Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Δεν κρατιούνται για τη νέα σεζόν: Γιάννης Αντετοκούνμπο και Μπαμ Αντεμπάγιο προπονήθηκαν μαζί
Δεν κρατιούνται για τη νέα σεζόν: Γιάννης Αντετοκούνμπο και Μπαμ Αντεμπάγιο προπονήθηκαν μαζί
Οι δύο τους θα είναι πλέον συμπαίκτες μετά την μετακίνηση του Greek Freak στην ομάδα των Μαϊάμι Χιτ
Απ' ότι φαίνεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει αρχίσει ήδη να μετράει ανάποδα για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, το οποίο θα τον βρει στο Μαϊάμι και δη στους Χιτ!
Ο Έλληνας σούπερ σταρ ύστερα από 13 χρόνια στους Μιλγουόκι Μπακς έχει «πακετάρει» για την Φλόριντα, εκεί όπου θα γίνει συμπαίκτης με τον Μπαμ Αντεμπάγιο.
Αμφότεροι ανυπομονούν να βρεθούν μαζί στο παρκέ, κάτι που φάνηκε από την κοινή του προπόνηση δύο μήνες πριν από την έναρξη της preseason στο NBA.
Συγκεκριμένα προπονήθηκαν μαζί περιμένοντας καρτερικά την επόμενη αγωνιστική χρονιά.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ ύστερα από 13 χρόνια στους Μιλγουόκι Μπακς έχει «πακετάρει» για την Φλόριντα, εκεί όπου θα γίνει συμπαίκτης με τον Μπαμ Αντεμπάγιο.
Αμφότεροι ανυπομονούν να βρεθούν μαζί στο παρκέ, κάτι που φάνηκε από την κοινή του προπόνηση δύο μήνες πριν από την έναρξη της preseason στο NBA.
Συγκεκριμένα προπονήθηκαν μαζί περιμένοντας καρτερικά την επόμενη αγωνιστική χρονιά.
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