Στο φεστιβάλ «Panathēnea 2026» μιλά την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός θα συναντήσει με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας και τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης
Ομιλία στο φεστιβάλ «Panathēnea 2026», στο Ζάππειο Μέγαρο και συναντήσεις με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας και τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, περιλαμβάνει το πρόγραμμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για αύριο, Πέμπτη 28 Μαΐου 2026.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Στις 10.30 θα υπογραφεί, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της εταιρείας ElevenLabs.
Στις 12.10 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Mati Staniszewski, συνιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ElevenLabs, στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Panathēnea 2026», στο Ζάππειο Μέγαρο.
Στις 13.30 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας Jessika Roswall, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στις 17.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Petra Bayr, στο Μέγαρο Μαξίμου.
