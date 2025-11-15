Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Καρδίτσα - Περιστέρι 88-74: Εύκολο απόγευμα για τους Θεσσαλούς - Βίντεο
Καρδίτσα - Περιστέρι 88-74: Εύκολο απόγευμα για τους Θεσσαλούς - Βίντεο
Κορυφαίος ο Χόρχλερ με 18 πόντους και 8 ριμπάουντ για τους νικητές
Με 18 πόντους και 8 ριμπάουντ από τον Νόα Χόρχλερ και 14 πόντους από τον Λεωνίδα Κασελάκη, η Καρδίτσα επικράτησε με 88-74 του Περιστερίου, στο κλειστό γυμναστήριο «Γιάννης Μπουρούσης», στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Greek Basketball League.
Οι Θεσσαλοί ήταν ανώτεροι, οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου τους σταματούσαν με φάουλ, για να ευστοχήσουν σε 18/24 βολές, την ώρα που οι «κυανοκίτρινοι» είχαν 10/16.
Οι παίκτες του Νίκου Παπανικολόπουλου μάζεψαν και 9 περισσότερα ριμπάουντ από την ομάδα της Αθήνας. Από το Περιστέρι, 17 πόντους (3 ριμπάουντ και 3 ασίστ) είχε ο Τάι Νίκολς, ενώ 16 πόντοι και 5 ριμπάουντ ήταν η συγκομιδή του Ομάρ Πέιν.
Η Καρδίτσα πανηγύρισε την 3η συνολικά και εντός έδρας νίκη της σε έξι αγώνες, ενώ το Περιστέρι υπέστη την 3η ήττα του σε 6 ματς.
Τα δεκάλεπτα: 29-14, 48-34, 63-55, 88-74
H Καρδίτσα προηγήθηκε με +7 με λύσεις από τον Μπράντον Τζέφερσον, οι Νίκολς και Καρντένας μείωσαν σε 14-10 για το Περιστέρι, για να ξεφύγει με +15 (29-14) η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου, χάρη στην πιεστική άμυνά της, στο τέλος της 1ης περιόδου. Ούτε στη 2η περίοδο κατάφερε να προσπεράσει το Περιστέρι, έστω κι αν μείωσε σε 36-34, ένα λεπρό πριν ολοκληρωθεί το α΄ μέρος. Ο Χόρχλερ με δύο διαδοχικά καλάθια και ο Έλις με δύο βολές έστειλαν στα αποδυτήρια την Καρδίτσα με διαφορά 14ων πόντων (48-34).
Το Περιστέρι, πάντα με κορυφαίους τους Νίκολς και Καρντένας μείωσε στους 6 πόντους (48-42), αλλά η Καρδίτσα είχε πάντα απαντήσεις για το 63-55 υπέρ των γηπεδούχων στο 30ό λεπτό. Χόρχλερ και Κασελάκης είπαν «όχι» σε κάθε προσπάθεια των αντιπάλων για ανατροπή στην 4η περίοδο, μέχρι το τελικό, 88-74.
Διαιτητές: Τηγάνης, Σκανδαλάκης, Ζακεστίδης
ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Τζέφερσον Μπ. 11 (3), Κασελάκης 14 (1), Καμπερίδης 6, Τζέφερσον Ντ. 10 (2), Μάντσεν 12, Χόρχλερ 18 (1), Έλις 12, Δίπλαρος 5 (1)
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 17 (3), Καρδένας 13, Φαν Τούμπεργκεν 14 (2), Πετράκης, Πέιν 16, Ιτούνας 2, Μουράτος 3, Αμπερκρόμπι 7 (1), Κακλαμανάκης 2, Χάρις.
