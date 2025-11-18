Με προσφορές που φτάνουν μέχρι 30% και λύσεις smartwatch που ξεκινάνε από 199€, θα βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες και το Budget σου
Ο Κάρλος Αλκαράθ εκτός Davis Cup λόγω τραυματισμού
Ο Κάρλος Αλκαράθ εκτός Davis Cup λόγω τραυματισμού
Ο Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης, αποσύρθηκε από τους τελικούς του Davis Cup στην Ιταλία, λόγω οιδήματος στον δεξί οπίσθιο μηριαίο
Ο Κάρλος Αλκαράθ δεν θα μπορέσει για ακόμη μία χρονιά να κυνηγήσει το όνειρο της κατάκτησης του Davis Cup με την Ισπανία. Ο κορυφαίος της παγκόσμιας κατάταξης ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την τελική φάση της διοργάνωσης, η οποία διεξάγεται στην Ιταλία, λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο.
Όπως έκανε γνωστό ο ίδιος μέσω ανάρτησής του, οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν οίδημα στον δεξί οπίσθιο μηριαίο, συνέπεια της καταπόνησης που υπέστη κατά τη διάρκεια των ATP Finals. Μετά από εισήγηση των γιατρών, κρίθηκε ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί, με τον 22χρονο Ισπανό να δηλώνει συντετριμμένος.
«Λυπάμαι πραγματικά που δεν θα μπορέσω να παίξω για την Ισπανία στο Μπολόνια. Πάντα έλεγα ότι το να εκπροσωπώ τη χώρα μου είναι ό,τι σημαντικότερο και ανυπομονούσα να βοηθήσω την ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Αλκαράθ είχε προγραμματιστεί να ηγηθεί της ισπανικής προσπάθειας στον προημιτελικό απέναντι στην Τσεχία, που θα παραταχθεί με τους Λεχέτσκα και Μένσικ. Ο Ισπανός σταρ, που έκανε το ντεμπούτο του στη διοργάνωση το 2022, μετρά μέχρι σήμερα 6-2 νίκες (5-1 σε μονά), ενώ η τελευταία κατάκτηση του τροπαίου από την Ισπανία ήταν το 2019.
Δεν είναι η πρώτη φορά που μένει εκτός Davis Cup λόγω προβλημάτων φυσικής κατάστασης, καθώς και το 2023 είχε απουσιάσει. Πέρυσι, μάλιστα, η Ισπανία είχε αποκλειστεί από τον πρώτο γύρο του Final 8 στη Μάλαγα, σε μια διοργάνωση που αποτέλεσε το κύκνειο άσμα του Ραφαέλ Ναδάλ.
Για τον Αλκαράθ, η απουσία αυτή έρχεται σε μια χρονιά όπου ολοκλήρωσε ως Νο1 στον κόσμο για δεύτερη φορά (μετά και τη μαθηματική εξασφάλιση της κορυφής πριν ηττηθεί από τον Γιάνικ Σίνερ στον τελικό του ATP Finals), έχοντας κατακτήσει Ρολάν Γκαρός και US Open, φτάνοντας τους έξι τίτλους Grand Slam.
Ειδήσεις σήμερα:
Αυξήσεις μισθών στους οδηγούς των λεωφορείων ανακοίνωσε ο Κυρανάκης - Προσλαμβάνονται 290, ξεκινά το ξήλωμα του 70% των καλωδίων του τρόλεϊ
Οι πιο επικίνδυνες χώρες της Ευρώπης για οδήγηση το 2025 - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα
Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα δώσουμε πάνω από €2 δισ. τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος - Έρχεται νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό
Όπως έκανε γνωστό ο ίδιος μέσω ανάρτησής του, οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν οίδημα στον δεξί οπίσθιο μηριαίο, συνέπεια της καταπόνησης που υπέστη κατά τη διάρκεια των ATP Finals. Μετά από εισήγηση των γιατρών, κρίθηκε ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί, με τον 22χρονο Ισπανό να δηλώνει συντετριμμένος.
«Λυπάμαι πραγματικά που δεν θα μπορέσω να παίξω για την Ισπανία στο Μπολόνια. Πάντα έλεγα ότι το να εκπροσωπώ τη χώρα μου είναι ό,τι σημαντικότερο και ανυπομονούσα να βοηθήσω την ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Αλκαράθ είχε προγραμματιστεί να ηγηθεί της ισπανικής προσπάθειας στον προημιτελικό απέναντι στην Τσεχία, που θα παραταχθεί με τους Λεχέτσκα και Μένσικ. Ο Ισπανός σταρ, που έκανε το ντεμπούτο του στη διοργάνωση το 2022, μετρά μέχρι σήμερα 6-2 νίκες (5-1 σε μονά), ενώ η τελευταία κατάκτηση του τροπαίου από την Ισπανία ήταν το 2019.
Δεν είναι η πρώτη φορά που μένει εκτός Davis Cup λόγω προβλημάτων φυσικής κατάστασης, καθώς και το 2023 είχε απουσιάσει. Πέρυσι, μάλιστα, η Ισπανία είχε αποκλειστεί από τον πρώτο γύρο του Final 8 στη Μάλαγα, σε μια διοργάνωση που αποτέλεσε το κύκνειο άσμα του Ραφαέλ Ναδάλ.
Για τον Αλκαράθ, η απουσία αυτή έρχεται σε μια χρονιά όπου ολοκλήρωσε ως Νο1 στον κόσμο για δεύτερη φορά (μετά και τη μαθηματική εξασφάλιση της κορυφής πριν ηττηθεί από τον Γιάνικ Σίνερ στον τελικό του ATP Finals), έχοντας κατακτήσει Ρολάν Γκαρός και US Open, φτάνοντας τους έξι τίτλους Grand Slam.
Ειδήσεις σήμερα:
Αυξήσεις μισθών στους οδηγούς των λεωφορείων ανακοίνωσε ο Κυρανάκης - Προσλαμβάνονται 290, ξεκινά το ξήλωμα του 70% των καλωδίων του τρόλεϊ
Οι πιο επικίνδυνες χώρες της Ευρώπης για οδήγηση το 2025 - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα
Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα δώσουμε πάνω από €2 δισ. τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος - Έρχεται νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα