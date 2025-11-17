Μουντιάλ 2026: Στα τελικά του Μουντιάλ η Νορβηγία με 4άρα στην Ιταλία - Δείτε τα γκολ

H Σερβία με βασικούς τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ (δύο ασίστ), Λούκα Γιόβιτς, Μάρκο Γκρούγιτς της ΑΕΚ πήρε μία νίκη άνευ αντικρίσματος επί της Λετονίας με 2-1, καθώς έμεινε εκτός play off.17 Νοεμβρίου 202521:45 Βόρεια Ιρλανδία - Λουξεμβούργο21:45 Γερμανία - ΣλοβακίαΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Γερμανία 5 12Σλοβακία 5 12Βόρεια Ιρλανδία 5 6Λουξεμβούργο 5 018 Νοεμβρίου 202521:45 Κόσοβο - Ελβετία21:45 Σουηδία - ΣλοβενίαΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Ελβετία 5 13Κόσοβο 5 10Σλοβενία 5 3Σουηδία 5 118 Νοεμβρίου 202521:45 Λευκορωσία - Ελλάδα21:45 Σκωτία - ΔανίαΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Δανία 5 11Σκωτία 5 10Ελλάδα 5 6Λευκορωσία 5 116 Νοεμβρίου 2025Αζερμπαϊτζάν - Γαλλία 1-3 (4' Νταντάσοφ - 17' Ματετά, 30' Ακλιούς, 45'+3' αυτ. Μαχαμανταλίγιεφ)Ουκρανία - Ισλανδία 2-0 (83' Ζουμπκόφ, 90΄+3' Χουτσούλιακ)ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Γαλλία 6 13 --Προκρίθηκε στην τελική φάσηΟυκρανία 6 10 --Προκρίθηκε στα play offΙσλανδία 6 7Αζερμπαϊτζάν 6 118 Νοεμβρίου 202521:45 Βουλγαρία - Γεωργία21:45 Ισπανία - ΤουρκίαΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Ισπανία 5 15Τουρκία 5 12Γεωργία 5 3Βουλγαρία 5 016 Νοεμβρίου 2025Ουγγαρία - Ιρλανδία 2-3 (3' Λούκακς, 37' Βάργκα - 15' πέν. 80', 90'+6' Πάροτ)Πορτογαλία - Αρμενία 9-1 (7' Βέιγκα, 28' Γκονσάλο Ράμος, 30', 41', 81' Νέβες, 45'+3' πέν., 51', 72' πέν. Μπρούνο Φερνάντες, 90'+2' Κονσεϊσάο - 18' Σπερτσιάν)ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Πορτογαλία 6 13 --Προκρίθηκε στην τελική φάσηΙρλανδία 6 10 --Προκρίθηκε στα play offΟυγγαρία 6 8Αρμενία 6 317 Νοεμβρίου 202521:45 Μάλτα - Πολωνία21:45 Ολλανδία - ΛιθουανίαΡεπό: ΦινλανδίαΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Ολλανδία 7 17Πολωνία 7 14Φινλανδία 8 10Μάλτα 7 5Λιθουανία 7 318 Νοεμβρίου 202521:45 Αυστρία - Βοσνία/Ερζεγοβίνη21:45 Ρουμανία - Σαν ΜαρίνοΡεπό: ΚύπροςΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Αυστρία 7 18Βοσνία 7 16Ρουμανία 7 10Κύπρος 8 8Σαν Μαρίνο 7 016 Νοεμβρίου 2025Ισραήλ - Μολδαβία 4-1 (21' πέν. Τούργκεμαν, 65', 88' Ρεβίβο, 85' Πέρετζ - 37' Νικολαέσκου)Ιταλία - Νορβηγία 1-4 (11' Εσπόζιτο - 63' Νούσα, 78', 80' Χάαλαντ, 90'+3' Λάρσεν)Ρεπό: ΕσθονίαΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Νορβηγία 8 24 --Προκρίθηκε στην τελική φάσηΙταλία 8 18 --Προκρίθηκε στα play offΙσραήλ 8 12Εσθονία 8 4Μολδαβία 8 118 Νοεμβρίου 202521:45 Βέλγιο - Λιχτενστάιν21:45 Ουαλία - Βόρεια ΜακεδονίαΡεπό: ΚαζακστάνΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Βέλγιο 7 15Β. Μακεδονία 7 13Ουαλία 7 13Καζακστάν 8 8Λιχτενστάιν 7 016 Νοεμβρίου 2025Αλβανία - Αγγλία 0-2 (74', 82' Κέιν)Σερβία - Λετονία 2-1 (49' Κατάι, 60' Στάνκοβιτς - 12' Γκουντκόφσκις)Ρεπό: ΑνδόραΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Αγγλία 8 24 --Προκρίθηκε στην τελική φάσηΑλβανία 8 14 --Προκρίθηκε στα play offΣερβία 8 13Λετονία 8 5Ανδόρα 8 117 Νοεμβρίου 202521:45 Τσεχία - Γιβραλτάρ21:45 Μαυροβούνιο - ΚροατίαΡεπό: Νησιά ΦαρόεΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.Κροατία 7 19 --Προκρίθηκε στην τελική φάσηΤσεχία 7 13Νησιά Φαρόε 8 12Μαυροβούνιο 7 9Γιβραλτάρ 7 0