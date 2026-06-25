Ηλίας Μπόγδανος και Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου: Τα φιλιά τους στη Στοκχόλμη, δείτε φωτογραφίες
Ηλίας Μπόγδανος και Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου: Τα φιλιά τους στη Στοκχόλμη, δείτε φωτογραφίες
Ευτυχισμένοι στη Στοκχόλμη, σχολίασε ο τραγουδιστής σε ανάρτηση που έκανε
Στη Στοκχόλμη ταξίδεψαν ο Ηλίας Μπόγδανος και η Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου, με τον τραγουδιστής να αναρτά στα social media υλικό από την απόδρασή τους.
Το ζευγάρι επισκέφτηκε σημεία της πόλης, δοκίμασε την τοπική κουζίνα και μοιράστηκε τρυφερές στιγμές. Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram ο Ηλίας Μπόγδανος απαθανατίζεται να ανταλλάσει φιλιά με την αρραβωνιαστικιά του. «Ευτυχισμένοι στη Στοκχόλμη», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευση που έκανε.
Η ανάρτηση του Ηλία Μπόγδανου
Το ζευγάρι επισκέφτηκε σημεία της πόλης, δοκίμασε την τοπική κουζίνα και μοιράστηκε τρυφερές στιγμές. Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram ο Ηλίας Μπόγδανος απαθανατίζεται να ανταλλάσει φιλιά με την αρραβωνιαστικιά του. «Ευτυχισμένοι στη Στοκχόλμη», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευση που έκανε.
Η ανάρτηση του Ηλία Μπόγδανου
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