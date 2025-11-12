Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υποβρυχίου Ράγκμπυ για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Η Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλιείας (ΕΟΥΔΑ) και ο σύλλογος Υποβρυχίου Ράγκμπυ ΦΥΣΑΛΙΣ, με την υποστήριξη του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ ), διοργανώνουν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υποβρύχιου Ράγκμπυ 2025. Από τις 10 έως τις 15 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, 17 εθνικές ομάδες και περισσότεροι από 250 αθλητές και αθλήτριες θα συμμετάσχουν στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση του αθλήματος, που φιλοξενείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.Το υποβρύχιο ράγκμπυ είναι ένα από τα πιο απαιτητικά και συναρπαστικά αθλήματα που διεξάγονται εξ ολοκλήρου κάτω από το νερό. Οι αγώνες διαρκούν 30 λεπτά και συνδυάζουν δύναμη, ταχύτητα και στρατηγική, απαιτώντας άριστη φυσική κατάσταση και απόλυτο συγχρονισμό των παικτών. Η παρουσία κορυφαίων εθνικών ομάδων από χώρες όπως η Γερμανία, η Νορβηγία, η Δανία, η Σουηδία, η Ισπανία και η Φινλανδία αναμένεται να ανεβάσει το επίπεδο των αγώνων και να προσφέρει εντυπωσιακό θέαμα.Η φιλοξενία της διοργάνωσης στο ΟΑΚΑ, έναν χώρο-σύμβολο του ελληνικού αθλητισμού, υπογραμμίζει τη στήριξη του Κέντρου στην ανάπτυξη νέων και πρωτοποριακών αθλημάτων στην Ελλάδα. Με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και την τεχνική υποδομή του, το ΟΑΚΑ δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για τη διεξαγωγή ενός πρωταθλήματος ευρωπαϊκών προδιαγραφών.Οι αγώνες θα είναι ανοιχτοί στο κοινό και θα μεταδίδονται ζωντανά μέσω διαδικτύου στο site της παγκόσμιας ομοσπονδίας (cmas.tv, δίνοντας την ευκαιρία σε θεατές από όλη την Ευρώπη να παρακολουθήσουν ένα μοναδικό άθλημα που εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και έχει πλέον βρει το σπίτι του και στην Ελλάδα.Περισσότερες πληροφορίες για την διοργάνωση μπορείτε να βρείτε στο site