Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Τα ζευγάρια των play off για τα τελευταία εισιτήρια
Δείτε τα ζευγάρια που θα διεκδικήσουν τον ερχόμενο Μάρτιο τα τελευταία έξι εισιτήρια για το Μουντιάλ 2026
Πραγματοποιήθηκε στη Ζυρίχη η κλήρωση για τον καταρτισμό των ζευγαριών στα play off πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2026 σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.
Η κλήρωση αφορούσε και τις πέντε συνομοσπονδίες, με την Ευρώπη όμως να έχει τη δική της ξεχωριστή διαδικασία, ενώ οι ομάδες από τις υπόλοιπες τέσσερις συνομοσπονδίες θα κοντραριστούν μεταξύ τους.
Το πρώτο κομμάτι της κλήρωσης αφορούσε τις έξι ομάδες που κέρδισαν μια θέση στα play off από Αφρική, Ασία, Λατινική Αμερική, Κεντρική και Βόρεια Αμερική, οι οποίες διεκδικούν δύο εισιτήρια για το Μουντιάλ 2026, με τον Κριστιάν Καρεμπέ να είναι ο FIFA Legend που ανέλαβε να επιλέγει τα μπαλάκια (έχοντας φυσικά την προσοχή του στραμμένη στη γενέτειρα του Νέα Καληδονία, η οποία διεκδικεί την παρθενική της παρουσία στην τελική φάση της διοργάνωσης).
Το Κονγκό και το Ιράκ ως οι ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία στο ranking της FIFA προκρίθηκαν απευθείας στους τελικούς των play off (οι νικητές προκρίνονται στα τελικά), ενώ οι άλλες τέσσερις κληρώθηκαν μεταξύ τους και τα ζευγάρια που προέκυψαν είναι τα εξής:
1ο μονοπάτι
Νέα Καληδονία - Τζαμάικα
Νικητής Νέα Καληδονία/Τζαμάικα - Κονγκό
2ο μονοπάτι
Βολιβία - Σουρινάμ
Νικητής Βολιβία/Σουρινάμ-Ιράκ
Οι συγκεκριμένοι αγώνες θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Μάρτιο στις δύο πόλεις του Μεξικού, Γκουαδαλαχάρα και Μοντερέι που θα φιλοξενήσουν και αγώνες του Μουντιάλ.
Αμέσως μετά ακολούθησε η κλήρωση των Ευρωπαϊκών play off όπου τη διαδικασία ανέλαβε ο Ιταλός Μάρκο Ματεράτσι και ο Σουηδός Μάρτιν Ντάλιν και στην οποία εμπλέκονται 16 ομάδες που διεκδικούν τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια. Στην Ευρώπη υπάρχουν τέσσερα μονοπάτια και οι τέσσερις νικητές εξασφαλίζουν τα εισιτήρια για το Μουντιάλ.
Αναλυτικά τα ζευγάρια που προέκυψαν:
1ο μονοπάτι
Ιταλία - Βόρεια Ιρλανδία
