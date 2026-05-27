Στο φεστιβάλ «Panathēnea 2026» μιλά την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ομιλία στο φεστιβάλγια αύριο, Πέμπτη 28 Μαΐου 2026.Αναλυτικά το πρόγραμμα:Στις 10.30 θα υπογραφεί, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της εταιρείας ElevenLabs.Στις 12.10 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον Mati Staniszewski, συνιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ElevenLabs, στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Panathēnea 2026», στο Ζάππειο Μέγαρο.Στις 13.30 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας Jessika Roswall, στο Μέγαρο Μαξίμου.Στις 17.00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Petra Bayr, στο Μέγαρο Μαξίμου.