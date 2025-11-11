Έφυγε ο θρυλικός «Sugar» Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον - Το 1986 είχε αποβληθεί από το NBA για χρήση ναρκωτικών
Έφυγε ο θρυλικός «Sugar» Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον - Το 1986 είχε αποβληθεί από το NBA για χρήση ναρκωτικών

O Αμερικανός μπασκετμπολίστας που αγωνίστηκε και στην Ιταλία πέθανε σε ηλικία 70 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο

Έφυγε ο θρυλικός «Sugar» Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον - Το 1986 είχε αποβληθεί από το NBA για χρήση ναρκωτικών
Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 70 ετών ο άλλοτε NBAer αλλά και πάλαι ποτέ παίκτης και της Βίρτους Μπολόνια, Μάικλ Ρέι Ρίτσαρτσον.

Έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό ως «Sugar» Ρέι Ρίτσαρτσον. Συγκεκριμένα από τις εποχές του Πανεπιστημίου στη Μοντάνα, επειδή είχε «γλυκό» σουτ.



Η καριέρα του στο NBA ήταν κάτι παραπάνω από αξιοπρόσεκτη έχοντας αγωνιστεί σε Νικς, Γουόριορς και Νετς έως το 1986 με 14.8 πόντους και 7 ασίστ κατά μέσο όρο σε 556 ματς.

Πήρε μέρος σε τέσσερα All Star Games ωστόσο το 1986 του αποβλήθηκε δια παντός από το NBA, μετά από τρίτη παραβίαση του κανονισμού περί ναρκωτικών, εξαιτίας χρήσης κοκαΐνης.

Έκτοτε πέρασε τον Ατλαντικό και αγωνίστηκε σε πολλές ομάδες (Λιβόρνο, Αντίμπ, Σολε) και διαφορετικά πρωταθλήματα ωστόσο πέρασε στην ιστορία η τριετία του στην Βίρτους Μπολόνια (1988-1991).

Με την ομάδα της Μπολόνια είχε παίξει κόντρα στον ΠΑΟΚ. 

Ο Μάικλ Ρέι Ρίτσαρτσον είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη, όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος και φίλος του, Τζον Ζέλμπστ, στο Andscape.





