Αντιδρούν στην παράταξη Δούκα για τη χρηματοδότηση 1,3 εκατ. ευρώ από το υπ. Μετανάστευσης στον Δήμο Αθηναίων
Αντιδρούν στην παράταξη Δούκα για τη χρηματοδότηση 1,3 εκατ. ευρώ από το υπ. Μετανάστευσης στον Δήμο Αθηναίων
Ο Θανάσης Χειμωνάς δήλωσε ότι «επιχειρείται καραμπινάτη σύνδεση της παραβατικότητας στους δρόμους της Αθήνας με τη μετανάστευση, ένα αφήγημα ατόφια ρατσιστικό»
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει εντός της παράταξης Δούκα η δωρεά ύψους 1,33 εκατ. ευρώ του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στον Δήμο Αθηναίων για την ενίσχυση του στόλου της Δημοτικής Αστυνομίας.
Χθες, ο Δήμος Αθηναίων και το Υπουργείο εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με την οποία τονίζεται ότι η χρηματοδότηση αφορά την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων, ηλεκτρικών δικύκλων και υποδομών φόρτισης που θα συμβάλει στο έργο των γυναικών και των ανδρών της Δημοτικής Αστυνομίας Αθηνών, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, ανταποκρινόμενοι στις αυξημένες ανάγκες που αντιμετωπίζει ο Δήμος Αθηναίων ως ο δήμος που δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις από τις μεταναστευτικές ροές.
«Επίσης, αδυνατώ να καταλάβω ποια ακριβώς σχέση μπορεί να έχει η Δημοτική Αστυνομία με τη "μείωση των παράνομων μεταναστευτικών ροών", στην οποία αναφέρεται ο υπουργός στο ίδιο ανακοινωθέν. Δεν είναι δουλειά του δημοτικού αστυνομικού να κάνει ελέγχους για νόμιμους και παράνομους μετανάστες. Αλλιώς, η ιστορία θα πάει στο διαβόητο "επίλεκτο"σώμα του πληθωρικού πορτοκαλομάλλη Πλανητάρχη», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Αναλυτικά η ανάρτησή του Θανάση Χειμωνά
Η ανάρτησή αυτή κινητοποίησε την Ελένη Ζωντήρου, Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινόχρηστων Χώρων, που ήταν παρούσα και φωτογραφήθηκε χαμογελαστή με τον υπουργό Θάνο Πλεύρη κατά τη σχετική συνάντηση. Έτσι λίγο αργότερα προχώρησε στην έκδοση κοινής ανακοίνωσης με τον κ. Χειμωνά προκειμένου να διευκρινιστεί ότι «δεν πρόκειται για δωρεά αλλά για υφιστάμενη οικονομική υποχρέωση» του υπουργείου Μετανάστευσης κι Ασύλου και «αποσκοπεί αποκλειστικά στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης, προς όφελος και ευημερία όλων ανεξαιρέτως των κατοίκων της Αθήνας».
Αναλυτικά η κοινή ανακοίνωση των κ.κ. Ζωντήρου και Χειμωνά:
«Ο Δήμος Αθηναίων διευκρινίζει ότι το ποσό των 1,33 εκατομμυρίων ευρώ που πρόκειται να καταβάλει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δεν συνιστά δωρεά, αλλά αφορά υφιστάμενη οικονομική υποχρέωση του συγκεκριμένου Υπουργείου προς τον Δήμο. Είναι αυτονόητο ότι η Δημοτική Αστυνομία Αθηνών δεν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών και ότι η ενίσχυσή της αποσκοπεί αποκλειστικά στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης, προς όφελος και ευημερία όλων ανεξαιρέτως των κατοίκων της Αθήνας.
Ο Δήμος Αθηναίων εξακολουθεί να στηρίζει έμπρακτα τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που ζουν στην πόλη μας, μέσα από θεσμούς όπως το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών, το ACCMR, καθώς και το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, το οποίο αποτελεί τον μοναδικό θεσμοθετημένο δίαυλο εκπροσώπησης και έκφρασης των μεταναστευτικών και προσφυγικών κοινοτήτων.
Παράλληλα, έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί δημόσια και έχει εκδώσει ανακοινώσεις και ψηφίσματα για κρίσιμα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου, αλλά και την υπόθεση του Τζαβέντ Ασλάμ, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη σταθερή προσήλωσή του στις αρχές της αλληλεγγύης, της ένταξης και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων».
Χθες, ο Δήμος Αθηναίων και το Υπουργείο εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με την οποία τονίζεται ότι η χρηματοδότηση αφορά την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων, ηλεκτρικών δικύκλων και υποδομών φόρτισης που θα συμβάλει στο έργο των γυναικών και των ανδρών της Δημοτικής Αστυνομίας Αθηνών, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, ανταποκρινόμενοι στις αυξημένες ανάγκες που αντιμετωπίζει ο Δήμος Αθηναίων ως ο δήμος που δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις από τις μεταναστευτικές ροές.
Ωστόσο, αυτή ήταν η αφορμή για να ξεσηκωθούν εντός της παράταξης Δούκα με την ανάρτηση του Θανάση Χειμωνά να είναι χαρακτηριστική. Όπως έγραψε μεταξύ άλλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Αθηναίων «το ζήτημα είναι ότι στο κοινό ανακοινωθέν Δήμου και Υπουργείου επιχειρείται καραμπινάτη σύνδεση της παραβατικότητας στους δρόμους της Αθήνας με τη μετανάστευση — ένα αφήγημα ατόφια ρατσιστικό».
.@thanosplevris : Έγκριση χρηματοδότησης 1,33 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του στόλου της Δημοτικής Αστυνομίας Αθηνών.— Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου (@migrationgovgr) June 24, 2026
Δελτίο Τύπου: https://t.co/U2cza9xto2 pic.twitter.com/Cb9REJlwHb
«Επίσης, αδυνατώ να καταλάβω ποια ακριβώς σχέση μπορεί να έχει η Δημοτική Αστυνομία με τη "μείωση των παράνομων μεταναστευτικών ροών", στην οποία αναφέρεται ο υπουργός στο ίδιο ανακοινωθέν. Δεν είναι δουλειά του δημοτικού αστυνομικού να κάνει ελέγχους για νόμιμους και παράνομους μετανάστες. Αλλιώς, η ιστορία θα πάει στο διαβόητο "επίλεκτο"σώμα του πληθωρικού πορτοκαλομάλλη Πλανητάρχη», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Αναλυτικά η ανάρτησή του Θανάση Χειμωνά
Η ανάρτησή αυτή κινητοποίησε την Ελένη Ζωντήρου, Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινόχρηστων Χώρων, που ήταν παρούσα και φωτογραφήθηκε χαμογελαστή με τον υπουργό Θάνο Πλεύρη κατά τη σχετική συνάντηση. Έτσι λίγο αργότερα προχώρησε στην έκδοση κοινής ανακοίνωσης με τον κ. Χειμωνά προκειμένου να διευκρινιστεί ότι «δεν πρόκειται για δωρεά αλλά για υφιστάμενη οικονομική υποχρέωση» του υπουργείου Μετανάστευσης κι Ασύλου και «αποσκοπεί αποκλειστικά στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης, προς όφελος και ευημερία όλων ανεξαιρέτως των κατοίκων της Αθήνας».
Αναλυτικά η κοινή ανακοίνωση των κ.κ. Ζωντήρου και Χειμωνά:
«Ο Δήμος Αθηναίων διευκρινίζει ότι το ποσό των 1,33 εκατομμυρίων ευρώ που πρόκειται να καταβάλει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δεν συνιστά δωρεά, αλλά αφορά υφιστάμενη οικονομική υποχρέωση του συγκεκριμένου Υπουργείου προς τον Δήμο. Είναι αυτονόητο ότι η Δημοτική Αστυνομία Αθηνών δεν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών και ότι η ενίσχυσή της αποσκοπεί αποκλειστικά στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης, προς όφελος και ευημερία όλων ανεξαιρέτως των κατοίκων της Αθήνας.
Ο Δήμος Αθηναίων εξακολουθεί να στηρίζει έμπρακτα τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που ζουν στην πόλη μας, μέσα από θεσμούς όπως το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών, το ACCMR, καθώς και το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, το οποίο αποτελεί τον μοναδικό θεσμοθετημένο δίαυλο εκπροσώπησης και έκφρασης των μεταναστευτικών και προσφυγικών κοινοτήτων.
Παράλληλα, έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί δημόσια και έχει εκδώσει ανακοινώσεις και ψηφίσματα για κρίσιμα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως το πολύνεκρο ναυάγιο της Πύλου, αλλά και την υπόθεση του Τζαβέντ Ασλάμ, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη σταθερή προσήλωσή του στις αρχές της αλληλεγγύης, της ένταξης και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων».
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