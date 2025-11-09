Θρίαμβος της Σίτι επί της Λίβερπουλ, γκέλα της Ρεάλ με Βαγιεκάνο, κορυφή για τη Ρόμα του Τσιμίκα - Δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Θρίαμβος της Σίτι επί της Λίβερπουλ, γκέλα της Ρεάλ με Βαγιεκάνο, κορυφή για τη Ρόμα του Τσιμίκα - Δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης

Η Σίτι έκανε περίπατο στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ και ξαναμπήκε γερά στη μάχη του τίτλου - Η Ρεάλ έμεινε στο 0-0 στην έδρα της Βαγιεκάνο - Η Ρόμα 2-0 την Ουντινέζε και οδηγεί την κούρσα στην Serie A

Η Σίτι, στο 100ο ματς του Γκουαρδιόλα στον πάγκο της, διέλυσε τη Λίβερπουλ, εκμεταλλεύτηκε τη γκέλα της Άρσεναλ (2-2 στη Σάντερλαντ) και είναι πλέον στο -4 από την κορυφή στην Premier League, ενώ η Λίβερπουλ είναι στο -8 (αν και είχε ξεκινήσει κάνοντας το 5χ5!).

Στην Ισπανία η Ρεάλ έβαλε τα μπλε για να παίξει στο Βαγιέκας, αλλά δεν βρήκε γκολ για δεύτερο συνεχόμενο ματς (ήττα 1-0 στο Λίβερπουλ) και πλέον οι διώκτες της μπόρεσαν να μαζέψουν τη διαφορά.

Άιντραχτ και Στουτγάρδη συνέχισαν με νίκες και είναι εκεί στις παρυφές της τετράδας της Bundesliga.

Τέλος στην Ιταλία η Ρόμα εκμεταλλεύτηκε τις απώλειες Μίλαν, Νάπολι και είναι στην κορυφή (περιμένοντας και την Ίντερ) στην πιο συναρπαστική Serie A των τελευταίων ετών.


Premier League (11η)

Τότεναμ-Μάντσεστερ Γ. 2-2 (84΄ Τελ, 90+1΄ Ριτσάρλισον - 32΄ Μπεμό, 90+6΄ Ντε Λιχτ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Έβερτον- Φούλαμ 2-0 (45'+4 Γκουέγε, 81' Κιν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Γουέστ Χαμ-Μπέρνλι 3-2 (44' Γουίλσον, 77' Σούτσεκ, 87' Γουόκερ-Πίτερς - 35' Φλέμινγκ, 90'+7 Κούλεν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Σάντερλαντ- Άρσεναλ  2-2  (36΄ Μπάλαρντ, 90+4΄ Μπρομπέι - 54΄ Σάκα, 74΄ Τροσάρ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Τσέλσι-Γουλβς 3-0 (51΄ Γκούστο, 65΄ Ζοάο Πέδρο, 73΄ Πέδρο Νέτο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Άστον Βίλα-Μπόρνμουθ 4-0 (28' Μπουεντιά, 40' Ονάνα, 77' Μπάρκλεϊ, 83' Μπογκάρντε) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Μπρέντφορντ-Νιούκαστλ 3-1 (56' Σέιντ, 78' πέν, 90'+5 Τιάγκο - 27' Μπαρνς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Κρίσταλ Πάλας-Μπράιτον 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές 

Νότιγχαμ Φόρεστ-Λιντς 3-1 (15' Σανγκαρέ, 68' Γκιμπς-Γουάιτ, 90'+1 πέν. Άντερσον - 13' Ενμετσά) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ 3-0 (29΄ Χάαλαντ, 45+3΄ Γκονζάλες, 63΄ Ντοκού) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)

Άρσεναλ 26
Μάντσεστερ Σίτι 22
Τσέλσι 20
Σάντερλαντ 19
Τότεναμ 18
Λίβερπουλ 18
Μάντσεστερ Γ. 18
Μπόρνμουθ 18
Αστον Βίλα 18
Κρίσταλ Πάλας 17
Μπράιτον 16
Μπρέντφορντ 16
Έβερτον 15
Νιούκαστλ 12
Φούλαμ 11
Λιντς 11
Μπέρνλι 10
Γουέστ Χαμ 10
Νότιγχαμ Φόρεστ 9
Γουλβς 2

La Liga (12η)

Ελτσε-Σοσιεδάδ 1-1 (57' Ροντρίγκες - 89' πέν. Ογιαρθάμπαλ)

ELCHE CF 1 - 1 REAL SOCIEDAD | RESUMEN LALIGA EA SPORTS
Κλείσιμο

Τζιρόνα-Αλαβές 1-0 (16' Τσιγκάνκοφ)

GIRONA FC 1 - 0 DEPORTIVO ALAVÉS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Σεβίλλη-Οσασούνα 1-0 (51' πέν. Βάργκας)

SEVILLA FC 1 - 0 CA OSASUNA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Ατλέτικο Μαδρίτης-Λεβάντε 3-1 (12΄αυτ. Ντε λα Φουέντε, 61΄,80΄ Γκριεζμάν - 21΄ Σάντσεθ)

ATLÉTICO DE MADRID 3 - 1 LEVANTE UD | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Εσπανιόλ-Βιγιαρεάλ 0-2 (43΄ Μορένο, 57΄ Μολέιρο)

RCD ESPANYOL 0 - 2 VILLARREAL CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Αθλέτικ Μπιλμπάο-Οβιέδο 1-0 (25' Νίκο Γουίλιαμς)

ATHLETIC CLUB 1 - 0 REAL OVIEDO | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Ράγιο Βαγεκάνο-Ρεάλ Μαδρίτης0-0

RAYO VALLECANO 0 - 0 REAL MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Μαγιόρκα-Χετάφε 1-0 (14' Μουρίκι)

RCD MALLORCA 1 - 0 GETAFE CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Βαλένθια-Μπέτις 1-1 (82' Ριόχα - 74' Ερνάντεθ)

VALENCIA CF 1 - 1 REAL BETIS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Θέλτα-Μπαρτσελόνα 2-4 (11' Καρέιρα, 43' Ιγκλέσιας - 10' πέν, 37', 74' Λεβαντόφσκι, 45'+4 Γιαμάλ)

CELTA 2 - 4 FC BARCELONA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 12 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 31
Μπαρτσελόνα 28
Βιγιαρεάλ 26
Ατλέτικο Μαδρίτης 25
Μπέτις 20
Εσπανιόλ 18
Αθλέτικ Μπιλμπάο 17
Χετάφε 17
Σεβίλλη 16
Αλαβές 15
Έλτσε 15
Ράγιο Βαγεκάνο 14
Θέλτα 13
Ρεάλ Σοσιεδάδ 13
Μαγιόρκα 12
Οσασούνα 11
Τζιρόνα 10
Βαλένθια 10
Λεβάντε 9
Οβιέδο 8



Bundesliga (10η)

Βέρντερ Βρέμης-Βόλφσμπουργκ 2-1 (83' Στάγκε, 90'+4' Εμπανγκουλά - 28' Σβάνμπεργκ)

Added Time Insanity! | WERDER BREMEN - VFL WOLFSBURG | Highlights | Matchday 10 – Bundesliga 2025/26

Added Time Insanity! | WERDER BREMEN - VFL WOLFSBURG | Highlights | Matchday 10 – Bundesliga 2025/26


Λεβερκούζεν-Χαϊντενχάιμ 6-0 (2', 22' Σικ, 16' Χόφμαν, 27' Πόκου, 45'+1, 53' Μάζα)

INSANE! Leverkusen Unstoppable! | BAYER 04 LEVERKUSEN - HEIDENHEIM | Highlights | Bundesliga 2025/26


Ουνιόν Βερολίνου-Μπάγερν Μονάχου 2-2 (27', 82' Ντοέκι - 38' Ντίας, Κέιν 90'+3)

PURE DRAMA! Kane Secures DRAW! | UNION BERLIN - FC BAYERN | Highlights | MD 10 – Bundesliga 2025/26

Αμβούργο-Ντόρτμουντ 1-1 (90'+7 Κονιγκσντόρφερ - 64' Τσουκβουεμεκά)

90'+7!! LAST-MINUTE Equalizer! | HAMBURGER SV - BORUSSIA DORTMUND | Highlights | Bundesliga 2025/26

Χοφενχάιμ-Λειψία 3-1 (20' Χαϊντάρι, 38' Λεμπερλε, 79' Πρόμελ - 9' Ντιομάντε) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Γκλάντμπαχ-Κολωνία 3-1  (45+2΄ Σάντερ, 61΄πεν. Ντικς, 64΄ Ταμπάκοβιτς - 90+2΄ Βάλντσμιντ)

Gladbach Wins Rheinderby! | BORUSSIA M'GLADBACH - 1. FC KÖLN | Highlights | Bundesliga 2025/26

Φράιμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι 2-1 (40' Σουζούκι, 50' Εγκεστάιν - 69' Όπι)

First-Time Finish Sets Up Home Victory! | SC FREIBURG - ST. PAULI | Highlights | MD 10 – Bundesliga


Στουτγκάρδη-Άουγκσμπουργκ 3-2 (18΄πεν. Μίτελσταντ, 38΄,80΄ Ούνταβ - 8΄ Ρίντερ, 26΄ Μασένγκο)

Undav Leads Stuttgart’s DOUBLE COMEBACK! | VFB STUTTGART - FC AUGSBURG | Highlights Bundesliga 25/26


Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Μάιντς 1-0 (81' Ντοάν)

Doan’s Brilliant Solo Makes The Difference! | EINTRACHT FRANKFURT - MAINZ 05 | Highlights Bundesliga


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 28
Λειψία 22
Ντόρτμουντ 21
Στουτγκάρδη 21
Λεβερκούζεν 20
Χοφενχάιμ 19
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 17
Βέρντερ Βρέμης 15
Κολωνία 14
Φράιμπουργκ 13
Ουνιόν Βερολίνου 12
Αμβούργο 9
Γκλάντμπαχ 9
Βόλφσμπουργκ 8
Άουγκσμπουργκ 7
Ζανκτ Πάουλι 7
Μάιντς 5.
Χαϊντενχάιμ 5


Serie A (11η)

Πίζα-Κρεμονέζε 1-0 (75' Τουρέ)

PISA-CREMONESE 1-0 | HIGHLIGHTS | Tourè Secures First Win For Pisa | Serie A 2025/26

Κόμο-Κάλιαρι 0-0

COMO-CAGLIARI 0-0 | HIGHLIGHTS | The VAR saves Como cancelling Valle’s own goal | SERIE A 2025/26

Λέτσε-Βερόνα 0-0

LECCE-VERONA 0-0 | HIGHLIGHTS | Montipò denies Lecce their first home win | SERIE A 2025/26

Γιουβέντους-Τορίνο 0-0 

JUVENTUS-TORINO 0-0 | HIGHLIGHTS | The Derby della Mole ends goalless | SERIE A 2025/26

Πάρμα-Μίλαν 2-2 (45+1΄ Μπερναμπέ, 62΄ Ντελ Πράτο - 12΄ Σαλεμέκερς, 25΄πεν. Λεάο)

PARMA-MILAN 2-2 | HIGHLIGHTS | Del Prato seals Parma’s comeback | SERIE A 2025/26


Αταλάντα-Σασουόλο 0-3 (29' πεν., 66' Μπεράρντι, 47' Πιναμόντι)

ATALANTA-SASSUOLO 0-3 | HIGHLIGHTS | Berardi Shines As Sassuolo STUN La Dea | Serie A 2025/26

Μπολόνια-Νάπολι 2-0 (50' Νταλίνγκα, 66' Λουσούμι)

BOLOGNA-NAPOLI 2-0 | HIGHLIGHTS | Bologna Deal Blow To Napoli Title Race | Serie A 2025/26


Τζένοα-Φιορεντίνα 2-2 (15' Όστιγκαρντ, 60' Κολόμπο - 20' πέν. Γκούντμουντσον, 57' Πίκολι)

GENOA-FIORENTINA 2-2 | HIGHLIGHTS | Spoils Shared In Four-Goal Thriller | Serie A 2025/26

Ρόμα-Ουντινέζε Ρόμα-Ουντινέζε 2-0 (42΄πεν. Πελεγκρίνι, 61΄ Τσελίκ)

Ίντερ-Λάτσιο 2-0 (3΄ Μαρτίνες, 61΄ Μπονί)

INTER-LAZIO 2-0 | HIGHLIGHTS | Inter Keep Title Race Wide Open | Serie A 2025/26



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)

Ίντερ 24
Ρόμα 24
Νάπολι 22
Μίλαν 22
Μπολόνια 21
Γιουβέντους 19
Κόμο 18
Σασουόλο 16
Λάτσιο 15
Ουντινέζε 15
Κρεμονέζε 14
Τορίνο 14
Αταλάντα 13
Κάλιαρι 10
Λέτσε 10
Πίζα 9
Πάρμα 8
Τζένοα 7
Βερόνα 6
Φιορεντίνα 5






