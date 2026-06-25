Ο Σακίλ ΜακΚίσικ μετακομίζει στην Τουρκία και την Τουρκ Τέλεκομ

Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος θα επιστρέψει στην τουρκική λίγκα αυτή τη φορά για λογαριασμό της Τουρκ Τέλεκομ