Ligue 1: Σίφουνας η Μαρσέιγ και στη Νίκαια, 5-1 τη Νις και... πρώτη θέση - Δείτε τα γκολ

Το ντέρμπι της Κυανής Ακτής εξελίχτηκε σε παράσταση για έναν ρόλο με τους Μασσαλούς να ανεβαίνουν στην κορυφή της βαθμολογίας της Ligue 1 έχοντας ματς περισσότερο από την Παρί Σεν Ζερμέν