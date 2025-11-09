Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
ΑΕΚ για την ακύρωση του γκολ του Ζοάο Μάριο: Δεν φαίνεται να υπάρχει τίποτα αντικανονικό - Δείτε βίντεο
Η ΑΕΚ διαμαρτύρεται για το γκολ του Πορτογάλου που ακυρώθηκε στο 12' του αγώνα με τον ΟΦΗ
Η ΑΕΚ βρήκε δίχτυα μόλις στο 12' του αγώνα με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο αλλά το γκολ δεν μέτρησε.
Συγκεκριμένα στο 12' ο Ζοάο Μάριο στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα από πλάγια θέση αλλά ο διαιτητής Τσακαλίδης δεν θα μετρήσει το γκολ γιατί είδε επιθετικό φάουλ του Πορτογάλου άσου της ΑΕΚ.
Η απόφαση δεν άλλαξε στο VAR με την ΑΕΚ στο live του αγώνα που έχει στο Twitter να διαφωνεί:
«12’ Ο Ζοάο Μάριο σκοράρει, ο διαιτητής ακυρώνει το γκολ για επιθετικό φάουλ και παρά το γεγονός ότι στο ριπλέι δεν φαίνεται να υπάρχει τίποτα αντικανονικό, ο VAR επιβεβαιώνει την απόφαση του!».
12’ Ο Ζοάο Μάριο σκοράρει, ο διαιτητής ακυρώνει το γκολ για επιθετικό φάουλ και παρά το γεγονός ότι στο ριπλέι δεν φαίνεται να υπάρχει τίποτα αντικανονικό, ο VAR επιβεβαιώνει την απόφαση του!#aekfc #aekfcseason2025_2026 #slgr— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) November 9, 2025
