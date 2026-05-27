Η Μαρία Σάκκαρη δάκρυσε για τη μητέρα της: Είναι καταπληκτική, ήταν μοναδικό το πώς πίστεψε σε μένα, δείτε βίντεο
«Δεν κλαίω γιατί είμαι λυπημένη, δεν μιλάω συχνά ειδικά με κάποιον που τη γνωρίζει» εξήγησε για τη συγκίνησή της η Μαρία Σάκκαρη
Δάκρυα έφερε στη Μαρία Σάκκαρη ερώτηση που δέχθηκε για τη μητέρα της, Αγγελική Κανελοπούλου, μετά τη δεύτερη νίκη της στο Roland Garros.
Τη συγκίνηση της Ελληνίδας τενίστριας προκάλεσε ερώτηση που δέχθηκε από πρώην αθλήτρια του τένις από την Ουρουγουάη, η οποία είχε συνυπάρξει στα κορτ με τη μητέρα της.
«Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις ανθρώπους που ήξεραν τη μητέρα μου όταν έπαιζε τένις. Είναι καταπληκτική, δεν ξέρω γιατί συγκινούμαι. Είναι ο λόγος που είμαι εδώ σίγουρα» είπε αρχικά η Μαρία Σάκκαρη
«Προφανώς το τένις είναι πολύ διαφορετικό. Η μητέρα μου είχε υπομονή. Είχε πολλά drop shots μου λέτε; Είχε κακό σερβίς» συνέχισε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία εξήγησε την φόρτισή της λέγοντας «σπάνια μιλάω για αυτήν ή σπάνια βλέπω κάποιον που τη γνωρίζει».
«Είναι σημαντικό να έχεις έναν γονιό που σε καταλαβαίνει και σε νιώθει. Δεν κλαίω γιατί είμαι λυπημένη, δεν μιλάω συχνά ειδικά με κάποιον που τη γνωρίζει» πρόσθεσε η Μαρία Σάκκαρη αφού πήρε ένα χαρτομάντηλο για να σκουπίσει τα δάκρυά της.
Όπως είπε για την Αγγελική Κανελοπούλου «ήταν καταπληκτική παίχτης, και σταμάτησε όταν ήταν μόλις 24, ερωτεύτηκε τον πατέρα μου. Μου έχει πει στο παρελθόν ότι σταμάτησε γιατί ένιωθε πως δεν μπορούσε να επιστρέψει στο τοπ 100».
«Η καθοδήγησή της ήταν το πιο σημαντικό πράγμα για μένα μέχρι σήμερα, το πώς πίστεψε σε μένα ήταν μοναδικό, επειδή δεν ήμουν σπουδαία στο junior αλλά συνέχιζε να με πιστεύει και να φέρνει τους καλύτερους προπονητές» κατέληξε για τη μητέρα της η Μαρία Σάκκαρη.
