Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ-20: Έκτη θέση για την Ραφαηλίδου στη σφαιροβολία, βίντεο
SPORTS
Μαρία Ραφαηλίδου Στίβος

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ-20: Έκτη θέση για την Ραφαηλίδου στη σφαιροβολία, βίντεο

Η κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ κατέλαβε την έκτη θέση με βολή στα 16,25 μ. στο Όρεγκον

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ-20: Έκτη θέση για την Ραφαηλίδου στη σφαιροβολία, βίντεο
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Ο τελικός της σφαιροβολίας των γυναικών ήταν ένας από τους καλύτερους μέχρι σήμερα στη διοργάνωση, με τη Μαρία Ραφαηλίδου να είναι και πάλι παρούσα και να πραγματοποιεί μια σπουδαία εμφάνιση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ-20 του Όρεγκον.

Η κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ κατέλαβε την έκτη θέση με 16,25 μ., επίδοση με την οποία άνοιξε τον αγώνα της. Η αθλήτρια του Γιάννη Ραφαηλίδη προσπάθησε στη συνέχεια να βρει μια μεγαλύτερη βολή, όμως δεν τα κατάφερε. Η Ραφαηλίδου είχε ακόμη δύο έγκυρες προσπάθειες στα 15,51 μ. και 15,63 μ.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Νιγηριανή Τζέσικα Ότζι με 18,08 μ., ενώ ακολούθησαν η Κινιόνες (Εκουαδόρ) με 17,90 μ. και η Σερφ (Γερμανία) με 17,23 μ., αντίστοιχα.

Χαρακτηριστικό του υψηλού επιπέδου του αγωνίσματος είναι η τελευταία φορά που το μετάλλιο ήταν υψηλότερα από το 16,25 μ. της Ραφαηλίδου, ήταν το 2018!

Η Ραφαηλίδου θα αναχωρήσει αύριο, Παρασκευή, για το Μπέρμιγχαμ, προκειμένου να πάρει μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α/Γ.

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @segas.gr

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