Χρηματιστήριο: «Εκρηκτική» άνοδος και επιστροφή σε προπολεμικά επίπεδα - Άλμα 5% για τις τράπεζες
Στις παρυφές των 2.300 μονάδων επανήλθε ο Γενικός Δείκτης - Νέα ιστορικά ρεκόρ για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Viohalco, Cenergy και Κρι Κρι - Σε υψηλό 18 ετών ο ΟΤΕ
Με ανοδικό ξέσπασμα υποδέχθηκε η Euronext Athens τα νέα από τη Μέση Ανατολή, με την εγχώρια αγορά να ευθυγραμμίζεται πλήρως με το «πάρτι» που έχει στηθεί στα διεθνή ταμπλό. Οι αγοραστές διατήρησαν τα ηνία για τρίτη διαδοχική μέρα και πάτησαν «γκάζι», οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη στις παρυφές των 2.300 μονάδων και «σβήνοντας» τις πολεμικές απώλειες.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (6/5), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 70,68 μονάδες ή +3,17% και έκλεισε στις 2.299,87 μονάδες. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.254,31 μονάδες και το υψηλό ημέρας στις 2.314,77 μονάδες, φτάνοντας ενδοσυνεδριακά σε επίπεδα που είχε να δει από τον περασμένο Φεβρουάριο, πριν την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις τρεις πρώτες συνεδριάσεις του Μαΐου, το ΧΑ έχει αποκομίσει κέρδη της τάξης του +5,08%.
Ξεχώρισαν και σήμερα οι τράπεζες με κέρδη +5% για τον κλαδικό δείκτη, με τη Eurobank και την Alpha Bank να καταγράφουν την ισχυρότερη άνοδο από τις συστημικές. Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Viohalco έκανε διψήφιο ράλι άνω του +10% και έπιασε για πρώτη φορά τα 17 ευρώ. Νέο ρεκόρ και για τη συγγενική Cenergy, η οποία άγγιξε τα 25 ευρώ. Σε ιστορικό υψηλό η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία υπερέβη τα 42 ευρώ. Ρεκόρ 18ετίας για τον ΟΤΕ, ο οποίος βρέθηκε στα 18,6 ευρώ για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2008. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Κρι Κρι διεύρυνε τις δικές της κορυφές φτάνοντας έως τα 26 ευρώ.
«Καύσιμο» το πιθανό τέλος του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν
Η ξαφνική αλλαγή σκηνικού στη γεωπολιτική σκακιέρα, με την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη να βρίσκονται πλέον σε τροχιά σύγκλισης, δημιουργεί κλίμα αισιοδοξίας που διαχέεται στις διεθνείς αγορές και συμπαρέσυρε την Αθήνα σε επίπεδα πριν την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν. Πρόσθετη ώθηση έδωσε το δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου.
Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για προσωρινή αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης «Project Freedom» στα Στενά του Ορμούζ αποτέλεσε τον καταλύτη για την αλλαγή του κλίματος και ερμηνεύεται από τους αναλυτές ως σαφές δείγμα ότι μια διπλωματική συμφωνία με το Ιράν είναι πλέον «προ των πυλών». Αν και ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει τυπικά σε ισχύ, η υποχώρηση της στρατιωτικής έντασης οδηγεί σε πτώση τις τιμές του πετρελαίου, αφαιρώντας ένα σημαντικό βάρος από την παγκόσμια οικονομία.
Η χαλάρωση των γεωπολιτικών ανησυχιών επιτρέπει στους επενδυτές να στρέψουν ξανά την προσοχή τους στα θετικά εταιρικά αποτελέσματα και στα θεμελιώδη μεγέθη, με την όρεξη για ανάληψη ρίσκου να επιστρέφει. Η αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους λειτουργεί ως «καύσιμο» για επιλεκτικές τοποθετήσεις, καθώς οι προοπτικές κερδοφορίας των εισηγμένων παραμένουν ενθαρρυντικές.
Στην ατζέντα της ημέρας, η BriQ Properties διαπραγματευόταν χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,12 ευρώ ανά μετοχή (αντιστοιχεί σε συνολικό ποσό 9,3 εκατ. ευρώ). H διανομή θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος 2025-2028 συνολικού ποσού έως 30 εκατ. ευρώ.
Για σήμερα ήταν επίσης προγραμματισμένη η αποκοπή μερίσματος της Μπλε Κέδρος, ύψους 0,204 ευρώ ανά μετοχή (συνολικό ποσό 8,245 εκατ. ευρώ). Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται στους δικαιούχους την Τρίτη 12 Μαΐου.
Ο ΟΛΠ θα δημοσιεύσει τα οικονομικά μεγέθη για το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας περιόδου, μετά τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης. Αύριο (7/5) η Eurobank, η Coca-Cola HBC και η Titan θα ανακοινώσουν τα οικονομικά αποτελέσματα α’ τριμήνου 2026. Την Παρασκευή (8/5) θα ακολουθήσουν η Εθνική Τράπεζα και ο ΟΤΕ, ενώ την ίδια μέρα η Fitch Ratings θα ανακοινώσει την ετυμηγορία της για την ελληνική οικονομία (τρέχουσα αξιολόγηση «BBB» με σταθερό outlook).
Ράλι στα χρηματιστήρια του εξωτερικού – Νέα ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq
Σε έντονα ανοδική τροχιά κινούνται σήμερα οι αγορές, καθώς οι επενδυτές υποδέχονται θετικά τις ενδείξεις ουσιαστικής προόδου στις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν και τα εντυπωσιακά αποτελέσματα από τον τεχνολογικό κλάδο. Οι βασικοί δείκτες της Wall Street ενισχύονται μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ για «μεγάλη πρόοδο» (great progress) προς μια οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη ο S&P 500 και ο Nasdaq κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά, υποστηριζόμενοι από το γεγονός ότι το 85% των εταιρειών που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα μέχρι στιγμής έχουν ξεπεράσει τις προβλέψεις σχετικά με την κερδοφορία τους. Σήμερα ο Dow Jones κερδίζει +1,1%, ο S&P 500 +0,8% και ο Nasdaq +1%, με τους δύο τελευταίους να διευρύνουν τα ρεκόρ τους.
Οι ευρωπαϊκές αγορές ανακάμπτουν δυναμικά σήμερα, καθώς η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και οι ενδείξεις αποκλιμάκωσης στην κρίση με το Ιράν αναθερμαίνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά +2,2%, ενώ οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου διαπραγματεύονται μεταξύ +2,1% και +3%. Στην Ασία, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας πραγματοποίησε εντυπωσιακό άλμα άνω του +6%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά στα χρονικά το «φράγμα» των 7.000 μονάδων, ενώ σημειώνει κέρδη άνω του 70% από τις αρχές του έτους.
