Ligue 1: Σίφουνας η Μαρσέιγ και στη Νίκαια, 5-1 τη Νις και... πρώτη θέση - Δείτε τα γκολ

Το ντέρμπι της Κυανής Ακτής εξελίχτηκε σε παράσταση για έναν ρόλο με τους Μασσαλούς να ανεβαίνουν στην κορυφή της βαθμολογίας της Ligue 1 έχοντας ματς περισσότερο από την Παρί Σεν Ζερμέν

Ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι έχει δημιουργήσει μία εντυπωσιακή σε... όλα της Μαρσέιγ την εφετινή σεζόν, η οποία έχει εξελιχθεί σε «μηχανή των γκολ» και αποδίδει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Νέο «θύμα» των Μασσαλών ήταν η Νις, την οποία η Μαρσέιγ συνέτριψε εκτός έδρας με το εμφατικό 5-1 στον αγώνα με τον οποίο άνοιξε η αυλαία της 13ης αγωνιστικής στη γαλλική Ligue 1, ανεβαίνοντας ξανά μόνη πρώτη στη βαθμολογία.

Η Μαρσέιγ ήταν σαρωτική σε όλο το ματς. Προηγήθηκε με 2-0 στο ημίχρονο με τα τέρματα των Ομπαμεγιάνγκ (11') και Γκρίνγουντ (33'), ενώ σημείωσε άλλα δύο με τον Γκρινγουντ (53') και τον Γουεά (58'), πριν καν συμπληρωθεί μία ώρα αγώνα. Ο Τσο μείωσε για τους γηπεδούχους στο 63', για να βάλει το... κερασάκι στην τούρτα ο Παϊσάο στο 74ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό 5-1.

Nice Marseille 1-5 Résumé Ligue 1 2025/26 | nice om



Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 12ης αγωνιστικής στο γαλλικό πρωτάθλημα και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Νις-Μαρσέιγ 1-5 (63' Τσο - 11' Ομπαμεγιάνγκ, 33', 53' Γκρίνγουντ, 58' Γουεά, 74' Παϊσάο)
Λανς-Στρασμπούρ 22/11
Ρεν-Μονακό 22/11
Παρί Σεν Ζερμέν-Χάβρη 22/11
Κλείσιμο
Οσέρ-Λιόν 23/11
Τουλούζ-Ανζέ 23/11
Μπρεστ-Μετς 23/11
Ναντ-Λοριάν 23/11
Λιλ-Παρί FC 23/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)

Μαρσέιγ 28 -13αγ.
Παρί Σεν Ζερμέν 27
Λανς 25
Στρασμπούρ 22
Μονακό 20
Λιλ 20
Λιόν 20
Ρεν 18
Νις 17 -13αγ.
Τουλούζ 16
Παρί FC 14
Χάβρη 14
Ανζέ 13
Μετς 11
Μπρεστ 10
Ναντ 10
Λοριάν 10
Οσέρ 7



