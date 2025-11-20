Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
Μεντιλίμπαρ: Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ και θέλω να μείνω στον Ολυμπιακό
Μεντιλίμπαρ: Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ και θέλω να μείνω στον Ολυμπιακό
Στο περιθώριο των δηλώσεων του για τους επερχόμενους αγώνες με Ατρόμητο και Ρεάλ Μαδρίτης, ο Βάσκος τεχνικός έδειξε τις ξεκάθαρες προθέσεις του για την ανανέωση του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό
Στα 2.5 χρόνια που βρίσκεται στον πάγκο του Ολυμπιακού έχει κατακτήσει ένα νταμπλ και το Conference League, με τον κόσμο να τον λατρεύει, αλλά και τον ίδιο να απολαμβάνει την κάθε στιγμή της ελληνικής του καριέρας.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μιλώντας για τις πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού μετά την ολοκλήρωση των αγώνων των Εθνικών ομάδων, ρωτήθηκε και για το θέμα του συμβολαίου του με τον Βάσκο τεχνικό να δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεση του να παραμείνει στον πάγκο των ερυθρόλευκων.
Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:
Για το διάστημα της διακοπής: «Ξέρουμε το πρόγραμμα, πότε είναι οι διακοπές για τις Εθνικές ομάδες και πρέπει να προσαρμοστούμε. Είμαστε καλά. Πήγαν καλά αυτές οι δύο εβδομάδες. Αυτοί που έλειπαν γύρισαν καλά, επομένως δεν έχουμε κάποια προβλήματα. Ήταν δύο εβδομάδες καλής δουλειάς για όσους δεν έφυγαν, αλλά και αυτοί που πήγαν στις Εθνικές τους ομάδες, επέστρεψαν σε καλή κατάσταση. Το μόνο πρόβλημα αυτή τη στιγμή αφορά τον Πασχαλάκη, ο οποίος τραυματίστηκε την Τετάρτη».
Για το αν ανησυχεί που όλοι ασχολούνται με το παιχνίδι με την Ρεάλ: «Είναι αλήθεια πως είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι αυτό με την Ρεάλ και είναι αναπόφευκτο το μυαλό όλων να πηγαίνει και εκεί. Όμως γνωρίζουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, για αυτό πρέπει όλες οι αισθήσεις μας να είναι συγκεντρωμένες στο ματς του Σαββάτου. Μετά θα έχουμε όλο τον χρόνο να προετοιμαστούμε για το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης που είναι πολύ σημαντικό για όλους».
Για το ματς με τον Ατρόμητο: «Νομίζω πως για αυτούς είναι μια καλή στιγμή. Έχουν αλλάξει προπονητή, έχουν πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, δεν έχουν πάρει τελευταία τα αποτελέσματα που ήθελαν και για αυτό θα δουν αυτό το ματς σαν ευκαιρία για να αλλάξουν την κατάσταση. Θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό, όπως κάνουν όλοι, και εμείς περιμένουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα. Να είμαστε σοβαροί, συγκεντρωμένοι, να παίξουμε καλά και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με νίκες».
Για το γεγονός πως 220.000 διαφορετικοί χρήστες προσπάθησαν να πάρουν ένα εισιτήριο για τον αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης: «Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σημάδι. Δείχνει πως ο κόσμος είναι πολύ κοντά στην ομάδα και θέλει να την στηρίξει. Δείχνει τον ενθουσιασμό που έχει ο κόσμος. Φυσικά, ο αντίπαλος μετράει. Προφανώς, θεωρούν πως είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι που θα παίξουμε εδώ. Αλλά είναι σημαντικό που όλος αυτός ο κόσμος θέλει να βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας και να τη βοηθήσει. Δείχνει πόσο αγαπάνε την ομάδα και θέλουν να βρίσκονται κοντά της».
Για το συμβόλαιο του: «Μπορώ να σας πω πως είμαι πολύ ευχαριστημένος και είμαι πολύ χαρούμενος εδώ. Θέλω να μείνω. Νομίζω πως και η διοίκηση συμφωνεί σε αυτό, αλλά νομίζω πως ακόμα είναι πολύ νωρίς».
