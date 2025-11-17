Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
ΠΑΟΚ: Στο κανονικό πρόγραμμα ο Σάστρε ενόψει Κηφισιάς, θεραπεία οι Κωνσταντέλιας, Καμαρά
ΠΑΟΚ: Στο κανονικό πρόγραμμα ο Σάστρε ενόψει Κηφισιάς, θεραπεία οι Κωνσταντέλιας, Καμαρά
Οι «ασπρόμαυροι» άφησαν πίσω το ρεπό και μπήκαν ξανά σε ρυθμό προπονήσεων ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης στην Τούμπα
Σε ρυθμούς επανέναρξης ξεκινάει να μπαίνει το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ, με το παιχνίδι της Κυριακής (23/11, 19:00 – Γήπεδο Τούμπας) κόντρα στην Κηφισιά στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, να μπαίνει στο προσκήνιο.
Μετά το ρεπό της Κυριακής (16/11) οι «ασπρόμαυροι» επέστρεψαν στις προπονήσεις, με ένα πρόγραμμα που περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι, παιχνίδια κατοχής και οικογενειακό διπλό. Ο Ζόαν Σάστρε επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα ενώ οι Μαντί Καμαρά και Γιάννης Κωνσταντέλιας έκαναν θεραπεία.
Την Τρίτη (18/11) οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στις 11:00.
Ειδήσεις σήμερα:
Μία σύλληψη και 19 προσαγωγές ενόψει της πορείας του Πολυτεχνείου - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα, κλειστοί σταθμοί του Μετρό
Ντετέκτιβ αποκαλύπτει τα πέντε επαγγέλματα που κάνουν οι... άπιστοι
Μακρόν και Ζελένσκι υπέγραψαν για την προμήθεια περίπου 100 Rafale στην Ουκρανία
Μετά το ρεπό της Κυριακής (16/11) οι «ασπρόμαυροι» επέστρεψαν στις προπονήσεις, με ένα πρόγραμμα που περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι, παιχνίδια κατοχής και οικογενειακό διπλό. Ο Ζόαν Σάστρε επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα ενώ οι Μαντί Καμαρά και Γιάννης Κωνσταντέλιας έκαναν θεραπεία.
Την Τρίτη (18/11) οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στις 11:00.
Ειδήσεις σήμερα:
Μία σύλληψη και 19 προσαγωγές ενόψει της πορείας του Πολυτεχνείου - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα, κλειστοί σταθμοί του Μετρό
Ντετέκτιβ αποκαλύπτει τα πέντε επαγγέλματα που κάνουν οι... άπιστοι
Μακρόν και Ζελένσκι υπέγραψαν για την προμήθεια περίπου 100 Rafale στην Ουκρανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα