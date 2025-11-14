Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
«Να κλείσει τις διακοπές του»: Ο Γουέιν Ρούνεϊ θεωρεί «τελειωμένο» τον Τζακ Γκρίλις από την Αγγλία για το Μουντιάλ
Ο θρύλος της Εθνικής Αγγλίας, Γουέιν Ρούνεϊ, δήλωσε ότι οι ελπίδες του Τζακ Γκρίλις για συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι μηδαμινές και θα έπρεπε να «κλείσει ήδη τις καλοκαιρινές του διακοπές»
Ο Γουέιν Ρούνεϊ πιστεύει ότι οι πιθανότητες του Τζακ Γκρίλις να ταξιδέψει στη Βόρεια Αμερική για το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ελάχιστες και προχώρησε σε μία αιχμηρή δήλωση, λέγοντας ότι ο παίκτης θα έπρεπε να «κλείσει τις διακοπές του για το καλοκαίρι».
Ο 30χρονος Γκρίλις, ο οποίος αγωνίζεται δανεικός στην Έβερτον από τη Μάντσεστερ Σίτι, αγνοήθηκε για άλλη μια φορά από τον ομοσπονδιακό προπονητή της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, για τους αγώνες του Νοεμβρίου κόντρα σε Σερβία και Αλβανία.
Η «τελευταία ευκαιρία» χάθηκε
Παρά το γεγονός ότι ο Γκρίλις μετράει τέσσερις ασίστ και ένα γκολ με την Έβερτον, ο Τούχελ δεν τον κάλεσε ούτε καν ως αντικαταστάτη του τραυματία Άντονι Γκόρντον της Νιούκαστλ.
Ο Ρούνεϊ, μιλώντας στο Wayne Rooney Show, εκτίμησε ότι η απόφαση αυτή του Τούχελ δείχνει ξεκάθαρα τη θέση του Γκρίλις στην ιεραρχία, καθώς απομένει μόνο μία διακοπή Εθνικών ομάδων πριν την ανακοίνωση του ρόστερ για το Μουντιάλ.
«Ο Τζακ Γκρίλις μπορεί κάλλιστα να κλείσει τις διακοπές του για το καλοκαίρι τώρα, γιατί δεν πρόκειται να μπει στην αποστολή», δήλωσε ο πρώην αρχηγός της Αγγλίας. «Θα νόμιζες ότι ο Άντονι Γκόρντον βγήκε [λόγω τραυματισμού] και παρόλα αυτά δεν κλήθηκε, οπότε νομίζω ότι ο Τόμας Τούχελ είναι αρκετά αποφασισμένος».
Ο Ρούνεϊ σημείωσε ότι η Αγγλία διαθέτει πολλές επιλογές στα αριστερά, όπως ο Μάρκους Ράσφορντ (Μπαρτσελόνα), ο Εμπερέτσι Έζε (Άρσεναλ) και ο Μόργκαν Ρότζερς (Άστον Βίλα), ο οποίος είναι η πρώτη επιλογή για τον ρόλο του «δεκαριού» μπροστά από τον Τζουντ Μπέλιγχαμ.
Ο Ρούνεϊ εξέφρασε επίσης την απορία του γιατί ο Τούχελ δεν κάλεσε έναν εναλλακτικό σέντερ φορ ως κάλυψη για τον αρχηγό Χάρι Κέιν, ο οποίος δεν χρειαζόταν να αγωνιστεί και θα μπορούσε να είχε πάρει άδεια.
Ο Φιλ Φόντεν (Σίτι) χρησιμοποιήθηκε ως «ψευτοεννιάρι» στη νίκη επί της Σερβίας (2-0). Ωστόσο, ο Ρούνεϊ πιστεύει ότι ο Τούχελ θα έπρεπε να είχε δοκιμάσει άλλους καθαρούς φορ, όπως ο Όλι Γουότκινς (Άστον Βίλα) ή ο Ντάνι Γουέλμπεκ (Μπράιτον).
«Νομίζω ότι αυτή η διακοπή Εθνικών ομάδων ήταν η τέλεια ευκαιρία να πούμε στον Χάρι Κέιν: 'Πήγαινε και κάνε μια εβδομάδα διακοπές'», είπε ο Ρούνεϊ. «Δεν χρειάζεται να είναι εκεί... Θα ήθελε να είναι εκεί, αλλά πρέπει να του αφαιρέσεις αυτή την επιλογή και να δώσεις στον Τούχελ την ευκαιρία να δει άλλους παίκτες».
