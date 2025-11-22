Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Ο ΟΦΗ γύρισε... 100 χρόνια πίσω και παρουσίασε το Ηράκλειο του 1925 και την ίδρυση του Ομίλου - Βίντεο
Ο ΟΦΗ γιορτάζει φέτος τα 100 του χρόνια
H μεγάλη γιορτή του ΟΦΗ για τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου ξεκίνησε με ένα συγκλονιστικό video!
Με αφορμή την ίδρυση του Ομίλου πριν από ένα αιώνα, οι Κρητικοί... ζωντάνεψαν το Ηράκλειο του 1925!
Οι ιδρυτές, αλλά και μεγάλες προσωπικότητες του ΟΦΗ περνούν μπροστά από τα μάτια μας και "ζωντανεύουν" τα πρώτα, ιστορικά χρόνια του Ομίλου.
Όλα αυτά με την βοήθεια του AI.
