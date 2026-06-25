Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Ο Σακίλ ΜακΚίσικ μετακομίζει στην Τουρκία και την Τουρκ Τέλεκομ
Ο Σακίλ ΜακΚίσικ μετακομίζει στην Τουρκία και την Τουρκ Τέλεκομ
Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Αμερικανό γκαρντ, ο οποίος θα επιστρέψει στην τουρκική λίγκα αυτή τη φορά για λογαριασμό της Τουρκ Τέλεκομ
Έπειτα από έξι χρόνια στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, ο Σακίλ ΜακΚίσικ βρήκε ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ που αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους Πειραιώτες, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του και σύμφωνα με πληροφορίες μετακομίζει στην Τουρκία για να παίξει στην Τουρκ Τέλεκομ.
Τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε σε 27 παιχνίδια στη EuroLeague, έχοντας μ.ο 4.3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ μ.ο.
Ο Σακ ΜακΚίσικ κατέκτησε με τον Ολυμπιακό: Μία EuroLeague, τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδος, τρία Κύπελλα και τέσσερα Super Cup.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ που αγαπήθηκε όσο λίγοι από τους Πειραιώτες, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του και σύμφωνα με πληροφορίες μετακομίζει στην Τουρκία για να παίξει στην Τουρκ Τέλεκομ.
Τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε σε 27 παιχνίδια στη EuroLeague, έχοντας μ.ο 4.3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ μ.ο.
Ο Σακ ΜακΚίσικ κατέκτησε με τον Ολυμπιακό: Μία EuroLeague, τέσσερα πρωταθλήματα Ελλάδος, τρία Κύπελλα και τέσσερα Super Cup.
Πηγή:www.gazzetta.gr
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