Χωρίς Χολμς και Όσμαν ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βαλένθια, πρόβλημα και με Σαμοντούροβ
Χωρίς Χολμς και Όσμαν ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βαλένθια, πρόβλημα και με Σαμοντούροβ

Νέο πρόβλημα προέκυψε στις τάξεις των «πρασίνων» λίγο πριν από την αναμέτρηση με την ισπανική ομάδα

Χωρίς Χολμς και Όσμαν ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βαλένθια, πρόβλημα και με Σαμοντούροβ
Επιστροφές αλλά και... νέες απουσίες για τον Παναθηναϊκό AKTOR ενόψει του αγώνα με την Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Συγκεκριμένα ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ υπέστη διάστρεμμα και τέθηκε νοκ άουτ, ενώ παραμένουν εκτός και οι Τσέντι Όσμαν, Ρισόν Χολμς. Βέβαια υπάρχουν και... ευχάριστα νέα ενόψει την αναμέτρησης με την Βαλένθια.

Συγκεκριμένα ο Ομέρ Γιούρτσεβεν θα είναι και πάλι στην διάθεση του Εργκίν Άταμαν, όπερ και σημαίνει ότι θα έχει δύο σέντερ, πλέον, στην 12άδα της ομάδας. Κανονικά υπολογίζεται και ο Βασίλης Τολιόπουλος ο οποίος με τη σειρά του ξεπέρασε τη θλάση που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες εβδομάδες, δίνοντας το «παρών» και στα ματς της Εθνικής Ελλάδας.

Το «παρών» θα δώσει και ο Τζέριαν Γκραντ ο οποίος με τη σειρά του ταλαιπωρήθηκε από γαστρεντερίτιδα τα τελευταία 24ωρα.

