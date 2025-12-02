Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Γκαλινάρι: Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση
Ο θρυλικός Ιταλός αποφάσισε να ολοκληρώσει την καριέρα του σε ηλικία 38 ετών
Ο Ιταλός φόργουορντ, Ντανίλο Γκαλινάρι, έβαλε τέλος σε μία πολυετή καριέρα που περιλάμβανε επιτυχίες στην EuroLeague και πάνω από 750 αγώνες στο NBA, όπου υπήρξε ένας από τους πιο αξιόπιστους σκόρερ. Ο 38χρονος μπασκετμπολίστας ανακοίνωσε την απόσυρσή του δημοσιεύοντας ένα συγκινητικό μήνυμα στον λογαριασμό του στο Instagram.
«Σήμερα, με μια καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη, ανακοινώνω την αποχώρησή μου από μια καριέρα που πάντα ονειρευόμουν.Μια καριέρα που χτίστηκε μέσα από σκληρή δουλειά, θυσίες, νίκες, ήττες, συμπαίκτες που έγιναν αδέρφια, καθοδήγηση από τους προπονητές μου και, φυσικά, οικογένεια και φίλους που ήταν μαζί μου σε κάθε βήμα. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι γεμάτο με αμέτρητες αναμνήσεις που θα κουβαλάω μαζί μου για το υπόλοιπο της ζωής μου. Σε όσους πίστεψαν σε μένα, σε όλους όσους με στήριξαν και σε όσους μοιράστηκαν κάθε στιγμή μαζί μου - σας ευχαριστώ, από τα βάθη της καρδιάς μου. Είμαι απίστευτα ενθουσιασμένος για το επόμενο κεφάλαιο», έγραψε ο Ιταλός φόργουορντ.
Η καριέρα του Γκαλινάρι (37 ετών) διήρκεσε 21 χρόνια, καλύπτοντας την Ευρώπη και το NBA. Ξεκίνησε από την Casalpusterlengo το 2004 και αγωνίστηκε σε ομάδες όπως η Ολίμπια Μιλάνο. Το 2008 αναδείχθηκε EuroLeague Rising Star και MVP του Ιταλικού Πρωταθλήματος.
Μπήκε στο NBA το 2008 με τους Νιου Γιορκ Νικς. Αγωνίστηκε για 14 σεζόν σε συνολικά επτά ομάδες, μεταξύ των οποίων οι Ντένβερ Νάγκετς, Λος Άντζελες Κλίπερς, και πιο πρόσφατα οι Μιλγουόκι Μπακς.
Ολοκλήρωσε την καριέρα του στο NBA με μέσο όρο 14,9 πόντους σε 777 αγώνες κανονικής περιόδου, όντας γνωστός για την ικανότητά του στο τρίποντο και το υψηλό του μπασκετικό IQ.
Οι καλύτερες σεζόν του Γκαλινάρι στο NBA ήρθαν με τους Νάγκετς και τους Κλίπερς, όπου είχε μέσο όρο σχεδόν 20 πόντους ανά παιχνίδι. Συνολικά, μέτρησε 13,2 πόντους σε 51 αγώνες playoffs, έχοντας καταγράψει και ένα triple-double στην καριέρα του.
Ολοκλήρωσε την επαγγελματική του διαδρομή το 2025 στους Vaqueros de Bayamón στο Πουέρτο Ρίκο, κατακτώντας το πρωτάθλημα BSN και ανακηρυσσόμενος MVP των τελικών.
