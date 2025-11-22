Η Καλαμάτα 1-0 τα Χανιά και συνέχισε την επέλαση της στον Β' όμιλο της Super League 2
Την 9η νίκη της σε 11 αγώνες πανηγύρισε η Καλαμάτα που διατήρησε έτσι την απόσταση ασφαλείας που έχει από τους διώκτες της

Με δύο αγώνες άνοιξε η αυλαία της 11ης αγωνιστικής στον Β' όμιλο της Super League 2, με την πρωτοπόρο Καλαμάτα να προσθέτει τρεις ακόμη βαθμούς στη συλλογή της.

Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη επικράτησε εντός έδρας με 1-0 των Χανίων αυξάνοντας τη διαφορά της στο +8 από τον Πανιώνιο, που έχει δύο ματς λιγότερα. Το γρήγορο γκολ του Καλουτσικίδη στο 4’, από ασίστ του Κωτσόπουλου, έδωσε στους γηπεδούχους τον πλήρη έλεγχο, με τη Μαύρη Θύελλα να χάνει πολλές ευκαιρίες για δεύτερο τέρμα αλλά να πέφτει συνεχώς πάνω στον εξαιρετικό Στογιάνοβιτς, ενώ διαμαρτυρήθηκε και για πέναλτι στο πρώτο μέρος.

Χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, καθώς Ολυμπιακός Β΄ και Ελλάς Σύρου αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2. Οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι είχαν και δοκάρι στο 15΄ με τον Γιάκο, προηγήθηκαν δύο φορές στο σκορ με τους Βερνάρδο (8΄) και Σταματούλα (52΄), ενώ οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι επέστρεψαν σε αγωνιστικούς ρυθμούς μετά από δύο εβδομάδες... απραξίας, λόγω των πολλών διεθνών που διαθέτουν στις τάξεις τους, «απάντησαν» δις με τον Πνευμονίδη (31΄, 53΄).

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2 έχει ως εξής:
Ολυμπιακός Β΄ - Ελλάς Σύρου 2-2

Καλαμάτα ΠΣ - Χανιά 1-0

Athens Kallithea FC - Πανιώνιος 23/11

Ηλιούπολη - ΓΣ Μαρκό 23/11

Αιγάλεω ΑΟ - Παναργειακός 23/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
1. Καλαμάτα ΠΣ 29 -11αγ.
2. Πανιώνιος 21 -9αγ.
3. Athens Kallithea FC 17
4. ΓΣ Μαρκό 16
5. Ολυμπιακός Β΄ 14 -9αγ.
6. Ελλάς Σύρου 13 -11αγ.
7. Αιγάλεω 10 -9αγ.
8. Ηλιούπολη 7
9. Χανιά 6 -11αγ.
10. Παναργειακός 3

