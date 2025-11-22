Η Καλαμάτα 1-0 τα Χανιά και συνέχισε την επέλαση της στον Β' όμιλο της Super League 2

Την 9η νίκη της σε 11 αγώνες πανηγύρισε η Καλαμάτα που διατήρησε έτσι την απόσταση ασφαλείας που έχει από τους διώκτες της