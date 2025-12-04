Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πρώτη διάγνωση από τους Μιλγουόκι Μπακς για τον τραυματισμό του
Ο προπονητής Ντοκ Ρίβερς δήλωσε μετά τον αγώνα πως θεωρεί ότι ο τραυματισμός του είναι απόρροια χτυπήματος που δέχθηκε σε προηγούμενη φάση
O Γιάννης Aντετοκούνμπο τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του ματς με τους Πίστονς, αλλά οι Μπακς επικράτησαν των Πίστονς. Έδειξαν χαρακτήρα και τελικά έφτασαν στο ροζ φύλλο αγώνα χωρίς να έχουν τον σταρ τους στο παρκέ.
Ο Greek Freak τραυματίστηκε στη δεξιά γάμπα από το τρίτο λεπτό της αναμέτρησης και έτσι δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του στη συνέχεια της αναμέτρησης σε ματς που τα ελάφια το έχασαν με 113-109.
Το Μιλγουόκι με ανακοίνωσε του ενημέρωσε τον κόσμο πως πρόκειται για θλάση στη δεξιά γάμπα, κάτι που έρχεται λίγες μέρες μετά την επιστροφή του στα παρκέ. Ο προηγούμενος τραυματισμός του Έλληνα σταρ είχε να κάνει με θλάση στους προσαγωγούς που τον κράτησε στα πιτς για τέσσερα ματς της ομάδας του.
O Ντοκ Ρίβερς εξέφρασε την πεποίθηση πως αποκλείεται το ενδεχόμενο τραυματισμού στον αχίλλειο, σύμφωνα πάντα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Στη συνέντευξη Τύπου δήλωσε: «Ούτε εγώ πιστεύω ότι δεν υπήρξε επαφή. Νομίζω ότι το χτύπημα τον ώθησε να χάσει την ισορροπία του. Δέχθηκε χτύπημα και μετά κάποιος προσγειώθηκε πάνω του, οπότε νόμιζα ότι το χτύπημα είναι εκείνο που τον έκανε να χάσει την ισορροπία του. Και μετά φάνηκε σαν να μην ήταν κανείς γύρω, αλλά νόμιζα ότι ήταν το χτύπημα που τον έβγαλε εκτός ισορροπίας».
Πλέον η ομάδα του Ρίβερς καλείται να βρει λύσεις χωρίς τον ηγέτη της, κάτι που δεν μπόρεσε να κάνει το προηγούμενο διάστημα που είχε ξανατραυματιστεί ο Γιάννης.
