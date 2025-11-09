ΑΕΚ: «Τσακαλίδης και Τζήλος δεν μέτρησαν δύο κανονικά γκολ» - Βίντεο
SPORTS
ΑΕΚ ΟΦΗ Super League 1

ΑΕΚ: «Τσακαλίδης και Τζήλος δεν μέτρησαν δύο κανονικά γκολ» - Βίντεο

Το σχόλιο της ΑΕΚ για τα ακυρωθέντα γκολ των Ζοάο Μάριο - Γιόβιτς στον αγώνα με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο

ΑΕΚ: «Τσακαλίδης και Τζήλος δεν μέτρησαν δύο κανονικά γκολ» - Βίντεο
5 ΣΧΟΛΙΑ
Η ΑΕΚ κέρδισε 1-0 τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο αλλά «φωνάζει» για τον διαιτητή Τσακαλίδη και το VAR Τζήλο αφού όπως υποστηρίζει ακύρωσαν άδικα γκολ των Ζοάο Μάριο και Γιόβιτς. 

Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ στο πλαίσιο του match report έκανε αναφορά στα ακυρωθέντα γκολ των Ζοάο Μάριο - Γιόβιτς, τονίζοντας πως ο διαιτητής Τσακαλίδης και ο VAR Τζήλος λανθασμένα δεν τα μέτρησαν.

Η αναφορά της ΑΕΚ
«Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, στην αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής της STOIXIMAN Super League 2025-26.

Ο Ορμπελίν Πινέδα ήταν, όπως και στο ματς με τον Παναιτωλικό, ο σκόρερ της νίκης στο 74'. Η ΑΕΚ θα έπρεπε να έχει γκολ από πολύ νωρίτερα, όμως έχασε μεγάλες ευκαιρίες, ενώ ο διαιτητής Τσακαλίδης και ο VAR Τζήλος δεν μέτρησαν δύο κανονικά γκολ από τους Ζοάο Μάριο και Γιόβιτς».





Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Μπακογιάννη και... Μέρκελ - Θα ανακοινώσει προσεχώς αν πάει για κόμμα - Βίντεο

Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης

«Ήσουν πρεζάκιας και τώρα τρέχεις Μαραθώνιο» έλεγα στον εαυτό μου - Η ιστορία δεύτερης ευκαιρίας του Παναγιώτη Καραΐσκου
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Howden Hellas αρωγός στην πρωτοβουλία του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η Howden Hellas είχε την τιμή να είναι Χρυσός Χορηγός στο fundraising δείπνο που διοργάνωσε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενισχύοντας το σπουδαίο έργο του Μουσείου για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης