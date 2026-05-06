Τραγωδία στην Αίγινα: Επί 70 λεπτά προσπαθούσαν οι γιατροί να επαναφέρουν το κοριτσάκι 21 μηνών που πνίγηκε από τσουρέκι
ΕΛΛΑΔΑ
Αίγινα Πνιγμός Βρέφος

Τραγωδία στην Αίγινα: Επί 70 λεπτά προσπαθούσαν οι γιατροί να επαναφέρουν το κοριτσάκι 21 μηνών που πνίγηκε από τσουρέκι

Το κοριτσάκι μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας η μητέρα του, αναφέροντας επεισόδιο πνιγμού από κατάποση ξένου σώματος

Τραγωδία στην Αίγινα: Επί 70 λεπτά προσπαθούσαν οι γιατροί να επαναφέρουν το κοριτσάκι 21 μηνών που πνίγηκε από τσουρέκι
9 ΣΧΟΛΙΑ
Ανακοίνωση σχετικά με τον θάνατο του κοριτσιού  21 μηνών το οποίο πνίγηκε τρώγοντας τσουρέκι ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στην Αίγινα εξέδωσε η 2η Υγειονομική Περιφέρεια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, όταν περίπου στις 19:40 η μητέρα του παιδιού έφτασε στο Κέντρο Υγείας Αίγινας κρατώντας στην αγκαλιά της την κόρη της, αναφέροντας επεισόδιο πνιγμού από κατάποση ξένου σώματος.

Το ιατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας εφάρμοσε άμεσα το προβλεπόμενο πρωτόκολλο αντιμετώπισης πνιγμονής από ξένο σώμα. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση του παιδιού επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια και στη συνέχεια καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Άμεσα, ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και οργανώθηκε επείγουσα διακομιδή του παιδιού, περίπου στις 20:45, με τη συνοδεία γιατρού. Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε αρχικά με πλωτό μέσο του Λιμενικού Σώματος και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προς το εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο».

Η ανήλικη εισήχθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών περί ώρα 21:40, όπου καταβλήθηκαν εντατικές προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και πραγματοποιήθηκε διασωλήνωση από ομάδα εφημερευόντων ιατρών (Αναισθησιολόγο, Καρδιολόγο και Παιδίατρο) επί χρονικό διάστημα 70 λεπτών, δυστυχώς χωρίς θετικό αποτέλεσμα.

Για το περιστατικό αναμένεται το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης από την αρμόδια Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

Υπήρχε μεγάλη δυσκολία να αφαιρεθεί το ξένο σώμα, δηλαδή το κομμάτι τσουρέκι. Τελικώς τα κατάφεραν αλλά δυστυχώς το παιδί έπαθε καρδιοαναπνευστική ανακοπή, τόνισε μιλώντας στο ΣΚΑΙ ο Διοικητής 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Χρήστος Ροϊλός.

Και πρόσθεσε: Τα 45 λεπτά που διήρκησε το ταξίδι του γινόταν ΚΑΡΠΑ. Διασωληνώθηκε αμέσως μόλις έφτασε στο Τζάνειο αλλά το παιδί δεν άντεξε, στην πραγματικότητα είχε μηδενικές πιθανότητες επιβίωσης.

Κλείσιμο
9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης