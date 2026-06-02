Λίβερπουλ: Οριστική συμφωνία με τον Ιραόλα
Oι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια για να συνεργαστούν, με τις επαφές να είναι «έντονες» τις τελευταίες ώρες
Νέος προπονητής της Λίβερπουλ θα πρέπει να θεωρείται από εδώ και στο εξής ο Άντονι Ιραόλα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο έγκριτος Φαμπρίτσιο Ρομάνο.
Ο Ιταλός ρεπόρτερ που αποκάλυψε τόσο την απόλυση του Άρνε Σλοτ, όσο και το ενδιαφέρον των «Reds» για τον Ιραόλα, ανέβασε το περίφημο «Here we go» αναφορικά με την περίπτωση του 43χρονου κόουτς.
Συγκεκριμένα, αναφέρει πως οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια για να συνεργαστούν, με τις επαφές να είναι «έντονες» τις τελευταίες ώρες. O Ισπανός, πρώην τεχνικός της Μπόρνμουθ ήταν εξαρχής ο άνθρωπος που ήθελαν οι διοικούντες του συλλόγου να ηγηθεί της επόμενης ημέρας και, φαίνεται πως αν δεν αλλάξει κάτι, σύντομα θα έρθει η επίσημη ανακοίνωση της πρόσληψής του.
Πηγή: gazzetta.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
