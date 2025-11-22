Ligue 1: Σίφουνας η Μαρσέιγ και στη Νίκαια, 5-1 τη Νις και... πρώτη θέση - Δείτε τα γκολ

Ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι έχει δημιουργήσει μία εντυπωσιακή σε... όλα της Μαρσέιγ την εφετινή σεζόν, η οποία έχει εξελιχθεί σε «μηχανή των γκολ» και αποδίδει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Νέο «θύμα» των Μασσαλών ήταν η Νις, την οποία η Μαρσέιγ συνέτριψε εκτός έδρας με το εμφατικό 5-1 στον αγώνα με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της 13ης αγωνιστικής στη γαλλική Ligue 1, ανεβαίνοντας ξανά μόνη πρώτη στη βαθμολογία.
Η Μαρσέιγ ήταν σαρωτική σε όλο το ματς. Προηγήθηκε με 2-0 στο ημίχρονο με τα τέρματα των Ομπαμεγιάνγκ (11') και Γκρίνγουντ (33'), ενώ σημείωσε άλλα δύο με τον Γκρινγουντ (53') και τον Γουεά (58'), πριν καν συμπληρωθεί μία ώρα αγώνα. Ο Τσο μείωσε για τους γηπεδούχους στο 63', για να βάλει το... κερασάκι στην τούρτα ο Παϊσάο στο 74ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό 5-1.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 12ης αγωνιστικής στο γαλλικό πρωτάθλημα και η βαθμολογία έχουν ως εξής: