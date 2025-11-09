Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Θρίαμβος της Σίτι επί της Λίβερπουλ, γκέλα της Ρεάλ με Βαγιεκάνο, κορυφή για τη Ρόμα του Τσιμίκα - Δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Η Σίτι έκανε περίπατο στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ και ξαναμπήκε γερά στη μάχη του τίτλου - Η Ρεάλ έμεινε στο 0-0 στην έδρα της Βαγιεκάνο - Η Ρόμα 2-0 την Ουντινέζε και οδηγεί την κούρσα στην Serie A
Στην Ισπανία η Ρεάλ έβαλε τα μπλε για να παίξει στο Βαγιέκας, αλλά δεν βρήκε γκολ για δεύτερο συνεχόμενο ματς (ήττα 1-0 στο Λίβερπουλ) και πλέον οι διώκτες της μπόρεσαν να μαζέψουν τη διαφορά.
Άιντραχτ και Στουτγάρδη συνέχισαν με νίκες και είναι εκεί στις παρυφές της τετράδας της Bundesliga.
Τέλος στην Ιταλία η Ρόμα εκμεταλλεύτηκε τις απώλειες Μίλαν, Νάπολι και είναι στην κορυφή (περιμένοντας και την Ίντερ) στην πιο συναρπαστική Serie A των τελευταίων ετών.
Premier League (11η)
Τότεναμ-Μάντσεστερ Γ. 2-2 (84΄ Τελ, 90+1΄ Ριτσάρλισον - 32΄ Μπεμό, 90+6΄ Ντε Λιχτ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Έβερτον- Φούλαμ 2-0 (45'+4 Γκουέγε, 81' Κιν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γουέστ Χαμ-Μπέρνλι 3-2 (44' Γουίλσον, 77' Σούτσεκ, 87' Γουόκερ-Πίτερς - 35' Φλέμινγκ, 90'+7 Κούλεν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Σάντερλαντ- Άρσεναλ 2-2 (36΄ Μπάλαρντ, 90+4΄ Μπρομπέι - 54΄ Σάκα, 74΄ Τροσάρ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τσέλσι-Γουλβς 3-0 (51΄ Γκούστο, 65΄ Ζοάο Πέδρο, 73΄ Πέδρο Νέτο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άστον Βίλα-Μπόρνμουθ 4-0 (28' Μπουεντιά, 40' Ονάνα, 77' Μπάρκλεϊ, 83' Μπογκάρντε) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπρέντφορντ-Νιούκαστλ 3-1 (56' Σέιντ, 78' πέν, 90'+5 Τιάγκο - 27' Μπαρνς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κρίσταλ Πάλας-Μπράιτον 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές
Νότιγχαμ Φόρεστ-Λιντς 3-1 (15' Σανγκαρέ, 68' Γκιμπς-Γουάιτ, 90'+1 πέν. Άντερσον - 13' Ενμετσά) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ 3-0 (29΄ Χάαλαντ, 45+3΄ Γκονζάλες, 63΄ Ντοκού) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)
Άρσεναλ 26
Μάντσεστερ Σίτι 22
Τσέλσι 20
Σάντερλαντ 19
Τότεναμ 18
Λίβερπουλ 18
Μάντσεστερ Γ. 18
Μπόρνμουθ 18
Αστον Βίλα 18
Κρίσταλ Πάλας 17
Μπράιτον 16
Μπρέντφορντ 16
Έβερτον 15
Νιούκαστλ 12
Φούλαμ 11
Λιντς 11
Μπέρνλι 10
Γουέστ Χαμ 10
Νότιγχαμ Φόρεστ 9
Γουλβς 2
La Liga (12η)
Ελτσε-Σοσιεδάδ 1-1 (57' Ροντρίγκες - 89' πέν. Ογιαρθάμπαλ)
Τζιρόνα-Αλαβές 1-0 (16' Τσιγκάνκοφ)
Σεβίλλη-Οσασούνα 1-0 (51' πέν. Βάργκας)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Λεβάντε 3-1 (12΄αυτ. Ντε λα Φουέντε, 61΄,80΄ Γκριεζμάν - 21΄ Σάντσεθ)
Εσπανιόλ-Βιγιαρεάλ 0-2 (43΄ Μορένο, 57΄ Μολέιρο)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Οβιέδο 1-0 (25' Νίκο Γουίλιαμς)
Ράγιο Βαγεκάνο-Ρεάλ Μαδρίτης0-0
Μαγιόρκα-Χετάφε 1-0 (14' Μουρίκι)
Βαλένθια-Μπέτις 1-1 (82' Ριόχα - 74' Ερνάντεθ)
Θέλτα-Μπαρτσελόνα 2-4 (11' Καρέιρα, 43' Ιγκλέσιας - 10' πέν, 37', 74' Λεβαντόφσκι, 45'+4 Γιαμάλ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 31
Μπαρτσελόνα 28
Βιγιαρεάλ 26
Ατλέτικο Μαδρίτης 25
Μπέτις 20
Εσπανιόλ 18
Αθλέτικ Μπιλμπάο 17
Χετάφε 17
Σεβίλλη 16
Αλαβές 15
Έλτσε 15
Ράγιο Βαγεκάνο 14
Θέλτα 13
Ρεάλ Σοσιεδάδ 13
Μαγιόρκα 12
Οσασούνα 11
Τζιρόνα 10
Βαλένθια 10
Λεβάντε 9
Οβιέδο 8
Bundesliga (10η)
Βέρντερ Βρέμης-Βόλφσμπουργκ 2-1 (83' Στάγκε, 90'+4' Εμπανγκουλά - 28' Σβάνμπεργκ)
Λεβερκούζεν-Χαϊντενχάιμ 6-0 (2', 22' Σικ, 16' Χόφμαν, 27' Πόκου, 45'+1, 53' Μάζα)
Ουνιόν Βερολίνου-Μπάγερν Μονάχου 2-2 (27', 82' Ντοέκι - 38' Ντίας, Κέιν 90'+3)
Αμβούργο-Ντόρτμουντ 1-1 (90'+7 Κονιγκσντόρφερ - 64' Τσουκβουεμεκά)
Χοφενχάιμ-Λειψία 3-1 (20' Χαϊντάρι, 38' Λεμπερλε, 79' Πρόμελ - 9' Ντιομάντε) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γκλάντμπαχ-Κολωνία 3-1 (45+2΄ Σάντερ, 61΄πεν. Ντικς, 64΄ Ταμπάκοβιτς - 90+2΄ Βάλντσμιντ)
Φράιμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι 2-1 (40' Σουζούκι, 50' Εγκεστάιν - 69' Όπι)
Στουτγκάρδη-Άουγκσμπουργκ 3-2 (18΄πεν. Μίτελσταντ, 38΄,80΄ Ούνταβ - 8΄ Ρίντερ, 26΄ Μασένγκο)
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Μάιντς 1-0 (81' Ντοάν)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 28
Λειψία 22
Ντόρτμουντ 21
Στουτγκάρδη 21
Λεβερκούζεν 20
Χοφενχάιμ 19
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 17
Βέρντερ Βρέμης 15
Κολωνία 14
Φράιμπουργκ 13
Ουνιόν Βερολίνου 12
Αμβούργο 9
Γκλάντμπαχ 9
Βόλφσμπουργκ 8
Άουγκσμπουργκ 7
Ζανκτ Πάουλι 7
Μάιντς 5.
Χαϊντενχάιμ 5
Serie A (11η)
Πίζα-Κρεμονέζε 1-0 (75' Τουρέ)
Κόμο-Κάλιαρι 0-0
Λέτσε-Βερόνα 0-0
Γιουβέντους-Τορίνο 0-0
Πάρμα-Μίλαν 2-2 (45+1΄ Μπερναμπέ, 62΄ Ντελ Πράτο - 12΄ Σαλεμέκερς, 25΄πεν. Λεάο)
Αταλάντα-Σασουόλο 0-3 (29' πεν., 66' Μπεράρντι, 47' Πιναμόντι)
Μπολόνια-Νάπολι 2-0 (50' Νταλίνγκα, 66' Λουσούμι)
Τζένοα-Φιορεντίνα 2-2 (15' Όστιγκαρντ, 60' Κολόμπο - 20' πέν. Γκούντμουντσον, 57' Πίκολι)
Ρόμα-Ουντινέζε Ρόμα-Ουντινέζε 2-0 (42΄πεν. Πελεγκρίνι, 61΄ Τσελίκ)
Ίντερ-Λάτσιο 2-0 (3΄ Μαρτίνες, 61΄ Μπονί)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)
Ίντερ 24
Ρόμα 24
Νάπολι 22
Μίλαν 22
Μπολόνια 21
Γιουβέντους 19
Κόμο 18
Σασουόλο 16
Λάτσιο 15
Ουντινέζε 15
Κρεμονέζε 14
Τορίνο 14
Αταλάντα 13
Κάλιαρι 10
Λέτσε 10
Πίζα 9
Πάρμα 8
Τζένοα 7
Βερόνα 6
Φιορεντίνα 5
