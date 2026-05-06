Champions League: Απόψε το δεύτερο μέρος της τιτανομαχίας Μπάγερν - Παρί με «έπαθλο» τον τελικό

Η τιτανομαχία μεταφέρεται στοκαι θα κρίνει... φιναλίστ!Απόψε στις 22:00 στην Allianz Arena, η Μπάγερν Μονάχου φιλοξενεί τηνμια εβδομάδα μετά το μυθικό ματς του «» στο οποίο οι πρωταθλητές Ευρώπης, επικράτησαν με το απίθανο 5-4 παίρνοντας βραχεία κεφαλή για την πρόκριση.Mετά την ιστορικότερη μάχη λοιπόν στην ιστορία των ημιτελικών της κορυφαίας(αυτής των εννεά γκολ), η Μπάγερν θέλει να υπερασπιστεί την εντός έδρας παράδοσή της κόντρα στην Παρί.Οι Βαυαροί, μετρούν εννέα νίκες, έναντι επτά σε 16 παιχνίδια στο «σπίτι» τους γεγονός το οποίο, μπορεί στο τέλος της ημέρας και να μην έχει κανέναν... ρόλο.Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό ο Βενσάν Κομπανί, δεν υπολογίζει δεδομένα στον Σερζ Γκνάμπρι ο οποίος είναι τραυματίας, ενώ ο Λουίς Ενρίκε, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον βασικό δεξιό μπακ της ομάδας, Ασχράφ Χακίμι.Μπάγερν (Βενσάν Κομπανί): Nόιερ - Στάνισιτς, Ουπαμεκανό, Ταχ, Λάιμερ - Κίμιχ, Πάβλοβιτς - Ολίσε, Μουσιάλα, Ντίας - ΚέινΠαρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ - Ζαΐρ Εμερί, Μαρκίνιος, Πατσό, Μέντες - Βιτίνια, Νέβες, Ρουίθ - Ντουέ, Κβαρατσχέλια, Ντεμπελέ