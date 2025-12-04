Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πρώτη διάγνωση από τους Μιλγουόκι Μπακς για τον τραυματισμό του
SPORTS
Γιάννης Αντετοκούνμπο Μιλγουόκι Μπακς τραυματισμός

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πρώτη διάγνωση από τους Μιλγουόκι Μπακς για τον τραυματισμό του

Ο προπονητής Ντοκ Ρίβερς δήλωσε μετά τον αγώνα πως θεωρεί ότι ο τραυματισμός του είναι απόρροια χτυπήματος που δέχθηκε σε προηγούμενη φάση

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πρώτη διάγνωση από τους Μιλγουόκι Μπακς για τον τραυματισμό του
3 ΣΧΟΛΙΑ
O Γιάννης Aντετοκούνμπο τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του ματς με τους Πίστονς, αλλά οι Μπακς επικράτησαν των Πίστονς. Έδειξαν χαρακτήρα και τελικά έφτασαν στο ροζ φύλλο αγώνα χωρίς να έχουν τον σταρ τους στο παρκέ.

Ο Greek Freak τραυματίστηκε στη δεξιά γάμπα από το τρίτο λεπτό της αναμέτρησης και έτσι δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του στη συνέχεια της αναμέτρησης σε ματς που τα ελάφια το έχασαν με 113-109.

Το Μιλγουόκι με ανακοίνωσε του ενημέρωσε τον κόσμο πως πρόκειται για θλάση στη δεξιά γάμπα, κάτι που έρχεται λίγες μέρες μετά την επιστροφή του στα παρκέ. Ο προηγούμενος τραυματισμός του Έλληνα σταρ είχε να κάνει με θλάση στους προσαγωγούς που τον κράτησε στα πιτς για τέσσερα ματς της ομάδας του.

O Ντοκ Ρίβερς εξέφρασε την πεποίθηση πως αποκλείεται το ενδεχόμενο τραυματισμού στον αχίλλειο, σύμφωνα πάντα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Στη συνέντευξη Τύπου δήλωσε: «Ούτε εγώ πιστεύω ότι δεν υπήρξε επαφή. Νομίζω ότι το χτύπημα τον ώθησε να χάσει την ισορροπία του. Δέχθηκε χτύπημα και μετά κάποιος προσγειώθηκε πάνω του, οπότε νόμιζα ότι το χτύπημα είναι εκείνο που τον έκανε να χάσει την ισορροπία του. Και μετά φάνηκε σαν να μην ήταν κανείς γύρω, αλλά νόμιζα ότι ήταν το χτύπημα που τον έβγαλε εκτός ισορροπίας».
Giannis scary non-contact leg injury and limps to locker room vs Pistons


Πλέον η ομάδα του Ρίβερς καλείται να βρει λύσεις χωρίς τον ηγέτη της, κάτι που δεν μπόρεσε να κάνει το προηγούμενο διάστημα που είχε ξανατραυματιστεί ο Γιάννης.

Ειδήσεις σήμερα

Όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση της Ιθάκης: Τα μηνύματα Τσίπρα για κόμμα με αυτοοργάνωση, οι παρουσίες και η επόμενη ημέρα

Γιατί οι Τούρκοι ασχολούνται ακόμη με τον Σάββα Καλεντερίδη; Η ιστορία του και το θρίλερ με Οτσαλάν

Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες για το επόμενο 48ωρο η κακοκαιρία Byron: Οι 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό, δείτε live την πορεία της
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Βιώσιμη ανάπτυξη με συνέπεια: Παράδοση, καινοτομία και υπευθυνότητα για ένα καλύτερο μέλλον

Μέσα από κάθε δράση της, η ΔΩΔΩΝΗ ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και υιοθετεί πρακτικές που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 για τις επιδόσεις της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης