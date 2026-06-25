Δεν κρατιούνται για τη νέα σεζόν: Γιάννης Αντετοκούνμπο και Μπαμ Αντεμπάγιο προπονήθηκαν μαζί

Οι δύο τους θα είναι πλέον συμπαίκτες μετά την μετακίνηση του Greek Freak στην ομάδα των Μαϊάμι Χιτ