Τελειώνει από την ΑΕΛ ο Ουάρντα: Υπέπεσε σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα ο Αιγύπτιος

Ιδιαίτερα... σύντομη αποδεικνύεται η δεύτερη θητεία του Αμρ Ουάρντα στην ΑΕΛ Novibet.



Παρόλο που υπήρχε διάθεση από το τεχνικό επιτελείο και τη διοίκηση να ενταχθεί κανονικά στην ομάδα και θα επέστρεφε στην αποστολή ενόψει του αγώνα με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη ο Αιγύπτιος υπέπεσε σε νέο και μάλιστα πολύ σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα στην προπόνηση της Παρασκευής (28/11) και αυτό αναμένεται να είναι «τελειωτικό»!

Φυσικά ο έμπειρος μεσοεπιθετικός δεν θα ταξιδέψει με την ομάδα στη Θεσσαλονίκη, καθώς πλέον αποτελεί «ξένο σώμα» και τα επόμενα 24ωρα θα κινήσουν οι διαδικασίες για την πρόωρη λύση του συμβολαίου του. Οι οριστικές εξελίξεις αναμένονται από την ερχόμενη Δευτέρα (1/12).

O Ουάρντα στο δεύτερο πέρασμα του από τους Βυσσινί μέτρησε 7 εμφανίσεις, με 1 γκολ και 1 ασίστ, ενώ ήταν εκτός αποστολής στην εντός έδρας ήττα από τον ΟΦΗ.



Πηγή: www.gazzetta.gr



Ειδήσεις σήμερα:



Ηχητικό Ντοκουμέντο: «Σε παρακαλώ αγόρι μου, πάρε ό,τι θες και φύγε...», η 75χρονη από τη Σαλαμίνα ικετεύει για τη ζωή της



Είμαι παραδομένος στον Χριστό, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά να κερδίσω την αιώνια ζωή, δήλωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος



Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν λάβατε την ενίσχυση - Έως πότε υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος επανεξέτασης

