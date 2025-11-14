«Να κλείσει τις διακοπές του»: Ο Γουέιν Ρούνεϊ θεωρεί «τελειωμένο» τον Τζακ Γκρίλις από την Αγγλία για το Μουντιάλ

Ο θρύλος της Εθνικής Αγγλίας, Γουέιν Ρούνεϊ, δήλωσε ότι οι ελπίδες του Τζακ Γκρίλις για συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι μηδαμινές και θα έπρεπε να «κλείσει ήδη τις καλοκαιρινές του διακοπές»