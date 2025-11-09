ΑΕΚ για την ακύρωση του γκολ του Ζοάο Μάριο: Δεν φαίνεται να υπάρχει τίποτα αντικανονικό - Δείτε βίντεο
Ζοάο Μάριο ΑΕΚ ΟΦΗ

ΑΕΚ για την ακύρωση του γκολ του Ζοάο Μάριο: Δεν φαίνεται να υπάρχει τίποτα αντικανονικό - Δείτε βίντεο

Η ΑΕΚ διαμαρτύρεται για το γκολ του Πορτογάλου που ακυρώθηκε στο 12' του αγώνα με τον ΟΦΗ

ΑΕΚ για την ακύρωση του γκολ του Ζοάο Μάριο: Δεν φαίνεται να υπάρχει τίποτα αντικανονικό - Δείτε βίντεο
Η ΑΕΚ βρήκε δίχτυα μόλις στο 12' του αγώνα με τον  ΟΦΗ στο Παγκρήτιο αλλά το γκολ δεν μέτρησε. 

Συγκεκριμένα στο 12' ο Ζοάο Μάριο στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα από πλάγια θέση αλλά ο διαιτητής Τσακαλίδης δεν θα μετρήσει το γκολ γιατί είδε επιθετικό φάουλ του Πορτογάλου άσου της ΑΕΚ. 




Η απόφαση δεν άλλαξε στο VAR με την ΑΕΚ στο live του αγώνα που έχει στο Twitter να διαφωνεί: 

«12’ Ο Ζοάο Μάριο σκοράρει, ο διαιτητής ακυρώνει το γκολ για επιθετικό φάουλ και παρά το γεγονός ότι στο ριπλέι δεν φαίνεται να υπάρχει τίποτα αντικανονικό, ο VAR επιβεβαιώνει την απόφαση του!».




