 3 Χέρενφεν – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καρδίτσα – Ηρακλής Basket League

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Βουλιαγμένη – Πανιώνιος Α1 πόλο Γυναικών

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Περιστέρι Betsson – Μαρούσι GBL

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Κόμο Serie A

19:30 Novasports Premier League Λιντς – Λίβερπουλ Premier League

19:30 Novasports Prime Μπέτις – Μπαρτσελόνα La Liga

19:30 Novasports 3HD Λειψία – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

19:45 Novasports Start Φορτούνα Σίταρντ – Άγιαξ Eredivisie

20:30 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά Super League

21:30 Novasports 4HD Ντάρμσταντ – Καρλσρούη Bundesliga 2

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD Τσέστερφιλντ – Ντονκάστερ FA Cup

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ελλάς Βερόνα – Αταλάντα Serie A

22:00 Novasports 2HD Φέγενορντ – Τσβόλε Eredivisie

22:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κιλμάρνοκ – Ρέιντζερς Scottish Premiership

22:30 COSMOTE SPORT 5 HD Φαμαλικάο – Μπράγκα Liga Portugal
