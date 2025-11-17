ΠΑΟΚ: Στο κανονικό πρόγραμμα ο Σάστρε ενόψει Κηφισιάς, θεραπεία οι Κωνσταντέλιας, Καμαρά
ΠΑΟΚ Ζόαν Σάστρε Μαντί Καμαρά Γιάννης Κωνσταντέλιας

ΠΑΟΚ: Στο κανονικό πρόγραμμα ο Σάστρε ενόψει Κηφισιάς, θεραπεία οι Κωνσταντέλιας, Καμαρά

Οι «ασπρόμαυροι» άφησαν πίσω το ρεπό και μπήκαν ξανά σε ρυθμό προπονήσεων ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης στην Τούμπα

ΠΑΟΚ: Στο κανονικό πρόγραμμα ο Σάστρε ενόψει Κηφισιάς, θεραπεία οι Κωνσταντέλιας, Καμαρά
Σε ρυθμούς επανέναρξης ξεκινάει να μπαίνει το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ, με το παιχνίδι της Κυριακής (23/11, 19:00 – Γήπεδο Τούμπας) κόντρα στην Κηφισιά στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, να μπαίνει στο προσκήνιο.

Μετά το ρεπό της Κυριακής (16/11) οι «ασπρόμαυροι» επέστρεψαν στις προπονήσεις, με ένα πρόγραμμα που περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι, παιχνίδια κατοχής και οικογενειακό διπλό. Ο Ζόαν Σάστρε επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα ενώ οι Μαντί Καμαρά και Γιάννης Κωνσταντέλιας έκαναν θεραπεία.

Την Τρίτη (18/11) οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στις 11:00.

