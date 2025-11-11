Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Έφυγε ο θρυλικός «Sugar» Μάικλ Ρέι Ρίτσαρντσον - Το 1986 είχε αποβληθεί από το NBA για χρήση ναρκωτικών
O Αμερικανός μπασκετμπολίστας που αγωνίστηκε και στην Ιταλία πέθανε σε ηλικία 70 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο
Έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό ως «Sugar» Ρέι Ρίτσαρτσον. Συγκεκριμένα από τις εποχές του Πανεπιστημίου στη Μοντάνα, επειδή είχε «γλυκό» σουτ.
Rest In Peace “Sugar” #NewYorkForever— NY Knicks 1999 (@1999Knicks) November 11, 2025
Michael Ray Richardson
1955 - 2025 pic.twitter.com/d6445iXED2
HBD Micheal "Sugar" Ray Richardson!— Ballislife.com (@Ballislife) April 11, 2024
Larry Bird once called him the best player on the planet & this is why
38 PTS, 11 AST, 11 REB, 9 STL
20 PTS, 8 AST, 8 REB, 8 STL
27 PTS, 14 AST, 8 REB, 7 STL
15 PTS, 12 AST, 12 REB, 7 STL pic.twitter.com/f0H7xyRuRo
Η καριέρα του στο NBA ήταν κάτι παραπάνω από αξιοπρόσεκτη έχοντας αγωνιστεί σε Νικς, Γουόριορς και Νετς έως το 1986 με 14.8 πόντους και 7 ασίστ κατά μέσο όρο σε 556 ματς.
Πήρε μέρος σε τέσσερα All Star Games ωστόσο το 1986 του αποβλήθηκε δια παντός από το NBA, μετά από τρίτη παραβίαση του κανονισμού περί ναρκωτικών, εξαιτίας χρήσης κοκαΐνης.
Έκτοτε πέρασε τον Ατλαντικό και αγωνίστηκε σε πολλές ομάδες (Λιβόρνο, Αντίμπ, Σολε) και διαφορετικά πρωταθλήματα ωστόσο πέρασε στην ιστορία η τριετία του στην Βίρτους Μπολόνια (1988-1991).
Με την ομάδα της Μπολόνια είχε παίξει κόντρα στον ΠΑΟΚ.
Ο Μάικλ Ρέι Ρίτσαρτσον είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη, όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος και φίλος του, Τζον Ζέλμπστ, στο Andscape.
La pépite d’Yvan 🍪— Yvan Montgury, The Gravedigger (@YvanMontgury) August 28, 2024
In 1981, 12,000 people attended the first game with NBA players in Italy!
NBA All-Star 🆚 Billy Milano
Julius Erving, Moses Malone, Micheal Ray Richardson, DeWayne Scales, Hollis Copeland, John Williamson, Geoff Houston pic.twitter.com/Qz4RvaCS70