Ειδήσεις σήμερα
Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες
Ο αρχηγός της συμμορίας των καζίνο εμφανιζόταν ως μεγιστάνας ενώ δεν είχε φράγκο - «Ψεύτικες οι λίρες και τα λεφτά, το έκανα για εντυπωσιασμό»
Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ» μετά την άρνησή του να προσέλθει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μιλώντας για τις πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού μετά την ολοκλήρωση των αγώνων των Εθνικών ομάδων, ρωτήθηκε και για το θέμα του συμβολαίου του με τον Βάσκο τεχνικό να δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεση του να παραμείνει στον πάγκο των ερυθρόλευκων.
Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:
Για το διάστημα της διακοπής: «Ξέρουμε το πρόγραμμα, πότε είναι οι διακοπές για τις Εθνικές ομάδες και πρέπει να προσαρμοστούμε. Είμαστε καλά. Πήγαν καλά αυτές οι δύο εβδομάδες. Αυτοί που έλειπαν γύρισαν καλά, επομένως δεν έχουμε κάποια προβλήματα. Ήταν δύο εβδομάδες καλής δουλειάς για όσους δεν έφυγαν, αλλά και αυτοί που πήγαν στις Εθνικές τους ομάδες, επέστρεψαν σε καλή κατάσταση. Το μόνο πρόβλημα αυτή τη στιγμή αφορά τον Πασχαλάκη, ο οποίος τραυματίστηκε την Τετάρτη».
Για το αν ανησυχεί που όλοι ασχολούνται με το παιχνίδι με την Ρεάλ: «Είναι αλήθεια πως είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι αυτό με την Ρεάλ και είναι αναπόφευκτο το μυαλό όλων να πηγαίνει και εκεί. Όμως γνωρίζουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, για αυτό πρέπει όλες οι αισθήσεις μας να είναι συγκεντρωμένες στο ματς του Σαββάτου. Μετά θα έχουμε όλο τον χρόνο να προετοιμαστούμε για το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης που είναι πολύ σημαντικό για όλους».
Για το ματς με τον Ατρόμητο: «Νομίζω πως για αυτούς είναι μια καλή στιγμή. Έχουν αλλάξει προπονητή, έχουν πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, δεν έχουν πάρει τελευταία τα αποτελέσματα που ήθελαν και για αυτό θα δουν αυτό το ματς σαν ευκαιρία για να αλλάξουν την κατάσταση. Θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό, όπως κάνουν όλοι, και εμείς περιμένουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα. Να είμαστε σοβαροί, συγκεντρωμένοι, να παίξουμε καλά και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με νίκες».
Για το γεγονός πως 220.000 διαφορετικοί χρήστες προσπάθησαν να πάρουν ένα εισιτήριο για τον αγώνα με την Ρεάλ Μαδρίτης: «Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σημάδι. Δείχνει πως ο κόσμος είναι πολύ κοντά στην ομάδα και θέλει να την στηρίξει. Δείχνει τον ενθουσιασμό που έχει ο κόσμος. Φυσικά, ο αντίπαλος μετράει. Προφανώς, θεωρούν πως είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι που θα παίξουμε εδώ. Αλλά είναι σημαντικό που όλος αυτός ο κόσμος θέλει να βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας και να τη βοηθήσει. Δείχνει πόσο αγαπάνε την ομάδα και θέλουν να βρίσκονται κοντά της».
Για το συμβόλαιο του: «Μπορώ να σας πω πως είμαι πολύ ευχαριστημένος και είμαι πολύ χαρούμενος εδώ. Θέλω να μείνω. Νομίζω πως και η διοίκηση συμφωνεί σε αυτό, αλλά νομίζω πως ακόμα είναι πολύ νωρίς».
Ειδήσεις σήμερα
Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες
Ο αρχηγός της συμμορίας των καζίνο εμφανιζόταν ως μεγιστάνας ενώ δεν είχε φράγκο - «Ψεύτικες οι λίρες και τα λεφτά, το έκανα για εντυπωσιασμό»
Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ» μετά την άρνησή του να προσέλθει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα