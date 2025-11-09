ΑΕΚ: «Τσακαλίδης και Τζήλος δεν μέτρησαν δύο κανονικά γκολ» - Βίντεο
Το σχόλιο της ΑΕΚ για τα ακυρωθέντα γκολ των Ζοάο Μάριο - Γιόβιτς στον αγώνα με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο
Η ΑΕΚ κέρδισε 1-0 τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο αλλά «φωνάζει» για τον διαιτητή Τσακαλίδη και το VAR Τζήλο αφού όπως υποστηρίζει ακύρωσαν άδικα γκολ των Ζοάο Μάριο και Γιόβιτς.
Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ στο πλαίσιο του match report έκανε αναφορά στα ακυρωθέντα γκολ των Ζοάο Μάριο - Γιόβιτς, τονίζοντας πως ο διαιτητής Τσακαλίδης και ο VAR Τζήλος λανθασμένα δεν τα μέτρησαν.
Η αναφορά της ΑΕΚ
«Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, στην αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής της STOIXIMAN Super League 2025-26.
Ο Ορμπελίν Πινέδα ήταν, όπως και στο ματς με τον Παναιτωλικό, ο σκόρερ της νίκης στο 74'. Η ΑΕΚ θα έπρεπε να έχει γκολ από πολύ νωρίτερα, όμως έχασε μεγάλες ευκαιρίες, ενώ ο διαιτητής Τσακαλίδης και ο VAR Τζήλος δεν μέτρησαν δύο κανονικά γκολ από τους Ζοάο Μάριο και Γιόβιτς».
