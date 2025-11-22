Ο ΟΦΗ γύρισε... 100 χρόνια πίσω και παρουσίασε το Ηράκλειο του 1925 και την ίδρυση του Ομίλου - Βίντεο
SPORTS
ΟΦΗ Ηράκλειο Κρήτης

Ο ΟΦΗ γύρισε... 100 χρόνια πίσω και παρουσίασε το Ηράκλειο του 1925 και την ίδρυση του Ομίλου - Βίντεο

Ο ΟΦΗ γιορτάζει φέτος τα 100 του χρόνια

Ο ΟΦΗ γύρισε... 100 χρόνια πίσω και παρουσίασε το Ηράκλειο του 1925 και την ίδρυση του Ομίλου - Βίντεο
2 ΣΧΟΛΙΑ

H μεγάλη γιορτή του ΟΦΗ για τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου ξεκίνησε με ένα συγκλονιστικό video!

Με αφορμή την ίδρυση του Ομίλου πριν από ένα αιώνα, οι Κρητικοί... ζωντάνεψαν το Ηράκλειο του 1925!

Οι ιδρυτές, αλλά και μεγάλες προσωπικότητες του ΟΦΗ περνούν μπροστά από τα μάτια μας και "ζωντανεύουν" τα πρώτα, ιστορικά χρόνια του Ομίλου.

Όλα αυτά με την βοήθεια του AI.


Η ίδρυση του ΟΦΗ... Ηράκλειο 1925 #oficretefc


Ειδήσεις σήμερα:

«Αν δεν δεχθείς αυτή τη συμφωνία, η επόμενη θα είναι χειρότερη» - Πιέζουν οι ΗΠΑ τον Ζελένσκι, αύριο η κρίσιμη συνάντηση στη Γενεύη

Νεαρός δηλητηριάστηκε από σούσι στη Θεσσαλονίκη – Μολύνθηκε από το παράσιτο «ανισάκις»

Τέλος στη δικαστική διαμάχη Κεφαλογιάννη και Μάτσα για την επιμέλεια των παιδιών - Αποφασίστηκε πλήρης συνεπιμέλεια


Κλείσιμο
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης