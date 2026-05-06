Champions League: Απόψε το δεύτερο μέρος της τιτανομαχίας Μπάγερν - Παρί με «έπαθλο» τον τελικό
Απόψε στις 22:00 στην Allianz Arena οι Γάλλοι καλούνται να υπερασπιστούν το 5-4 που νίκησαν στο πρώτο παιχνίδι στην έδρα τους, ενώ οι Γερμανοί ψάχνουν την ανατροπή
Η τιτανομαχία μεταφέρεται στο Μόναχο και θα κρίνει... φιναλίστ!
Απόψε στις 22:00 στην Allianz Arena, η Μπάγερν Μονάχου φιλοξενεί την Παρί Σεν Ζερμέν, μια εβδομάδα μετά το μυθικό ματς του «Παρκ ντε Πρενς» στο οποίο οι πρωταθλητές Ευρώπης, επικράτησαν με το απίθανο 5-4 παίρνοντας βραχεία κεφαλή για την πρόκριση.
Mετά την ιστορικότερη μάχη λοιπόν στην ιστορία των ημιτελικών της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης (αυτής των εννεά γκολ), η Μπάγερν θέλει να υπερασπιστεί την εντός έδρας παράδοσή της κόντρα στην Παρί.
Οι Βαυαροί, μετρούν εννέα νίκες, έναντι επτά σε 16 παιχνίδια στο «σπίτι» τους γεγονός το οποίο, μπορεί στο τέλος της ημέρας και να μην έχει κανέναν... ρόλο.
Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό ο Βενσάν Κομπανί, δεν υπολογίζει δεδομένα στον Σερζ Γκνάμπρι ο οποίος είναι τραυματίας, ενώ ο Λουίς Ενρίκε, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον βασικό δεξιό μπακ της ομάδας, Ασχράφ Χακίμι.
Οι επικρατέστερες ενδεκάδες:
Μπάγερν (Βενσάν Κομπανί): Nόιερ - Στάνισιτς, Ουπαμεκανό, Ταχ, Λάιμερ - Κίμιχ, Πάβλοβιτς - Ολίσε, Μουσιάλα, Ντίας - Κέιν
Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ - Ζαΐρ Εμερί, Μαρκίνιος, Πατσό, Μέντες - Βιτίνια, Νέβες, Ρουίθ - Ντουέ, Κβαρατσχέλια, Ντεμπελέ
𝐎𝐮𝐫 𝐡𝐨𝐦𝐞. 𝐎𝐮𝐫 𝐧𝐢𝐠𝐡𝐭. 🔴— FC Bayern München (@FCBayern) May 6, 2026
All in for the final stage. 👊 pic.twitter.com/0t7gigESyf
Rendez-vous demain ! ⚔️❤️💙#FCBPSG I #UCL pic.twitter.com/CHhhWC6dcu— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 5, 2026
