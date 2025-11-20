Μεντιλίμπαρ: Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ και θέλω να μείνω στον Ολυμπιακό

Στο περιθώριο των δηλώσεων του για τους επερχόμενους αγώνες με Ατρόμητο και Ρεάλ Μαδρίτης, ο Βάσκος τεχνικός έδειξε τις ξεκάθαρες προθέσεις του για την ανανέωση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό