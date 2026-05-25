H σύζυγος του Ναν μετά την κατάκτηση του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ: «Τα τρόπαια και οι τίτλοι κερδίζονται, δεν αγοράζονται»
H Μπλεν Κίγια μετά την κατάκτηση των ερυθρόλευκων ανάρτησε μια φωτογραφία από το Βερολίνο το 2024
Η σύζυγος του Κέντρικ Ναν έκανε μια ανάρτηση στο Instagram μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό χθες βράδυ στο ΟΑΚΑ γράφοντας πως οι τίτλο και τα τρόπαια κερδίζονται και δεν αγοράζονται.
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Euroleague, κερδίζοντας την Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό. Η σύζυγος του Κέντρικ Ναν έκανε τη δική της ανάρτηση και δημοσίευσε μία φωτογραφία από την κατάκτηση του Παναθηναϊκού AKTOR το 2024, γράφοντας: «Να μία πραγματική ομάδα, η οποία δεν είχε το πλεονέκτημα έδρας, ούτε βοήθηει από διαιτητές, ούτε ήταν στημένο. Τα τρόπαια και οι τίτλοι κερδίζονται, δεν αγοράζονται».
Δείτε το story:
