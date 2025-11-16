Εδώ και σχεδόν 40 χρόνια, η Sakellaris Ανατομικά προσφέρει υποδήματα που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ, ειδικά κατασκευασμένα για να στηρίζουν κάθε μας βήμα με αυτοπεποίθηση.
Προκρίθηκε στο Μουντιάλ 2026 η Πορτογαλία: Χωρίς τον Ρονάλντο «διέλυσε» 9-1 την Αρμενία - Τεράστια ανατροπή για την Ιρλανδία - Δείτε τα γκολ
Προκρίθηκε στο Μουντιάλ 2026 η Πορτογαλία: Χωρίς τον Ρονάλντο «διέλυσε» 9-1 την Αρμενία - Τεράστια ανατροπή για την Ιρλανδία - Δείτε τα γκολ
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζεται για το 6ο Μουντιάλ της καριέρας του - Με γκολ στις καθυστερήσεις η Ιρλανδία κέρδισε 3-2 την Ουγγαρία και πάει μπαράζ
Τι κι αν έλειπε ο Κριστιάνο Ρονάλντο; Η Πορτογαλία πήρε πολύ σοβαρά το ματς που θα έκρινε την πρωτιά απέναντι στην Αρμενία, την οποία δεν άφησε σε... χλωρό κλαρί και με το εκκωφαντικό 9-1 έκλεισε το απευθείας εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Αυτό πάντως θα είναι το 6ο Μουντιάλ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
Ο χορός των γκολ άνοιξε από νωρίς για τους Ίβηρες που προηγήθηκαν στο 7΄με το Βέιγκα, όμως η Αρμενία ισοφάρισε σε 1-1 με προβολή του Σπερτσιάν στο 18΄.
Το γκολ ισοφάρισης βέβαια αποδείχθηκε μοιραίο λάθος των Αρμένιων, καθώς οι Πορτογάλοι το πήραν πολύ... προσωπικά. Κι ακολούθησε η τιμωρία... Στο 28΄ο Γκονζάλο Ράμος έγραψε το 2-1, με τον Νέβες προσθέτει ακόμα δυο γκολ (το ένα εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ) στο 30΄και στο 41΄για το 4-1. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Μπρούνο Φερνάντες ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 5-1 από το σημείο του πέναλτι, ενώ στο 51΄σκόραρε ξανά για το 6-1΄.
Ο μεσοεπιθετικός της Γιουνάιτεντ ολοκλήρωσε το χατ τρικ στο 72΄με νέο εύστοχο πέναλτι, ενώ στο 81΄τον ακολούθησε ο Ζοάο Νέβες για το δικό του χατ τρικ. Το τελικό 9-1 διαμόρφωσε ο Κονσεϊσάο με σουτάρα έξω από την περιοχή.
Απίστευτο φινάλε στο «θρίλερ» της Βουδαπέστης, εκεί όπου η Ουγγαρία κρατούσε την πρόκριση στα μπαράζ μέχρι το έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, προτού ο Πάροτ θάψει τα όνειρά της να διεκδικήσει μία θέση στο Μουντιάλ, με την Ιρλανδία να παίρνει την... θέση της μετά το τελικό 2-3!
Μόλις στο 3ο λεπτό, οι Ούγγροι προηγήθηκαν με την κεφαλιά του Λούκαζ από την άψογη σέντρα του Σόμποσλαϊ, προτού ο Πάροτ από την άσπρη βούλα ισοφαρίσει στο 15'. Ο Βάργκα, με ένα τρομερό μακρινό σουτ έβαλε και πάλι μπροστά την Ουγγαρία, αλλά η Ιρλανδία δεν παράτησε το ματς και σημείωσε μία φανταστική ανατροπή. Ο Πάροτ το πήρε πάνω του, ισοφάρισε στο 80' σε 2-2 και με buzzer beater το 90+6' «κλείδωσε» την 2η θέση για την Ιρλανδία που στα τελευταία τρία ματς πέτυχε ισάριθμες νίκες!
Αποτελέσματα
Πορτογαλία - Αρμενία 9-1
Ουγγαρία - Ιρλανδία 2-3 - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τελική βαθμολογία
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Αυτό πάντως θα είναι το 6ο Μουντιάλ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
Ο χορός των γκολ άνοιξε από νωρίς για τους Ίβηρες που προηγήθηκαν στο 7΄με το Βέιγκα, όμως η Αρμενία ισοφάρισε σε 1-1 με προβολή του Σπερτσιάν στο 18΄.
Το γκολ ισοφάρισης βέβαια αποδείχθηκε μοιραίο λάθος των Αρμένιων, καθώς οι Πορτογάλοι το πήραν πολύ... προσωπικά. Κι ακολούθησε η τιμωρία... Στο 28΄ο Γκονζάλο Ράμος έγραψε το 2-1, με τον Νέβες προσθέτει ακόμα δυο γκολ (το ένα εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ) στο 30΄και στο 41΄για το 4-1. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Μπρούνο Φερνάντες ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 5-1 από το σημείο του πέναλτι, ενώ στο 51΄σκόραρε ξανά για το 6-1΄.
Ο μεσοεπιθετικός της Γιουνάιτεντ ολοκλήρωσε το χατ τρικ στο 72΄με νέο εύστοχο πέναλτι, ενώ στο 81΄τον ακολούθησε ο Ζοάο Νέβες για το δικό του χατ τρικ. Το τελικό 9-1 διαμόρφωσε ο Κονσεϊσάο με σουτάρα έξω από την περιοχή.
Απίστευτο φινάλε στο «θρίλερ» της Βουδαπέστης, εκεί όπου η Ουγγαρία κρατούσε την πρόκριση στα μπαράζ μέχρι το έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, προτού ο Πάροτ θάψει τα όνειρά της να διεκδικήσει μία θέση στο Μουντιάλ, με την Ιρλανδία να παίρνει την... θέση της μετά το τελικό 2-3!
Μόλις στο 3ο λεπτό, οι Ούγγροι προηγήθηκαν με την κεφαλιά του Λούκαζ από την άψογη σέντρα του Σόμποσλαϊ, προτού ο Πάροτ από την άσπρη βούλα ισοφαρίσει στο 15'. Ο Βάργκα, με ένα τρομερό μακρινό σουτ έβαλε και πάλι μπροστά την Ουγγαρία, αλλά η Ιρλανδία δεν παράτησε το ματς και σημείωσε μία φανταστική ανατροπή. Ο Πάροτ το πήρε πάνω του, ισοφάρισε στο 80' σε 2-2 και με buzzer beater το 90+6' «κλείδωσε» την 2η θέση για την Ιρλανδία που στα τελευταία τρία ματς πέτυχε ισάριθμες νίκες!
Αποτελέσματα
Πορτογαλία - Αρμενία 9-1
Ουγγαρία - Ιρλανδία 2-3 - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τελική βαθμολογία
1. Πορτογαλία 6 (19-7) 13
2. Ιρλανδία 6 (9-7) 10
3. Ουγγαρία (11-10) 8
4. Αρμενία 6 (3-18) 3
Ειδήσεις σήμερα:
Άννα Βίσση: Από τα αζήτητα, στην ολική επαναφορά - Οι sold out εμφανίσεις και το... σουξέ από την Gen Z μέχρι τους 60άρηδες
Πέθανε ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ
Η αθλήτρια της ενόργανης που είχε καταγγείλει βία στις προπονήσεις κατηγορείται για το κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες
2. Ιρλανδία 6 (9-7) 10
3. Ουγγαρία (11-10) 8
4. Αρμενία 6 (3-18) 3
Ειδήσεις σήμερα:
Άννα Βίσση: Από τα αζήτητα, στην ολική επαναφορά - Οι sold out εμφανίσεις και το... σουξέ από την Gen Z μέχρι τους 60άρηδες
Πέθανε ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ
Η αθλήτρια της ενόργανης που είχε καταγγείλει βία στις προπονήσεις κατηγορείται για το κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα